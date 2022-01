La professeure Charlotte Deane rejoint Exscientia au titre de scientifique en chef de l'intelligence artificielle des produits biologiques.





La professeure Charlotte Deane, de l'Université d'Oxford, a rejoint Exscientia au titre de scientifique en chef de l'intelligence artificielle des produits biologiques. À ce poste nouvellement créé, elle se concentrera sur l'application de l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et la conception de structures protéiques dans la découverte et le développement de nouveaux candidats médicaments.

La professeure Deane rejoint l'équipe de direction technologique d'Exscientia, sous la responsabilité du directeur technique, Garry Pairaudeau. La professeure Deane est l'une des bio-informaticiennes les plus accomplies du Royaume-Uni. Elle a occupé de nombreux postes de direction à l'université d'Oxford, où elle enseigne actuellement la bio-informatique structurelle et dirige le groupe d'informatique des protéines de l'université. Elle conservera ces deux fonctions, parallèlement à sa fonction chez Exscientia. Auparavant, la professeure Deane était présidente exécutive adjointe du Conseil de recherche en ingénierie et en sciences physiques au sein de UK Research and Innovation (UKRI). Elle a joué un rôle actif pendant la pandémie de COVID-19 comme directrice de la réponse COVID de l'UKRI, et a été membre de SAGE, le groupe consultatif scientifique du gouvernement britannique pour les urgences. La professeure Deane est titulaire d'une licence en chimie de l'université d'Oxford et d'un doctorat en biochimie de l'université de Cambridge.

« Nous sommes fiers d'accueillir la professeure Deane dans l'équipe d'Exscientia, comme l'une des plus grandes spécialistes mondiales en bio-informatique structurelle et chef de file reconnu des approches d'apprentissage automatique en conception thérapeutique », a déclaré Andrew Hopkins, DPhil, fondateur et CEO d'Exscientia. « Charlotte apporte plus de 20 ans d'expérience dans le milieu universitaire comme chercheuse de pointe en bio-informatique. Ses travaux de pionnière pour le développement de solutions dans le domaine de la structure des protéines et des réseaux d'interaction a été sponsorisé par certaines des plus grandes organisations de santé au monde et a conduit au développement de nouveaux algorithmes et outils en matière de conception structurelle. Nous pensons que l'ambition de Charlotte qui vise à intégrer l'apprentissage automatique et la structure des protéines dans la conception de nouveaux candidats médicaments contribuera à faire avancer la mission d'Exscientia, qui cherche à fabriquer les meilleurs médicaments possibles pour les patients, plus rapidement ».

« Je suis très heureuse de rejoindre Exscientia et de faire partie de cette mission qui vise à révolutionner les méthodes de développement des nouvelles thérapeutiques. Je crois fermement que les stratégies fondées sur l'IA sont essentielles pour améliorer tous les aspects du processus, et nous n'en sommes probablement qu'aux premiers balbutiements du pouvoir de transformation de l'IA en matière de découverte et de développement conventionnels de médicaments. Je suis impatiente d'explorer de nouvelles frontières nous permettant d'appliquer cette innovation et apporter ainsi de meilleurs médicaments aux patients, plus rapidement », a déclaré la professeure Charlotte Deane, Ph.D.

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d'oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l'IA. Notre pipeline démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 25 projets progressant, incluant les trois premiers médicaments candidats conçus par IA à passer aux essais cliniques de Phase 1.

Exscientia a des bureaux à Oxford, Vienne, Dundee, Boston, Miami et Osaka. Pour de plus amples informations, visitez notre site https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des énoncés relatifs aux attentes d'Exscientia concernant son équipe de direction. Des mots ou expressions similaires tels que « prévoir », « pense », « s'attend à », « a l'intention de », « projette », « anticipe » et « pourra » sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis aux incertitudes inhérentes à la prévision de résultats et de conditions futurs et il n'y a aucune garantie que la plateforme de médecine de précision assistée par l'IA mentionnée ci-dessus réussira à proposer le traitement qui serait le plus efficace pour les patients individuels, notamment les patients atteints de cancer hématologique à un stade avancé. Le succès de la plateforme pour adapter des thérapies ciblées à des patients individuels est soumis à de nombreux facteurs, nombre d'entre eux se trouvant hors du contrôle d'Exscientia, y compris sans s'y limiter, la capacité des prestataires de soins de santé à collecter des cellules viables et la capacité de réponse de chaque patient en raison des prétraitements. Exscientia n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 11:45 et diffusé par :