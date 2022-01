Aircall s'associe à Deutsche Telekom, opérateur telecom leader en Europe, pour fournir à chaque entreprise allemande sa solution de téléphonie cloud





Licorne française fondée en 2014, Aircall est une solution de téléphonie 100% cloud pour les entreprises, intégrée à leurs outils quotidiens. Après une levée de fonds en série D de 120M$ en juin dernier, et une valorisation à plus d'1 milliard de dollars, Aircall continue son accélération pour mettre en oeuvre sa mission : révolutionner la téléphonie d'entreprise.

Aircall affiche une croissance de près de 75% en 2021, notamment portée par l'internationalisation, avec l'ouverture de deux nouveaux bureaux à Londres et à Berlin .

Ce rayonnement européen se traduit en ce début d'année par l'annonce d'un partenariat de très grande envergure avec le géant des télécommunications Deutsche Telekom

PARIS, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Aircall franchit une nouvelle étape dans son développement en annonçant un partenariat d'envergure avec Deutsche Telekom, dont chaque entreprise cliente a désormais la possibilité d'utiliser la solution de téléphonie cloud Aircall.

Ce partenariat concrétise la vision partagée par Deutsche Telekom et Aircall : celle de la nécessité d'accompagner au mieux la transformation numérique des entreprises, un enjeu crucial dans le monde du travail aujourd'hui.

Les clients bénéficieront des avantages de la solution Aircall, alliés à la portée inégalée du réseau de Deutsche Telekom :

Une solution 100% cloud, intuitive et fiable, pensée pour les équipes commerciales et support, qui s'intègre avec tous leurs outils : Salesforce, Hubspot, Slack et bien d'autres.

Une interface puissante, capable de répondre au besoin actuel des entreprises de visibilité et de transparence pour suivre l'activité et les performances des équipes, et favoriser la productivité et la collaboration.

Pour Michael Müller-Berg, Head of Partnerships pour Deutsche Telekom, "L'application Aircall permet à nos clients de bénéficier d'un système de communications extrêmement efficace. Nous avons intégré cette solution pour en faire bénéficier à l'intégralité de notre réseau, en travaillant conjointement avec notre partenaire."





Selon Jonathan Anguelov, cofondateur et directeur général d'Aircall : "Grâce à ce partenariat européen sans précédent avec Deutsche Telekom, nous permettons à un plus large éventail d'entreprises de bénéficier de notre solution. Les entreprises clientes de Deutsche Telekom auront un accès complet à la technologie Aircall, pour communiquer efficacement avec leurs clients et leurs prospects. Depuis notre dernière levée de fonds en juin 2021, nous avons consacré beaucoup d'efforts et d'investissements à la constitution d'une équipe d'experts techniques, dédiée à la création de systèmes et de passerelles techniques permettant à Aircall de s'associer à tout opérateur télécom."





Pour Ulrike Volejnik, Head of Business Area New Work & Board Member, T-Systems Multimedia Solution, Part of the Deutsche Telekom : "Aujourd'hui, les entreprises utilisent de très nombreux logiciels et plateformes. Ce partenariat leur offre l'innovation nécessaire pour atteindre une meilleure efficacité et une productivité améliorée. Nous sommes ravis d'avoir trouvé, avec Aircall, un partenaire dont la solution reflète exactement cette vision."



Ce partenariat marque une étape importante pour la croissance d'Aircall sur le marché allemand.

Contacts presse

Aircall PLEAD Paola Grondin-Duboscq Email: paola.grondin-duboscq@plead.fr Deutsche Telekom AG Corporate Communications Email: media@telekom.de

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 02:30 et diffusé par :