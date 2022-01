Les 8 principales tendances de l'industrie de la sécurité en 2022





HANGZHOU, Chine, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- En ce début d'année 2022, le monde continue de subir la pandémie. Mais l'industrie de la sécurité a, sans aucun doute, continué à changer, à s'adapter et à se développer malgré tout. Plusieurs tendances se sont même accélérées. Au-delà de la « sécurité physique » traditionnelle, une multitude de frontières comme l'IA, le cloud computing, l'IoT et la cybersécurité sont rapidement mises au point par des entités, petites et grandes, de notre industrie.

De toute évidence, l'industrie de la sécurité est en train de se redéfinir. Elle passe de simples protections en matière de sécurité et de sûreté à un champ d'activité plus vaste qui élargira la sécurité tout en apportant de nouveaux niveaux d'intelligence et de durabilité aux communautés, aux entreprises et aux sociétés.

Hikvision souhaite partager ici certaines de ses idées et attentes concernant les tendances clés qui affecteront probablement l'industrie de la sécurité en 2022 et peut-être même plus loin dans le futur.

1. L'IA sera partout

De nos jours, l'intelligence artificielle est assez courante dans l'industrie de la sécurité. De plus en plus de clients dans l'industrie ont reconnu la valeur de l'IA et ont trouvé de nouvelles utilisations pour les applications d'IA dans divers scénarios. En plus de la reconnaissance automatisée des plaques minéralogiques, des alertes d'événements automatisées et de la réduction des fausses alarmes, les technologies d'IA sont utilisées pour des applications plus vastes, comme la détection des équipements de protection individuelle (EPI), la détection des chutes pour les personnes âgées, la détection de la surface des mines, et bien plus encore. Parallèlement, nous avons également observé une plus grande collaboration dans l'ensemble de l'industrie, les fabricants du secteur de la sécurité ouvrant leurs produits matériels à des applications d'IA tierces et lançant des plateformes ouvertes permettant aux clients de créer et de former leurs propres algorithmes d'IA afin de répondre à des besoins personnalisés.

L'IA a été l'une des technologies fondamentales pour remodeler l'industrie de la sécurité. Bénéficiant de l'optimisation des algorithmes, ainsi que de l'amélioration des performances informatiques et de la diminution du coût des puces grâce aux progrès de la technologie des semi-conducteurs ces dernières années, les applications d'IA forment progressivement les fonctions et les capacités de base acceptées par tous les secteurs de l'industrie, et nous prévoyons une tendance encore plus forte à affirmer que « l'IA sera partout ».

2. L'AIoT numérisera et envahira les secteurs verticaux de l'industrie

Avec plus de caméras de sécurité et d'autres dispositifs de sécurité connectés au réseau, l'industrie de la sécurité devient une partie importante du monde de l'IoT, en enrichissant ses capacités visuelles. Il est évident que les frontières de l'industrie de la sécurité s'estompent, allant bien au-delà du domaine de la sécurité physique. Parallèlement, la vulgarisation des technologies d'IA permet aux appareils connectés de devenir des « choses » intelligentes dans le monde de l'IoT. La combinaison de l'IA et de l'IoT, ou comme nous l'appelons, l'AIoT, porte l'industrie de la sécurité à un niveau supérieur, automatisant les flux de travail et les procédures des entreprises et aidant à la transformation numérique de divers secteurs verticaux tels que l'énergie, la logistique, la fabrication, la vente au détail, l'éducation, la santé, etc.

De notre point de vue, l'AIoT offre plus de possibilités à l'industrie avec des applications en pleine expansion pour les dispositifs et systèmes de sécurité. Dans le même temps, de plus en plus de capacités de perception telles que le radar, le Lidar, la mesure de la température, la détection de l'humidité et la détection des fuites de gaz, sont ajoutées aux dispositifs et systèmes de sécurité pour les rendre plus puissants. Ces nouveaux appareils prennent en charge une multitude de tâches qui, il y a quelques années à peine, nécessitaient plusieurs appareils différents, couvrant à la fois des fonctions de sécurité et d'autres fonctions intelligentes pour un monde en constante évolution.

3. Les systèmes convergents permettront de briser les silos de données

Les travailleurs des entreprises privées et des secteurs des services publics sauteraient sur l'occasion de se débarrasser des « silos de données » qui les gênent. Les données et les informations dispersées et isolées dans des systèmes ou des groupes disparates créent des obstacles au partage d'informations et à la collaboration, ce qui empêche les responsables d'obtenir une vision globale de leurs opérations. Ici, la convergence de divers systèmes d'information s'est avérée être une approche efficace ; suffisamment, espérons-le, pour briser ces silos.

Il est clair que la tendance dans l'industrie de la sécurité a été de faire des efforts pour converger les systèmes autant que possible, y compris la vidéo, le contrôle d'accès, les alarmes, la prévention des incendies et la gestion des urgences, pour n'en citer que quelques-uns. En outre, de plus en plus de systèmes non liés à la sécurité, comme les systèmes de ressources humaines, de finances, d'inventaire et de logistique, convergent également vers des plateformes de gestion unifiées pour accroître la collaboration et aider la direction à prendre de meilleures décisions sur la base de données et d'analyses plus complètes.

4. Les solutions et les services basés sur le cloud seront essentiels

Comme l'IA, le cloud n'est pas une tendance nouvelle dans notre industrie mais bien une tendance en pleine expansion. Des marchés des petites entreprises aux niveaux des entreprises, nous pouvons constater que l'élan pousse de plus en plus d'entreprises à tirer parti des solutions et services de sécurité basés sur le cloud. Comme nous le constatons encore aujourd'hui, la pandémie a accéléré le passage aux opérations basées sur le cloud pour les personnes et les entreprises du monde entier.

Toutes les entreprises veulent des plateformes ou des services qui offrent la simplicité, avec le moins d'actifs possible à gérer, et une configuration aussi simple que possible. C'est précisément ce que fournit le cloud. Avec une infrastructure d'hébergement en cloud, il n'est pas nécessaire d'avoir un serveur ou un logiciel local. Les utilisateurs peuvent facilement vérifier l'état de leurs actifs et de leurs activités en temps réel, recevoir rapidement les événements de sécurité et les alarmes et effectuer des interventions d'urgence simplement en utilisant une application mobile. Pour les opérateurs du secteur de la sécurité, le cloud leur permet d'aider à distance leurs clients à configurer des appareils, à corriger des bugs, à maintenir et à mettre à niveau des systèmes de sécurité et à fournir des services à plus forte valeur ajoutée.

5. La clarté des images de sécurité sera standard par tous les temps, dans toutes les conditions, à toute heure du jour ou de la nuit

Il est toujours essentiel pour les caméras de sécurité vidéo de maintenir la clarté de l'image et de capturer des détails 24 heures sur 24, par tous les temps et dans toutes les conditions. Les caméras dotées d'une technologie d'imagerie à faible luminosité qui restitue des images haute définition et en couleur la nuit et dans des environnements presque entièrement sombres ont été très bien accueillies sur le marché. Cette technologie impressionnante est appliquée à davantage de modèles de caméras, notamment les caméras 4K, à focales variables et PTZ. En outre, pour obtenir des images de sécurité vidéo plus claires en cas de mauvaise visibilité, en particulier par mauvais temps, des capteurs d'imagerie haute performance, la technologie des ISP et des algorithmes d'IA sont utilisés, permettant aux caméras de conserver la clarté et les détails des images.

En parlant de technologie d'imagerie, la tendance à intégrer plusieurs objectifs dans les nouvelles caméras ne peut être ignorée. Les caméras à objectif unique sont limitées dans leur capacité à obtenir plus de détails à de plus longues distances et à obtenir une image complète dans des endroits à grande échelle. Elles ne font que l'un ou l'autre. Mais en utilisant deux ou plusieurs objectifs d'imagerie dans une même caméra, les caméras multi-objectifs peuvent fournir simultanément des panoramas et des vues détaillées détaillées d'un même grand site. Les applications incluant les aéroports, les ports, les gares de transport en commun, les parkings, les stades et les places verront ces caméras multi-objectifs comme une aubaine à tous les niveaux.

6. Le contrôle d'accès biométrique apportera plus de sécurité et d'efficacité

Au cours des dernières décennies, le contrôle d'accès autorisé s'est beaucoup éloigné des clés, des codes PIN et des cartes d'identité. Nous entrons désormais dans l'ère de la biométrie. Le marché du contrôle d'accès devient rapidement occupé par les authentifications biométriques, de la reconnaissance des empreintes digitales et des empreintes palmaires à la reconnaissance faciale et de l'iris.

Les contrôles d'accès biométriques apportent des avantages inhérents, comme une sécurité et une efficacité accrues avec une réduction de la contrefaçon. Ils vérifient en quelques secondes ou fractions de secondes et empêchent tout contact physique inutile. L'iris, l'empreinte palmaire et la reconnaissance faciale offrent un contrôle d'accès sans contact, une pratique hygiénique de plus en plus privilégiée en raison de la pandémie.

7. L'approche « Zero Trust » mettra l'accent sur la cybersécurité

Avec davantage de dispositifs de sécurité se connectant sur Internet que quiconque ne l'aurait jamais imaginé, la cybersécurité est devenue un immense défi dans l'industrie. Des réglementations plus strictes en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée ont récemment été introduites sur les principaux marchés mondiaux, telles que le RGPD de l'UE et la loi sur la sécurité des données en Chine, imposant des exigences plus élevées en matière de cybersécurité. De plus, en 2021, plusieurs attaques de ransomware marquantes contre diverses entreprises nous ont convaincus sans équivoque que les entreprises de tous les secteurs doivent consolider leur architecture de sécurité réseau et renforcer leurs protections en ligne.

Comment pouvons-nous alors répondre aux préoccupations croissantes en matière de cybersécurité ? Bien que le concept se soit développé en 2010, le terme « Zero Trust » est devenu un mot d'actualité ces dernières années. Une initiative stratégique qui s'est développée pour empêcher les violations de données en éliminant le concept de confiance de l'architecture de réseau d'une organisation, le Zero Trust s'inscrit dans une philosophie de « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Le concept a été largement accepté dans l'industrie informatique et il évolue maintenant lentement, mais régulièrement, dans le domaine de la sécurité physique, car il devient progressivement une partie importante du monde de l'IoT.

8. La fabrication écologique et les initiatives à faibles émissions de carbone feront de grands progrès

Le consensus est le suivant : les initiatives à faibles émissions de carbone sont valorisées par les sociétés du monde entier. Sur le marché de la sécurité, nous avons vu des produits à faible consommation d'énergie devenir les options préférées des clients et les demandes de caméras solaires augmentent.

Parallèlement, les lois, réglementations et politiques locales qui limitent les normes d'émissions de carbone pour les entreprises manufacturières poussent les industries à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans leurs opérations et leur production quotidiennes, ce qui comprend l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement et l'adoption de multiples conceptions éco-énergétiques dans les processus de fabrication des produits. Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de fabricants de l'industrie de la sécurité explorent la fabrication « verte » et s'engagent à réduire leur production de carbone. Même si cela prendra du temps, le mouvement a commencé. Nous nous attendons à voir des progrès importants dans ce domaine en 2022.

