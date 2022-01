Deel recrute Casey Bailey pour diriger les ressources humaines et procède à l'acquisition de Roots, société spécialisée dans les logiciels RH





Deel, société de recrutement à distance qui brise les barrières à l'emploi dans le monde, a annoncé aujourd'hui deux évolutions qui permettront à Deel et ses clients de bâtir une culture d'entreprise au sein d'équipes distribuées. La société a procédé à l'acquisition de Roots, plateforme de logiciels RH qui permet aux organisations qui gèrent tout à distance de collaborer plus efficacement et de réduire les risques d'épuisement (burn-out). Deel a également recruté Casey Bailey, experte RH ayant précédemment occupé des postes de direction du personnel, en participant au développement d'entreprises à forte croissance telles que Divvy et Uber.

Deel offre à plus de 6 000 entreprises la possibilité de recruter, gérer les salaires, et de se conformer aux lois locales à l'étranger. Sa technologie offre des services RH/paie/primes, de mise en conformité, et prestations indispensables au recrutement et à la gestion d'équipe à travers le monde. Compte tenu de l'accélération du télétravail et du recrutement au niveau international, Deel détermine non seulement l'avenir du travail pour ses clients, mais vise également à développer sa propre organisation privilégiant le télétravail ? une organisation qui couvre plusieurs zones géographiques, fuseaux horaires et cultures. Le recrutement de Casey Bailey permet de placer la société au premier plan des conversations, à l'échelon planétaire, consistant à déterminer la façon dont les entreprises gèrent ces défis et en tirent parti.

« En tant que dirigeante du personnel, une partie essentielle de mon rôle consiste à appréhender l'avenir du travail ainsi qu'à conduire l'entreprise vers cet avenir. Deel bâtit précisément cet avenir. Je suis ravie de pouvoir aider l'entreprise Deel, nos clients et l'ensemble du secteur des RH à façonner ce à quoi ressemblera ce nouvel univers du travail distribué », a déclaré Casey Bailey, directrice du personnel.

Afin d'aider Deel et ses clients à faire fonctionner le télétravail, Deel a procédé à l'acquisition de Roots pour un montant non divulgué. La technologie de Roots s'intègre aux outils de communication interne tels que Slack et Microsoft Teams, afin d'aider les équipes distribuées basées partout dans le monde à collaborer les unes avec les autres de manière constructive. Grâce aux différents produits de Roots ? PTO, 1-on-1s, Onboarding, Social Connections, et Candidate Referrals ? les entreprises sont en mesure de rationaliser leurs processus pour un effet positif sur le bien-être et la productivité des salariés, et réduire le burn-out. L'équipe de Roots rejoint l'équipe de Deel, et sa technologie sera mise à la disposition de l'ensemble des clients Deel dans les prochains mois.

« La vision de Deel consiste à faire fonctionner le travail pour tous les employés, quel que soit l'endroit où ils vivent et quels que soient leurs centres d'intérêts. Au sein d'un monde et d'un environnement de travail plus distribués, la création d'une équipe solide, le renforcement de la collaboration, la réduction du burn-out et la promotion de l'inclusion au-delà des frontières n'ont pas encore été appréhendés. Roots permet à Deel et à ses clients de résoudre ces problématiques », a déclaré Kevin Corliss, fondateur et PDG de Roots.

À propos de Roots

Roots conçoit des logiciels destinés à aider les entreprises à mieux gérer et mobiliser leurs effectifs. Les applications à base de messagerie instantanée de l'entreprise, telles PTO, 1-on-1s, Onboarding, Social Connections, et Candidate Referrals, permettent de rationaliser les processus pour un effet positif sur le bien-être et la productivité des salariés. Roots est utilisée dans plus de 65 pays par des clients tels que Affinity, Gitlab, Miro et Toptal. En savoir plus sur www.tryroots.io.

À propos de Deel

Deel est une importante solution de paie et de mise en conformité internationale, qui aide les entreprises à recruter leurs collaborateurs dans le monde entier. La technologie de Deel offre des services de paie/primes, de gestion des ressources humaines, de mise en conformité, et autres prestations inégalées, indispensables à l'embauche et la gestion d'une équipe internationale.

Grâce à un processus technologique en libre-service, les entreprises peuvent désormais recruter des sous-traitants indépendants et des employés à plein temps, dans plus de 150 pays, en toute conformité et seulement quelques minutes. Regroupant plus de 250 partenaires experts en droit, comptabilité, mobilité et fiscalité, Deel permet à toute entreprise de créer, signer, et envoyer des contrats conformes aux réglementations locales, à partir d'une bibliothèque de modèles, et ce, dans plus de 120 devises, et en un seul clic.

Fondée en 2019 par Alex Bouaziz et Shuo Wang, Deel est une entreprise entièrement distribuée, avec des employés basés dans le monde entier. En savoir plus sur Deel ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2022 à 15:05 et diffusé par :