Diligent a atteint en 2021 le nombre de 8 500 organisations clientes à but non lucratif et dépasse tous les autres fournisseurs de logiciels axés sur ce secteur

Diligent, le leader mondial de la gouvernance moderne qui fournit des solutions SaaS de gestion de la gouvernance, des risques, de la conformité et des questions ESG, a annoncé ce jour que ses activités axées sur les organisations à mission ont enregistré, en glissement annuel, un taux de croissance extraordinairement élevé se traduisant par un chiffre de plus de 8 500 clients du secteur public, des soins de santé communautaires, de l'enseignement primaire et des entités à but non lucratif à travers le monde. En raison de la pandémie, presque toutes ces organisations ont été contraintes de mettre en ligne leur leadership et leur gouvernance. De ce fait, le logiciel BoardEffect de Diligent, la solution de gestion optimisée pour les organisations à but non lucratif, a été mise en oeuvre par un nombre de conseils d'administration et de comités trois fois plus élevé que celui enregistré par toute autre marque axée sur ce secteur.

Depuis 2017, Diligent fournit des outils et des technologies de collaboration qui permettent au secteur public, aux établissements de soins de santé communautaires et d'enseignement et aux organisations à but non lucratif de numériser leurs capacités de gouvernance tout en améliorant leur efficacité, en protégeant les informations sensibles, en garantissant la transparence et un fonctionnement efficace de la collaboration à distance. Diligent est conscient que les dirigeants et les membres des conseils d'administration sont confrontés à l'obligation de mettre en oeuvre des initiatives de transformation numérique, souvent avec des ressources et une expertise limitées. C'est pourquoi Diligent a élaboré des outils rentables qui assurent de manière flexible et en direct la coordination des réunions dans un cadre virtuel sécurisé, de sorte que les organisations et les communautés qu'il soutiennent puissent maintenir leur continuité et leur connectivité en fonctionnant à distance dans un monde virtuel en évolution rapide.

«Chez Diligent, nous comprenons que les clients voués à une mission sont confrontés à des défis très particuliers. Or ces clients ne sont souvent pas des professionnels de la gouvernance ni des praticiens du risque et de la conformité. Nous les écoutons attentivement et nous les aidons à décrire précisément leurs besoins spécifiques afin de leur fournir des solutions correspondant exactement à ces besoins, a déclaré MarKeith Allen, vice-président senior et directeur général pour les organisations à vocation chez Diligent. Nous apportons aux organisations à but non lucratif l'expertise propre aux entreprises commerciales. Nous les aidons à assumer des responsabilités et des devoirs de plus en plus complexes grâce à des solutions de gouvernance modernes spécifiques à leur secteur qui leur permettent de rationaliser leurs processus de gestion de manière sécurisée.»

«Les organisations axées sur une mission doivent relever leurs défis avec des ressources limitées. L'accent doit donc être placé plus que jamais sur leurs besoins en termes de gestion des risques, de conformité et de bonne gouvernance, a déclaré Brian Stafford, PDG de Diligent. Une partie de l'objectif de notre Société consiste à rendre aux communautés et aux organisations à but non lucratif ce que nous tous, nous leur devons. C'est pourquoi être un leader dans ce domaine indique immédiatement qui nous sommes et le type d'entreprise que nous aspirons à construire.»

Leader mondial des solutions SaaS de gestion de la gouvernance, des risques, de la conformité et de l'ESG, Diligent répond aux besoins de plus d'un million d'utilisateurs actifs dans 25 000 organisations clientes à travers le monde. Nous offrons aux leaders transformationnels les technologies, les connaissances et la confiance nécessaires pour accroître leur impact et diriger avec détermination. Pour plus d'informations, rendez-vous sur diligent.com.

