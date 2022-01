MISE À JOUR IMPORTANTE SUR LES SERVICES DE VIA RAIL EN RÉPONSE AU VARIANT OMICRON





MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Compte tenu de l'impact sur la demande de voyages du resserrement des restrictions COVID-19 en raison de la propagation rapide du variant Omicron, VIA Rail Canada (VIA Rail) réduira temporairement les fréquences dans le corridor Québec-Windsor à compter du mercredi 19 janvier 2022.

«?Ces décisions, bien que difficiles, sont conformes à l'approche équilibrée que nous avons maintenue tout au long de la pandémie afin de remplir notre important mandat de service public tout en gérant de façon proactive les répercussions financières sur nos activités?», a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. «?Chaque changement que nous avons apporté à nos services a été, et continue d'être, étroitement lié à l'évolution de la crise sanitaire et suit la demande du marché.?»

CALENDRIER DU CORRIDOR À PARTIR DU 19 JANVIER 2022 :

ITINÉRAIRES SERVICES Montréal-Ottawa 51 (633) et 38 Québec-Montréal-Ottawa 24/28 et 35/37 Toronto-Kingston-Montréal 62/64/68 et 63/67/69 Toronto-Kingston-Ottawa 51*(643)/53/59 et 52/42/54 Toronto-London-Windsor 72/76 et 73/75 Toronto-London-Sarnia 1 départ par jour maintenu dans les deux directions (trains 87-84)

* Des arrêts ont été ajoutés sur certains trains. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Cette réduction temporaire du service dans le Corridor a été soigneusement planifiée afin de continuer à offrir un service intervilles essentiel sur tous les itinéraires. Tout en continuant à suivre de près l'évolution de la pandémie, VIA Rail s'assure de pouvoir offrir à ses clients des options pour les déplacements essentiels dans toutes les régions du pays. Il n'y aura pas de réduction de fréquence pour le moment sur les autres liaisons, mais certains services à bord ont été modifiés.

Les services de classe Affaires de VIA Rail seront temporairement suspendus et les salons Affaires seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Pour obtenir la liste complète des changements apportés à nos services, veuillez consulter le site Web de VIA Rail.

Depuis le début de la pandémie, nous avons mis en place diverses mesures tout au long du parcours des passagers, afin que nos clients puissent voyager en toute sécurité et en toute confiance. VIA Rail reste concentrée sur la mise en oeuvre de la phase finale de son plan de reprise graduelle des services au printemps de cette année, et nous espérons que la situation se sera améliorée à temps pour que nous puissions le déployer comme prévu.???

FLEXIBILITÉ POUR LES PASSAGERS

Pour toute question, les clients peuvent communiquer avec le Centre de la clientèle de VIA par courriel à service@viarail.ca ou par téléphone au 1-888-VIA-RAIL (1-888-842-7245), ATS 1-800-268-9503 (malentendants). Le Centre de la clientèle de VIA est ouvert de 7 h à 19 h (heure de l'Est) du lundi au vendredi et de 8 h à 18 h (heure de l'Est) les fins de semaine.

RAPPEL

Depuis le début de la pandémie, VIA Rail a mis en place diverses mesures tout au long du parcours des passagers, afin que nos clients puissent voyager en toute sécurité et en toute confiance. Ces mesures comprennent, entre autres, une politique de port de masques, un nettoyage amélioré et une politique de vaccination obligatoire.

Depuis le 30 octobre 2021, les passagers âgés de plus de 12 ans et 4 mois doivent être entièrement vaccinés pour voyager à bord des trains de VIA Rail, ainsi que pour accéder aux salons d'affaires de VIA Rail. Cliquez ici pour plus de détails.

Le port d'un masque est obligatoire en tout temps dans les gares de VIA Rail et à bord des trains de VIA Rail. Pour la santé et la sécurité de tous les passagers et employés, les passagers qui ne portent pas de masque pendant leur voyage devront descendre du train ou se verront refuser l'accès à bord.

De plus, VIA Rail demande aux passagers de se tenir au courant des directives de santé publique et de respecter celles qui s'appliquent à eux et à leurs projets de voyage. La Société rappelle aussi constamment à ses passagers et à ses employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique et de respecter rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le pli du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être lavé les mains au préalable).

Les passagers se verront refuser l'embarquement s'ils présentent des symptômes similaires à ceux d'un rhume ou d'une grippe (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ou s'ils se sont vu refuser l'embarquement pour un voyage au cours des 14 derniers jours pour des raisons médicales liées à la COVID-19.

Les mises à jour les plus récentes sont disponibles sur le site Web de VIA Rail.

