La SPIE, société internationale d'optique et de photonique, a annoncé les lauréats de ses prix pour 2022

Le Comité d'octroi des prix de la SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses prestigieux prix annuels. Honorant les progrès transformateurs dans de multiples domaines, notamment la médecine, l'astronomie, la lithographie, la métrologie optique, la conception optique et le leadership communautaire, les prix de la Société distinguent les réalisations techniques et les services rendus à SPIE, tout en soutenant sa mission organisationnelle.

Médaille d'or - SPIE : Michael Berns

En récompense de son travail de recherche en bio-ingénierie, et de sa carrière prestigieuse au cours de laquelle il a réuni ingénieurs, physiciens, biologistes, et médecins pour collaborer sur des découvertes et des innovations révolutionnaires.

Prix du Président - SPIE : Tuan Vo-Dinh

En récompense du rôle remarquable et exhaustif qu'il a joué dans la direction des conférences de la SPIE, dans divers domaines techniques, et pour son mentorat des premiers investigateurs ainsi que de ses pairs.

Prix du Directeur - SPIE : Julie Bentley

En récompense de ses services remarquables rendus à la Société, de façon extraordinaire, notamment en ce qui concerne la paternité des écrits, l'enseignement des cours, la direction du programme de conférence, les adhésions au comité, et son service au conseil d'administration.

Prix Mozi - SPIE : Thomas W. Ebbesen

En récompense de ses contributions phénoménales au domaine de la nano-optique, en particulier s'agissant de la transmission optique extraordinaire à travers un tamis à photons.

Prix Britton Chance d'optique biomédicale - SPIE : Bruce Tromberg

En récompense de sa recherche translationnelle à fort impact, et de sa direction générale dans le développement des technologies biophotoniques pour les diagnostics et les solutions thérapeutiques.

Prix ??de l'innovation technologique en biophotonique - SPIE : Bert Müller

En récompense de ses contributions distinguées à l'imagerie 2D et 3D pour les défis du 21e siècle, notamment les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, les réparations dentaires bioinspirées, et le traitement de l'incontinence.

Prix Rudolf et Hilda Kingslake en conception optique - SPIE : Masato Shibuya

En récompense de ses contributions significatives au développement de la conception optique à travers l'invention des masques de changement de phase pour la photolithographie, et pour avoir posé les fondations de la théorie de l'imagerie basée sur les expansions du guide d'onde.

Prix Harrison H. Barrett en imagerie médicale - SPIE : Maryellen Giger

En récompense de son travail pionnier dans les domaines de la formation de l'image numérique, du diagnostic assisté par ordinateur, de la radionique et de la radiogénomique.

Prix Harold E. Edgerton Award en optique à haute vitesse - SPIE : Mona Jarrahi

En récompense de ses contributions pionnières aux systèmes de spectroscopie et d'imagerie à domaine temporel plasmonique ainsi qu'à leurs applications scientifiques et industrielles.

Prix Dennis Gabor en optique diffractive - SPIE : Gabriel Popescu

En récompense de ses contributions révolutionnaires à l'holographie et à l'imagerie à phase quantitative pour les applications biomédicales.

Prix ??George W. Goddard en optique spatiale et aéroportée - SPIE : Michelle Stephens

En récompense de son innovation technique, de son mentorat, et de son leadership exceptionnel à la poursuite des mesures fondamentales basées sur l'espace de la Terre et du Soleil, tout en réduisant les barrières technologiques et en promouvant des normes pour le progrès de l'optique spatiale et aérienne.

Prix ??G. G. Stokes en polarisation optique - SPIE : Alex Vitkin

En récompense de ses contributions exhaustives à la polarimétrie tissulaire, avec notamment des développements méthodologiques avancés pour les mesures Stokes et Mueller, sensibles et robustes ; les plateformes de calcul et d'analyse polarimétriques ; et diverses applications biomédicales notamment en cardiologie, en médecine régénérative, en glucométrie et dans l'évaluation de la marge du cancer du sein.

Prix Chandra S. Vikram en métrologie optique - SPIE : Jürgen Czarske

En récompense de ses contributions importantes à la métrologie laser de calcul avec changements de paradigmes dans la dynamique des fluides, l'inspection, l'aérospatial, la communication et la biomédecine.

Prix ??Frits Zernike en microlithographie - SPIE : Harry J. Levinson

En récompense de ses accomplissements remarquables pour contribuer à notre compréhension fondamentale du contrôle de processus lithographique avancé, en particulier dans les concepts d'Image-Log-Slope, d'imprimabilité des défauts de masque, et d'optimisation de l'optique à films minces.

Prix ??de la sensibilisation à la diversité - SPIE : Qaisar Abbas Naqvi

En récompense de son attitude inspiratrice et de son implication auprès des étudiants, en participant à transformer la vie des femmes et des hommes issus de segments traditionnellement moins reconnus de la société, en les soutenant dans la poursuite d'études supérieures et de recherche dans les domaines de l'optique et autres domaines afférents.

Prix ??Maria Goeppert-Mayer en photonique - SPIE : Shin-Tson Wu

En récompense de ses contributions fondatrices aux technologies des appareils d'affichage et photoniques qui ont mené à des applications très étendues.

Prix Maiman en laser - SPIE : Bill Krupke

En récompense de son leadership scientifique, technique et communautaire, de son innovation, et de nombreux résultats fondateurs dans la science et la technologie laser.

Prix ??d'excellence en début de carrière - Orientation académique - SPIE : Bhavin Shastri

En récompense de ses efforts de pionnier dans le domaine de la photonique neuromorphique, et de ses contributions à la recherche interdisciplinaire sur la nanophotonique, le calcul non conventionnel, et la photonique en silicone, qui ont repoussé les frontières de l'apprentissage automatique.

Prix ??d'excellence en début de carrière - Orientation industrielle/ gouvernementale - SPIE : Lionel Clermont

En récompense de ses accomplissements importants dans le domaine du contrôle de la lumière parasite, en particulier son travail dans le développement de la méthode de caractérisation de l'imagerie du temps de propagation (ToF) ultrarapide.

Prix Maria J. Yzuel de l'éducateur - SPIE : Rajpal Sirohi

En récompense de ses nombreuses années de service dans le domaine de l'optique à travers son leadership, le développement des capacités, et sa portée.

Prix Aden et Marjorie Meinel d'excellence technologique - SPIE : Ge Wang

En récompense de ses contributions pionnières dans la tomographie moléculaire à rayons X et optique, notamment en ce qui concerne leur association pour les applications biomédicales.

