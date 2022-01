Avis de rappel d'aliments - Rappel de « King Ranch Casserole » en raison de la bactérie Salmonella

Le 9 décembre 2021, Medisca a signé un accord mondial exclusif avec Padagis (l'ancienne division de produits sur ordonnance de Perrigo) pour la fabrication, l'approvisionnement, l'octroi de licence et la distribution de leur gamme de produits ORA,...

OTTAWA, ON, le 12 janv. 2022 Résumé Marques : Aucune Produit : « King Ranch Casserole » Entreprises : Doughgirls Baking Inc. (dba, Doughgirls Comfort Kitchen & Bakeshop) Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella Catégorie :...

- Essai rapide d'immunofluorescence microfluidique destiné à la détermination quantitative de la protéine C-réactive (CRP) dans des échantillons de plasma et de sang entier veineux, prélevés au bout du doigt, dans une plage de 5,0 à 250,0 mg/L -...