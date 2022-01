La 40e conférence annuelle J.P. Morgan sur les soins de santé voit Takeda détailler sa stratégie pour générer une croissance durable ces dix prochaines années





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a confirmé aujourd'hui que la société était en bonne voie pour connaître une croissance sur le moyen et le long terme, avec une augmentation potentielle des revenus différentiels et un potentiel de hausse supplémentaire d'ici 2030. Lors de sa présentation à la 40e conférence annuelle J.P. Morgan sur les soins de santé, Christophe Weber, président-directeur général de Takeda, a souligné le potentiel de croissance des revenus à moyen terme de ses 14 marques mondiales. Outre les récentes approbations de la FDA, le solide pipeline de Takeda se compose de près de 40 actifs diversifiés au stade clinique et devrait connaître au cours des prochaines années un grand nombre d'approbations réglementaires, ce qui renforce les perspectives de croissance des revenus à long terme. L'approche de Takeda se concentre sur le développement d'un pipeline résilient : à cet effet, la société a annoncé aujourd'hui son intention de lever son option d'acquérir Adaptate Biotherapeutics à l'issue d'un partenariat de R&D fructueux couvrant plusieurs années. Cette acquisition ajoutera au portefeuille d'immuno-oncologie de Takeda une nouvelle plateforme d'engageurs de cellules T ?? à base d'anticorps, et notamment des programmes de pipelines portant sur des composés candidats au stade préclinique ou de découverte, démontrant ainsi l'engagement de la société à proposer des médicaments qui révolutionnent la vie des patients.

« Ces dix dernières années, nous nous sommes réinventés pour devenir une entreprise mondiale de premier plan, bien placée pour connaître une forte croissance grâce à l'innovation. Avec notre portée internationale, notre pipeline formidable, notre portefeuille de marques solides, et nos investissements dans les données et le numérique, nous souhaitons révolutionner la manière dont sont traitées les maladies et améliorer l'expérience des patients », a déclaré Christophe Weber, président-directeur général de Takeda. « Notre stratégie de croissance est claire. J'ai confiance en notre capacité à poursuivre la concrétisation de notre vision ambitieuse, notamment grâce à plusieurs molécules au fort potentiel commercial de notre pipeline et aux signaux prometteurs offerts par les deux récentes approbations de la FDA vis-à-vis d'actifs de notre pipeline et leurs commercialisations fin 2021. »

Les 14 marques mondiales devraient stimuler la croissance sur le moyen terme

L'exécution commerciale solide de Takeda est illustrée par la croissance de ses 14 marques mondiales, le chiffre d'affaires sous-jacent pour l'exercice fiscal 2021 étant en passe d'atteindre la croissance de 14-16 % prévue ; ces marques devraient continuer à accélérer les chiffres de vente et à assurer des marges compétitives ainsi qu'un flux de trésorerie solide à moyen terme. La société est convaincue que ces marques mondiales, associées à la commercialisation de nouveaux produits tels qu'EXKIVITYtm (mobocertinib) et LIVTENCITYtm (maribavir), permettront d'atteindre une croissance prévue du chiffre d'affaires total de la société d'environ 500 milliards JPY (4,5 milliards de dollars) d'ici 20251. Les revenus différentiels devraient découler d'une pénétration continue sur les marchés, d'une augmentation de la taille du marché dans les pays ciblés, de nouvelles indications, ainsi que d'une expansion géographique, notamment au Japon et dans certains marchés émergents comme la Chine. La société a également revu ses hypothèses concernant les médicaments biosimilaires Entyvio® (vedolizumab) et ne prévoit plus l'entrée de biosimilaires après l'expiration de la période d'exclusivité des données.

Un pipeline en passe d'offrir une valeur durable

La structure de R&D de Takeda compte près de 40 thérapies potentielles au stade clinique dans les domaines de l'oncologie, des maladies génétiques rares et de l'hématologie, des neurosciences, de la gastroentérologie, et des traitements et vaccins dérivés du plasma. Ce pipeline diversifié devrait assurer une croissance sur le long terme, bien au-delà de l'exercice 2025. Les actifs devant faire l'objet d'essais pivots d'ici la fin de l'exercice 2022 représentent un potentiel de ventes total de plus de 1?000 milliards JPY (~10 milliards de dollars) sans ajustement PSTR, ou d'environ 500 milliards JPY (~5 milliards de dollars) avec ajustement PSTR2, 3. Sont notamment compris TAK-003, un vaccin potentiel contre la dengue, une menace pour la santé publique dans le monde ; TAK-755, la première thérapie de substitution d'ADAMTS13, un traitement potentiellement révolutionnaire pour le purpura thrombocytopénique thrombotique (PTT), un trouble de la coagulation rare et potentiellement mortel ; et le soticlestat, un traitement des encéphalopathies développementales et épileptiques. Cinq thérapies à fort potentiel en phase initiale de développement, y compris plusieurs thérapies cellulaires et géniques, devraient en outre faire l'objet de lectures de données essentielles au cours des prochaines années, plusieurs d'entre elles présentant un potentiel de vente important.

Une exécution rigoureuse pour plus de valeur

Tout au long de sa transformation globale, Takeda a respecté ses engagements financiers. Ceux-ci comprennent entre autres l'accélération des chiffres de vente, un objectif atteint grâce à ses 14 marques mondiales qui ont généré des revenus de 1?200 JPY (11 milliards de dollars) pour l'exercice 2020 et qui sont en bonne voie de répondre aux prévisions de croissance du chiffre d'affaires sous-jacent, soit +14 à 16 % au cours de l'exercice 2021, ce qui représente environ 45 % du total des revenus de base. Takeda continue en outre de dégager une solide marge d'exploitation sous-jacente ainsi qu'un bon flux de trésorerie disponible. La société est en passe d'atteindre son objectif de désendettement, à savoir un ratio dette nette/EBITDA ajusté proche de 2 d'ici l'exercice 2023. Elle a enfin annoncé récemment son intention de racheter des actions, soulignant ainsi sa confiance dans sa stratégie commerciale et son engagement à offrir de la valeur à ses actionnaires.

Vous trouverez sur le site web de Takeda les diapositives de la présentation donnée à la conférence J.P. Morgan sur les soins de santé, ainsi qu'un lien vers l'enregistrement audio : https://www.takeda.com/investors/ir-events/.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses employés et la planète, la société s'engage à découvrir et à fournir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques rares et l'hématologie, les neurosciences, et la gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en exploitant nos capacités et notre dispositif de R&D collaboratif amélioré afin de créer un pipeline solide et diversifié. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en matière de soins de santé dans environ 80 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses, et tout matériel écrit ou oral, discutés ou distribués par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions-réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, de ses amendements, ou d'une dispense de celui-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) est fourni à condition d'être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d'information (et non pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les sociétés dans lesquelles Takeda possède, directement ou indirectement, des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué, à des fins pratiques, « Takeda » est parfois utilisée pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou aux personnes travaillant pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas utile d'identifier la ou les société(s) concernée(s).

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse et tout document distribué en relation avec ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, des croyances ou des opinions sur les activités futures de Takeda, sa position future et ses résultats d'exploitation, et peuvent notamment comprendre des estimations, des prévisions, des objectifs et des plans de Takeda. Sans s'y limiter, les déclarations prospectives emploient souvent des mots tels que « cible », « planifie », « croit », « espère », « continue », « s'attend à », « vise », « a l'intention de », « assure », « sera », « peut », « devrait », « pourrait », « anticipe », « estime », « projette », des expressions similaires ou leur forme négative. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants comme suit, qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives : la conjoncture économique touchant les activités mondiales de Takeda, notamment la conjoncture économique générale au Japon et aux États-Unis ; les pressions et développements de la concurrence ; les amendements des lois et règlements qui s'appliquent, y compris les réformes touchant aux soins de santé dans le monde ; les difficultés inhérentes au développement de nouveaux produits, notamment les incertitudes liées à leur succès clinique ainsi qu'aux décisions des autorités de réglementation et leur calendrier ; les incertitudes quant au succès commercial des nouveaux produits et des produits existants ; les difficultés ou retards de production ; les fluctuations des taux d'intérêt et de change ; les demandes ou inquiétudes relatives à l'innocuité ou à l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l'impact des crises sanitaires, comme la pandémie de COVID-19, sur Takeda et sur ses clients et fournisseurs, notamment sur les gouvernements étrangers des pays dans lesquels Takeda exerce ses activités, ou sur d'autres facettes de son activité ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité à se défaire des actifs qui ne sont pas essentiels aux activités de Takeda et le calendrier de ce(s) désinvestissement(s) ; et d'autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur formulaire 20-F et d'autres rapports de Takeda déposés auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission et disponibles sur le site Web de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou toute autre déclaration prospective qu'elle pourrait faire, sauf si la loi ou les règles de la bourse l'exigent. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou les déclarations de Takeda dans ce communiqué de presse peuvent ne pas être révélateurs, et ne sont en aucun cas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection, des résultats à venir de Takeda.

Renseignements financiers

Les états financiers de Takeda sont préparés conformément aux normes internationales d'information financière (« IFRS »). Les sommes en JPY ont été converties en USD à titre informatif, à un taux de 110,6 JPY/USD.

Mesures financières non-IFRS

Le présent communiqué de presse et les documents distribués en relation avec celui-ci comprennent certaines mesures financières IFRS qui ne sont pas présentées de manière conforme aux normes internationales d'information financière (« IFRS »). Citons notamment le revenu sous-jacent, le bénéfice d'exploitation de base, le bénéfice d'exploitation de base sous-jacent, le bénéfice net de base, le BPA de base sous-jacent, la dette nette, l'EBITDA, l'EBITDA ajusté et le flux de trésorerie disponible. La direction de Takeda évalue les résultats et prend ses décisions en matière d'activités et d'investissement en utilisant les mesures IFRS et non-IFRS incluses dans le présent communiqué. Ces mesures non-IFRS excluent certains éléments associés aux revenus, aux coûts et au flux de trésorerie qui sont inclus dans les mesures les plus comparables présentées conformément aux normes IFRS, ou qui sont calculés différemment de ces dernières. En incluant ces mesures non-IFRS, la direction cherche à fournir aux investisseurs des informations supplémentaires leur permettant d'analyser plus en détail les performances de Takeda, ses résultats de base et les tendances sous-jacentes. Les mesures non-IFRS de Takeda ne sont pas préparées conformément aux normes IFRS. Par conséquent, ces mesures non-IFRS doivent être considérées comme venant complémenter, et non remplacer, les mesures préparées conformément aux normes IFRS (que nous désignons parfois sous l'appellation de mesures « déclarées »). Nous encourageons les investisseurs à examiner comment rapprocher les mesures financières non-IFRS et leurs mesures IFRS les plus directement comparables.

De plus amples informations sur certaines des mesures non-IFRS de Takeda sont publiées sur son site Web dédié aux relations avec les investisseurs : https://www.takeda.com/investors/financial-results/

Informations médicales

Le présent communiqué de presse contient des informations relatives à des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent l'être sous diverses marques de commerce, pour diverses indications, selon divers dosages ou doses. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité de quelque médicament sur ordonnance que ce soit, y compris ceux en cours de développement.

1 La base de référence pour la croissance des revenus différentiels est le revenu déclaré pour l'exercice 2020, ajusté pour prendre en compte les actifs cédés. Tous les revenus sont ajustés pour tenir compte des risques liés au développement et à la réglementation. Les sommes réelles des ventes nettes futures de nos produits commercialisés et de nos pipelines seront différentes, peut-être de manière notable, car le développement clinique peut produire toute une gamme de résultats possibles, déterminée par un certain nombre de variables comme l'innocuité, l'efficacité et l'étiquetage du produit. En outre, en cas d'approbation d'un produit, les facteurs commerciaux, notamment la population de patients, l'environnement concurrentiel, la tarification et le remboursement, peuvent également avoir un impact, pour l'heure inconnu.

2 Non ajusté pour tenir compte de la probabilité de succès technique et réglementaire (PSTR) ; ne représente pas une « prévision » ou un « objectif ». La PSTR s'applique à la probabilité qu'un essai clinique donné soit couronné de succès sur la base de critères prédéfinis, de sa faisabilité et d'autres facteurs et que les organismes réglementaires donnent leur accord. Les sommes réelles des ventes nettes futures de nos produits commercialisés et de nos pipelines seront différentes, peut-être de manière notable, car le développement clinique peut produire toute une gamme de résultats possibles, déterminée par un certain nombre de variables comme l'innocuité, l'efficacité et l'étiquetage du produit. En outre, en cas d'approbation d'un produit, les facteurs commerciaux, notamment la population de patients, l'environnement concurrentiel, la tarification et le remboursement, peuvent également avoir un impact, pour l'heure inconnu.

3 Comprend les revenus issus d'indications supplémentaires qui sont en phase préalable à la preuve de concept. Comprend les revenus potentiels dans certaines régions pour lesquelles Takeda n'a pas encore signé d'accords pour les droits de commercialisation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 14:30 et diffusé par :