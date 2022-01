Selon un sondage de BMO sur l'épargne, les liquidités ont la cote dans les CELI; nombre de Canadiens ne profitent pas des rendements plus élevés des placements à plus long terme





MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Les Canadiens accordent la priorité à l'épargne alors qu'ils continuent de faire face aux défis de la pandémie mondiale et qu'une hausse de l'inflation est à prévoir au cours de la prochaine année. Le sondage annuel de BMO sur l'épargne a révélé que, parmi les 63 pour cent de Canadiens qui possèdent un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), 67 pour cent ont cotisé autant ou plus que par le passé.

L'équipe Études économiques de BMO a estimé que l'excédent d'épargne a atteint près de 300 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, tandis que le revenu disponible a augmenté d'environ 4,5 pour cent en 2021.

Le sondage donne un aperçu de la connaissance et de l'utilisation du CELI par les Canadiens :

Les liquidités ont la cote : Les liquidités sont l'actif le plus populaire - la majorité (56 pour cent) des Canadiens ont des liquidités dans leur CELI et 29 pour cent estiment qu'elles représentent au moins les trois quarts de leurs avoirs.

Lacunes en matière de connaissances : 73 pour cent des Canadiens estiment bien connaître le CELI, alors que seulement la moitié (49 pour cent) savent qu'un compte CELI peut contenir à la fois des liquidités et au moins un des autres types de placement.

Croissance des avoirs : Malgré les difficultés persistantes liées à la pandémie, les Canadiens détiennent en moyenne 34 917 $ dans leur CELI, soit une augmentation de 13 pour cent par rapport à 2020.

Objectifs financiers : Les Canadiens utilisent principalement leur CELI pour divers objectifs financiers : 44 pour cent l'utilisent pour l'épargne-retraite, 43 pour cent s'en servent comme un compte d'épargne et seulement 15 pour cent utilisent le compte comme un moyen d'atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible.

Obstacles à la cotisation : Le manque de fonds (41 pour cent) et d'autres dépenses (32 pour cent) sont les principaux facteurs qui empêchent les Canadiens de cotiser à leur CELI cette année. Seulement 7 pour cent des Canadiens disent ne pas avoir cotisé pour des raisons liées à la pandémie, soit une diminution de 10 pour cent par rapport à 2020.

« Malgré l'incertitude liée à la pandémie, les Canadiens sont restés résilients et optimistes en continuant à donner la priorité à l'épargne et à cotiser à leur CELI, a indiqué Nicole Ow, chef, Placements de particuliers, BMO Banque de Montréal. L'année 2022 risque de réserver de nouveaux défis, notamment une inflation croissante et de l'incertitude sur le plan économique, alors que la pandémie se poursuit pendant une autre année. Nous encourageons les Canadiens à faire équipe avec un conseiller pour maximiser les avantages du CELI et d'autres véhicules de placement, comme le REER, afin d'améliorer leurs finances et de leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme. »

Différents régimes enregistrés pour différents objectifs financiers

Si le CELI reste un véhicule de placement populaire, les autres comptes d'épargne sont peu connus. Le sondage a mis à jour les réalités suivantes :

Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) : 74 pour cent des Canadiens estiment connaître le REER, mais les jeunes investisseurs (de 18 à 34 ans) sont 12 pour cent moins susceptibles de connaître ce compte. Seuls 64 pour cent des Canadiens connaissent la différence entre un REER et un CELI, soit un recul de 4 pour cent par rapport à 2020 et de 10 pour cent par rapport à 2015.

Régime enregistré d'épargne-études (REEE) : Moins de la moitié (49 pour cent) des Canadiens connaissent le REEE. Le niveau de connaissance est le plus faible chez les célibataires (37 pour cent).

Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) : Seulement 16 pour cent des Canadiens connaissent le REEI. Le niveau de connaissance est le plus faible chez les Canadiens de 55 ans et plus (12 pour cent), les femmes (12 pour cent) et les personnes veuves, divorcées ou séparées (11 pour cent).

« Bien que les Canadiens soient conscients qu'il existe une gamme de solutions de placement pour les aider à atteindre différents objectifs financiers, travailler avec un conseiller professionnel peut vous aider à comprendre toutes vos options, à déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à vos objectifs, à votre expérience et à votre goût du risque, et à tirer pleinement parti d'un plan financier personnalisé », a ajouté Mme Ow.

Pour plus d'informations sur le compte d'épargne libre d'impôt et le régime enregistré d'épargne-retraite, l'ouverture d'un compte ou pour toute autre assistance, veuillez consulter www.bmo.com/celi ou www.bmo.com/reer.

Le sondage de BMO sur l'épargne a été effectué par Pollara Strategic Insights, entre le 26 et le 29 octobre 2021, auprès d'un échantillon en ligne de 1 500 Canadiens adultes. La marge d'erreur d'un échantillonnage probabiliste de cette taille est de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

