Déclaration de condoléances - Décès de Earl Muldon, chef Delgamuukw





OTTAWA, ON, le 8 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hadju, ministre des Services aux Autochtones, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui à la suite du décès d'Earl Muldon, chef Delgamuukw :

« C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Earl Muldon. Au nom du gouvernement du Canada, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille, au clan, aux amis et aux collègues de M. Muldon.

M. Muldon était connu sous le nom de chef Delgamuukw, un chef héréditaire gitxsan de longue date et le plaignant désigné dans l'affaire historique, Delgamuukw c. British Columbia, qui a confirmé les droits et titres autochtones en Colombie-Britannique. En plus d'être un grand défenseur des droits autochtones, le chef Delgamuukw était un sculpteur et un artiste renommé qui cherchait à préserver le design de la côte du Nord-Ouest et la culture gitxsan. Il a été nommé à l'Ordre du Canada en 2010 pour l'ensemble de sa carrière de défenseur des droits des peuples autochtones et pour sa contribution à l'art et à la culture traditionnels gitxsan. On se souviendra longtemps de ses réalisations.

Il est clair que M. Muldon et son travail resteront gravés dans la mémoire collective de sa communauté et l'ensemble des Canadiens devraient être reconnaissants des efforts qu'il a déployés pour améliorer la vie des membres de sa communauté et des communautés autochtones partout au Canada. »

