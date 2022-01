Avis de rappel d'aliments - Rappel de certains produits de salade de marques Dole et le Choix du Président en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Marque Produit Format CUP Codes

Dole Salade du jardin 340 g 0 71430 01135 5 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « B » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 8 janvier 2022 inclusivement et Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

Dole Panaché de légumes 283 g 0 71430 01008 2 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

Dole Sélection de verdure 312 g 0 71430 00965 9 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

Dole Mélange américain 340 g 0 71430 00933 8 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

Dole « Suprême Kit » Croustillante des îles asiatiques 368 g 0 71430 01721 0 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

Dole « Suprême Kit » Salade du sud-ouest 369 g 0 71430 01711 1 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

Dole « Chop Chop Kit » Ranch et Poivre 257 g 0 71430 00098 4 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

Dole « Chop Chop Kit » Teriyaki à l'ananas 276 g 0 71430 00182 0 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

le Choix du Président Salade jardinière 340 g 0 60383 22268 0 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « B » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 8 janvier 2022 inclusivement et Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

le Choix du Président Mélange de légumes-feuilles 340 g 0 60383 00188 9 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

le Choix du Président Kit de salade Ranch 347 g 0 60383 00493 4 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « B » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 8 janvier 2022 inclusivement et Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement

le Choix du Président Kit de salade Sésame et gingembre 369 g 0 60383 02320 1 Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « B » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 8 janvier 2022 inclusivement et Tous les emballages qui portent un code de lot débutant par « W » et une date « Meilleur avant » jusqu'au 9 janvier 2022 inclusivement