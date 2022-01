Melodity : l'écosystème Web3 pour l'industrie de la musique permettant de libérer pleinement la créativité grâce aux concepts « play-to-earn », « listen to earn », aux NFT et au métavers





MILAN, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Melodity fait faire à l'industrie de la musique un grand pas en avant vers l'économie décentralisée des créateurs et a commencé à construire une infrastructure de monétisation Web 3.0 pour soutenir les musiciens de manière totalement nouvelle.

Pour ce faire, Melodity construit un écosystème de premier plan composé des concepts de « play-to-earn » (P2E ou « jouer pour gagner »), « listen-to-earn » (L2E ou « écouter pour gagner ») et d'un métavers basé sur sa propre blockchain qui offrira des opportunités aux artistes, professionnels, fans et amateurs de musique. Trois des plateformes intégrées sont DoMeta, DoDuet et DoMart.

DoMeta est un métavers presque entièrement axé sur la musique, où les utilisateurs peuvent passer leur temps à jouer, apprendre, créer et interagir les uns avec les autres ou participer à des événements en direct. Cette plateforme vise à attirer des communautés en combinant la musique, la finance décentralisée, la blockchain et les NFT, ainsi qu'un modèle « play-to-earn », dans un ensemble unique.

DoDuet, avec un modèle « listen-to-earn », compte créer une expérience innovante comme nulle autre. Il s'agit d'une plateforme de concours conviviale qui fait de la musique un jeu et offre aux artistes une visibilité et des prix faciles d'accès. Elle récompensera les participants au concours simplement en écoutant des morceaux et en votant.

DoMart, la marketplace des NFT, offrira non seulement la distribution de chansons, mais aussi tout un éventail de possibilités pour la vente, l'achat, l'octroi de licences et la gestion des NFT composites de musique.

L'écosystème sera toujours un lieu où la créativité se développe de manière infinie. L'objectif principal est de permettre aux artistes du milieu de la musique de maximiser leurs revenus et leur visibilité en leur offrant des instruments avancés pour gérer leur art.

Melodity souhaite devenir la référence de l'industrie de la musique dans cette nouvelle ère en contrastant avec les dynamiques traditionnelles et en offrant un nouveau foyer aux artistes où ils peuvent gagner jusqu'à 90 % des revenus de leurs créations.

« Avec un objectif ambitieux, Melodity est un protocole conçu avec l'idée de donner la liberté et de nouveaux moyens à tous les musiciens afin qu'ils puissent libérer tout le potentiel de leur musique, » a déclaré Rolen Guzman, PDG.

Le token Melodity

Le token Melodity ($MELD) est hébergé sur la Smart Chain Binance (BSC). Il constitue la réserve de valeur de l'environnement et en est aux premiers stades de lancement.

Le projet Melodity est né de la passion des fondateurs pour aider à soulager les circonstances financières difficiles des musiciens indépendants. En tant qu'anciens musiciens amateurs, les fondateurs ont été les témoins directs de la lutte de certains de leurs amis pour générer des revenus grâce à leur art.

