Déclaration du premier ministre à l'occasion du Noël orthodoxe





OTTAWA, ON, le 7 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes et les catholiques de rite oriental du Canada et d'ailleurs dans le monde célébrent Noël.

« En cette joyeuse occasion, familles et amis se réunissent pour marquer la naissance de Jésus-Christ, réfléchir à son message d'amour et manifester leur reconnaissance pour les nombreux bienfaits qu'ils ont reçus de la vie. Même si, cette année encore, les célébrations prendront un aspect différent pour nous permettre de respecter les directives de la santé publique et d'assurer la sécurité de tous, Noël nous rappelle encore les valeurs de paix, de compassion et de générosité qui nous définissent comme Canadiens et qui nous unissent.

« Noël est aussi l'occasion de donner, en particulier à ceux qui sont dans le besoin, qu'il s'agisse d'un coup de main, d'un don à un organisme de bienfaisance ou d'un bon mot. Durant cette période festive, j'encourage tous les Canadiens à penser aux gens de leur entourage, qu'il s'agisse d'amis, de voisins ou de membres de leur communauté, qui ont peut-être vécu des moments difficiles cette année ou qui subissent les conséquences de la pandémie, et à leur offrir de l'aide.

« Aujourd'hui, nous saluons également les importantes contributions des chrétiens orthodoxes et des catholiques de rite oriental pour créer un Canada meilleur, plus juste et plus inclusif pour tout le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons un joyeux Noël à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. »

https://pm.gc.ca

