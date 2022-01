Cirium classe le mois de décembre de 2021 ayant enregistré la plus grande fréquentation pour les voyages aériens dans le monde ; avec plus de 59 000 vols annulés vers la fin de l'année...





Cirium classe le mois de décembre de 2021 ayant enregistré la plus grande fréquentation pour les voyages aériens dans le monde ; avec plus de 59 000 vols annulés vers la fin de l'année, il s'agit du plus grand nombre d'annulations enregistré au cours de la dernière décennie

Le spécialiste des données et analyses aéronautiques Cirium indique que décembre a été le mois le plus chargé de 2021 en termes de vols dans le monde, avec un total de 2,43 millions mouvements. En revanche, le nombre total de vols annulés dans le monde entre le 24 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 se chiffre à 59 240, soit 2,4 %.

Le nombre d'annulations enregistrées au cours de cette période est le plus élevé en décembre de la dernière décennie, six fois plus que les annulations survenues en 2019 et deux fois et demie plus que celles de 2020. Au total, 20 500 vols ont été annulés au cours des trois premiers jours de cette nouvelle année.

Les "big four" américaines, à savoir American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et United Airlines, ont annulé près de 7 040 vols au cours de cette période.

Les annulations ont été provoquées par la recrudescence des cas du variant Omicron de la COVID-19, ainsi que par d'autres contraintes opérationnelles (dont les conditions météorologiques hivernales). Les compagnies aériennes ont rapidement annulé des vols à cause du manque de personnel au sein des équipages et des opérations d'assistance au sol.

Avant Omicron, le trafic aérien mondial a augmenté de 1,5 % d'une semaine à l'autre (du 11 au 17 décembre 2021). Néanmoins, les vols mondiaux accusent à présent une baisse de 5 % par rapport à la semaine précédente, en raison de l'impact d'Omicron.

On constate de grandes différences entre les régions : les États-Unis, l'Europe et l'Atlantique Nord sont en baisse de 9 à 10 %, la Chine progresse de 6 %, tandis que l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient restent stables.

"Les perturbations de vols ont un impact différent sur les compagnies aériennes et les aéroports ; tout dépend de la disponibilité et de la flexibilité des équipements et des ressources en place pour réagir rapidement. Les compagnies qui planifient plus prudemment minimiseront leurs perturbations opérationnelles. Cirium évalue le niveau de perturbation en mesurant le taux de réalisation des vols et leur ponctualité", explique Jeremy Bowen, PDG de Cirium.

"Le récent rapport de Cirium sur la ponctualité des vols illustre comment certaines compagnies aériennes se sont concentrées sur leurs opérations afin de réduire l'impact sur les passagers. Par exemple, Delta Air Lines a effectué 99,8 % de ses vols de juin à décembre 2021 et All Nippon Airways, lauréat de la catégorie des compagnies aériennes mondiales dans le rapport de Cirium, a enregistré un taux de réalisation de 99,2 %."

Les compagnies qui effectuent un grand nombre de vols sont prises en considération. Par exemple, American Airlines a effectué le plus grand nombre de vols en 2021, soit environ 1 850 050, et assure malgré tout une ponctualité à l'arrivée de 80,47%. Le transporteur a connu des difficultés pour rétablir le nombre de vols après plus d'un an de demande profondément déprimée. La compagnie a néanmoins opéré 97,5 % de ses vols.

L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL), principal pivot de Delta Air Lines, a été l'aéroport le plus fréquenté en termes de départs, avec 336 890 mouvements enregistrés en 2021. Bien qu'il ait traité le plus grand nombre de vols, Hartsfield-Jackson s'est classé 15e en termes de ponctualité parmi les 20 aéroports les plus ponctuels du monde.

L'aéroport d'Amsterdam (AMS) fut l'aéroport le plus fréquenté pour les vols internationaux en 2021, avec un total de 123 070 vols au départ, mais il ne figure pas parmi le top 20 des aéroports pour la ponctualité. Les aéroports ont été confrontés à de nombreuses variables en 2021 dans le cadre du déploiement de protocoles complets en cas de pandémie, de l'optimisation du rapprochement et de la perception des redevances et des services, et de l'optimisation des effectifs.

Le rapport de Cirium sur la ponctualité des vols est la référence du secteur en matière de performance opérationnelle des compagnies aériennes et des aéroports. Cirium a relancé les rapports en juin 2021, avec le retour du trafic aérien, en proposant des mises à jour mensuelles régulières qui permettent d'évaluer les performances du secteur en matière de transport de passagers du point A vers le point B, en respectant les horaires. L'analyse de la ponctualité de Cirium repose sur des données de vol provenant de plus de 600 sources d'informations en temps réel.

Cliquez ici pour télécharger le rapport gratuit "On-Time Performance Review 2021".

