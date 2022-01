STL s'engage pour l'objectif zéro émission nette d'ici 2030, renforçant l'accent mis sur la durabilité





MUMBAI, Inde, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), intégrateur de réseaux numériques majeur du secteur, a annoncé aujourd'hui son engagement à devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2030. Alors que STL pilote les réseaux numériques du futur, l'entreprise accélère ses efforts vers des stratégies de fabrication et de construction de réseaux durables zéro émission nette.

Au cours du récent sommet de la COP26, les nations ont discuté de l'importance d'une action urgente pour le climat et se sont engagées à réduire les émissions et à limiter la hausse annuelle moyenne de la température à 1,5 degré. Selon les estimations, Internet et les composantes de réseau connexes représentent environ 3,7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En tant qu'entreprise technologique internationale, STL vise à créer des réseaux numériques écologiques et durables. Dans cette optique, STL a conçu une feuille de route sur 20 ans pour concrétiser son engagement envers ses objectifs sociaux et de durabilité et atteindre les ODD des Nations Unies :

Zéro émission nette dans les usines de fabrication d'ici 2030 - STL a diminué les émissions de carbone de ses usines de fabrication et s'est fixé un objectif zéro émission nette d'ici 2030.

- STL a diminué les émissions de carbone de ses usines de fabrication et s'est fixé un objectif zéro émission nette d'ici 2030. 100 % des usines seront certifiées 'Zero Waste to Landfill' (Zéro déchet pour l'enfouissement) d'ici 2030 - STL est le premier de l'industrie à obtenir la certification 'Zero Waste to Landfill' pour ses usines de fabrication indiennes. Récemment, STL a atteint un taux de détournement des sites d'enfouissement de 99.97 % pour son usine de Rakholi.

- STL est le premier de l'industrie à obtenir la certification 'Zero Waste to Landfill' pour ses usines de fabrication indiennes. Récemment, STL a atteint un taux de détournement des sites d'enfouissement de pour son usine de Rakholi. Approvisionnement 100 % durable - Au cours de ces dernières années, STL a fait l'acquisition de matières premières durables pour l'emballage, faisant la transition vers une chaîne d'approvisionnement écologique.

Au cours de ces dernières années, STL a fait l'acquisition de matières premières durables pour l'emballage, faisant la transition vers une chaîne d'approvisionnement écologique. Positivité de l'eau d'ici 2030 - STL a recyclé plus de 1 41 000 m3 d'eau dans ses usines de fabrication et en a récolté plus de 4 000 m3 par l'entremise de structures de collecte de l'eau de pluie. D'ici 2030, il vise à devenir 100 % positif pour l'eau (Water Positive) dans tous ses sites de fabrication.

Innovant constamment pour le développement de produits respectueux de l'environnement, STL a réalisé des analyses du cycle de vie (Life Cycle Assessments - LCA) pour dix familles de câbles OF et vise à couvrir 100 % de son portefeuille d'ici 2030. Son câble Celesta réduit le contenu plastique global tandis que les câbles aériens (ADSS) réduisent l'utilisation de thermoplastiques nocifs comme les fils aramides.

Commentant les initiatives de développement durable de STL, Ankit Agarwal, directeur général de STL, a déclaré : « Alors que STL continue de transformer des milliards de vies grâce aux réseaux numériques, l'intégration d'actions de contrôle climatique est au coeur de nos pratiques commerciales. Nous avons fait d'énormes progrès dans la mise en oeuvre de nos programmes d'impact environnemental, notamment l'élimination des déchets vers les sites d'enfouissement, l'approvisionnement durable, la positivité de l'eau et bien plus encore. Nous continuerons d'investir activement pour devenir une entreprise neutre en carbone grâce à diverses initiatives d'efficacité énergétique. »

À propos de STL

STL est un intégrateur de réseaux numériques majeur qui aide les opérateurs de télécommunications, les entreprises de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences améliorées à leurs clients. En savoir plus , Contactez-nous .

