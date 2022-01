CellPoint Digital obtient un investissement de 25 millions de dollars pour booster son expansion mondiale et pénétrer sur de nouveaux marchés





CellPoint Digital, un fournisseur leader mondial des solutions de paiement et de commerce numériques, a annoncé ce jour un financement en fonds propres de 25 millions de dollars assuré par Toscafund et sa division de capitaux privés, Penta Capital, afin de consolider plusieurs succès importants remportés ces dernières années.

Cette opération suit une série d'investissements par Toscafund et Penta Capital dans la société CellPoint Digital à la suite de leur investissement initial en 2019, et amène leur investissement total à plus de 56 millions de dollars. Elle marque également un renforcement de la relation entre les sociétés. En tant que leader du marché des solutions d'orchestration de paiement pour le secteur du tourisme, CellPoint Digital propose désormais sa plateforme à de nouveaux marchés, notamment le commerce de détail, les jeux vidéo, les cryptomonnaies et les contenus numériques.

Par l'orchestration des paiements entre régions et méthodes de paiement, CellPoint Digital permet aux commerçants d'adopter un modèle de paiement multi-acquéreurs qui crée de nouvelles opportunités de croissance. CellPoint Digital contribue à augmenter les revenus bruts en utilisant le routing intelligent, en augmentant les autorisations et en apportant une transparence de la disponibilité système. En outre, la société réduit le coût d'opération entraîné par l'acceptation des paiements transfrontaliers. CellPoint Digital ajoute également de la valeur au règlement en assurant une expérience de paiement sans accroc, en donnant la possibilité au client d'utiliser la méthode de règlement qu'il souhaite, partout dans le monde.

Selon Kristian Gjerding, PDG de CellPoint Digital : « ces dernières années, nous avons assisté à la croissance extraordinaire de CellPoint Digital. Nous continuons de connaître une forte demande de la part d'entreprises très diverses souhaitant optimiser leurs solutions de commerce et de paiement numériques, tout en relevant les défis posés par les fournisseurs existants pour une fourniture rapide et rentable. »

« Avec une structure économique plus solide que jamais, l'étape logique suivante est d'élargir notre portée mondiale et de pénétrer de nouveaux marchés verticaux qui seront transformés par nos solutions. »

D'après Steven Scott, associé fondateur de Penta Capital : « nous sommes ravis de financer cette nouvelle étape dans l'expansion de CellPoint Digital. L'entreprise continue ses efforts pour résoudre le plus important problème auquel les entreprises doivent faire face aujourd'hui : l'optimisation de l'expérience globale des clients pour acheter sur l'ensemble de leurs canaux numériques. »

« Nous avons gagné de nouveaux clients importants, et avec notre stratégie de croissance agressive et notre pénétration de nouveaux secteurs, nous entrevoyons une autre opportunité de croissance très intéressante, et sommes impatients de collaborer avec l'équipe dirigeante expérimentée de CellPoint Digital au soutien de cette nouvelle phase de développement. »

Reflétant l'opinion de Penta Capital, Paul Glover, directeur financier de CellPoint Digital, d'ajouter : « notre plan d'expansion est enthousiasmant, et nous sommes ravis d'avoir Penta Capital une nouvelle fois à nos côtés pour accélérer encore le développement de l'entreprise. »

« Toscafund est connu pour ses investissements réussis dans des entreprises à forte croissance, et son engagement témoigne de notre dynamique de marché et de notre potentiel de croissance dans la fourniture de solutions numériques au RSI élevé. Ce nouvel investissement nous permettra de renforcer notre présence mondiale et de booster l'innovation au service de notre plateforme unique. »

À propos de CellPoint Digital

CellPoint Digital est un leader du secteur de la fintech en matière d'orchestration des paiements. Notre principale solution est une puissante plateforme d'orchestration de paiement omni-canal qui permet d'optimiser les transactions de paiement numérique effectués par cartes ou par des méthodes de paiement alternatives, et qui accélère le déploiement de nouvelles options de paiement. Les commerçants peuvent facilement élargir leur propre écosystème de paiement à travers le monde, unifier l'expérience de paiement des clients sur leur site web, leurs applications mobiles et autres canaux, optimiser l'acheminement de chaque transaction, augmenter le taux de conversion et minimiser les coûts de paiement.

CellPoint Digital possède des bureaux à Copenhague, Dallas, Dubaï, Londres, Miami, Pune et Singapour. Pour en savoir plus, visitez le site www.cellpointdigital.com.

À propos de Toscafund Asset Management LLP

Créée en 2000 par Martin Hughes, Toscafund Asset Management LLP est une société d'investissement spécialisée gérant environ 4,5 milliards de dollars d'actifs. Parmi les secteurs d'investissement dans lesquels elle se spécialise figurent les actions cotées des secteurs de la finance et des services de paiement, le capital de croissance d'entreprises privées, l'immobilier commercial au Royaume-Uni et les transactions de capital-investissement sur mesure. Toscafund a son siège à Londres et possède des bureaux à Manchester (Royaume-Uni), à Melbourne, à New York et à Hong Kong.

