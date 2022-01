StageOne Ventures lève 235 millions de dollars et lance son quatrième fonds





Le Fonds, qui a récemment élargi son équipe d'investissement est dirigé par les associés Yuval Cohen et Tal Slobodkin, ainsi que par l'associée et directrice financière Tal Jacobi et l'associé Nate (Netanel) Meir.

TEL AVIV, Israël,, 4 janvier 2022 PRNewswire/ -- La société de capital-risque StageOne Ventures a annoncé aujourd'hui qu'elle avait achevé sa levée de la somme de 235 millions de dollars destinée au financement de son quatrième fonds, qui fonctionnera sur la base d'un modèle double : un fonds primaire d'un montant de 150 millions qui sera axé sur les investissements de démarrage liés aux startups en phase de démarrage et, parallèlement, un montant supplémentaire de 85 millions de dollars qui sera utilisé pour des investissements de suivi liés aux principales sociétés du portefeuille du nouveau fonds. Cela porte les actifs sous le contrôle de StageOne à 500 millions de dollars.

Ce nouveau fonds continuera à se concentrer sur les investissements dans des entreprises technologiques israéliennes de pointe développant des produits révolutionnaires pour le marché de l'entreprise. La plupart des investisseurs du nouveau fonds sont des investisseurs habituels des fonds de StageOne précédents, notamment des investisseurs institutionnels et privés des États-Unis, d'Israël, d'Europe et du Japon.

La société StageOne est active depuis deux décennies et a investi dans plus de 50 entreprises à ce jour, y compris certaines entreprises technologiques les plus célèbres en Israël. Tous les fonds précédents sont classés dans le quartile supérieur des sociétés de capital-risque mondiales et ont constamment affiché des rendements supérieurs à ceux des sociétés de capital-risque au niveau mondial et local.

Certaines des sorties récentes de StageOne sont notamment Epsagon, acquise par Cisco, Avanan, acquise par CheckPoint, Otonomo, qui a récemment été cotée sur le NASADQ et Apolicy, acquise par Sysdig. StageOne a été la première société à investir dans ces quatre entreprises et constituait un actionnaire important de ces dernières au moment de la sortie.

La société StageOne est dirigée par Yuval Cohen (fondateur et associé directeur), Tal Slobodkin (associé directeur), Tal Jacobi (associée et directrice financière) et Nate (Netanel) Meir, dont la promotion en tant qu'associé a coïncidé avec le lancement du quatrième fonds. M. Meir a plus d'une décennie d'expérience dans le domaine des investissements, du développement commercial et de la gestion dans les domaines du capital-risque, des entreprises mondiales et des startups.

L'équipe des investissements comprend également deux autres directeurs : Nofar Schnider est diplômée de l'unité Elite 8200 de l'Armée de défense d'Israël et possède une grande expérience dans la gestion d'équipes de développement de logiciels. Elle est également cofondatrice de la communauté NuVC pour les jeunes investisseurs. Aviad Ben-Laish, qui s'est récemment joint à nous, est un vétéran d'Accenture Ventures depuis près d'une décennie et possède une vaste expérience en affaires et en stratégie d'innovation.

« Étant donné l'immense succès des entreprises technologiques israéliennes que nous avons constaté au cours des dernières années, nous pensons que davantage d'entreprises technologiques internationales leaders dans leur catégorie verront le jour en Israël au cours des prochaines années, et nous nous y préparons en conséquence. Le nouveau fonds nous permettra de continuer de mener des investissements de démarrage et de fournir un financement initial aux entrepreneurs, ainsi que d'assurer les cycles d'investissement de suivi nécessaires pour bâtir des entreprises leaders », a déclaré le fondateur et associé directeur Yuval Cohen.

« Le lancement de notre fonds le plus récent nous permettra de poursuivre sur notre lancée des dernières années et de continuer d'investir dans des entrepreneurs exceptionnels. L'élargissement de l'équipe d'investissement de StageOne nous permettra d'offrir un meilleur soutien aux entreprises de notre portefeuille existant et de renforcer notre capacité à diriger de nouveaux investissements », a déclaré Tal Slobodkin, associé directeur.

À propos de StageOne Ventures

StageOne Ventures investit dans des entrepreneurs exceptionnels en Israël et à l'étranger depuis plus de deux décennies,afin de les aider à créer des entreprises, de leur phase de conception jusqu'à leur sortie. Le fonds se concentre sur les entreprises en démarrage dotées de technologies novatrices qui relèvent des défis complexes pour les entreprises et les marchés B2B. La grande majorité des investissements sont effectués au stade de démarrage pendant la formation des entreprises et comprennent une importante allocation de réserves destinées aux investissements de suivi.

Pour en savoir plus, visitez le site stageonevc.com

Contact pour les médias :

Yael Eckstein

Directeur marketing de StageOne

Yael@stageonevc.com

Communiqué envoyé le 4 janvier 2022 à 05:00 et diffusé par :