L'épargne locale investie dans l'économie locale : record d'investissements de 665 M$ pour un premier semestre





Rendement 12 mois de 13,6 % pour les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ

Faits saillants au 30 novembre 2021 :

Rendement 12 mois de 13,6 %

Rendement 6 mois de 4,8 %

Valeur de l'action à 55,77 $ (+ 2,56 $ depuis le 30 juin 2021 et + 6,66 $ depuis le 31 décembre 2020)

+ 6,66 $ depuis le 31 décembre 2020) Résultat global de 848 M$ (profits) pour le semestre

Actif net en hausse atteignant 18,3 G$

MONTRÉAL, le 31 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Pour les 6 premiers mois de l'exercice 2021-2022, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 848 millions de dollars au bénéfice de ses 734 580 épargnants. La valeur de l'action atteint maintenant 55,77 $, représentant un rendement à l'actionnaire de 4,8 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2021, et un rendement 12 mois de 13,6 %. L'actif net augmente à 18,3 milliards de dollars.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt) sont de 13,6 % pour 1 an, 10,3 % pour 3 ans, 9,1 % pour 5 ans et 7,9 % pour 10 ans.

« Nos résultats sont le reflet des efforts que nous déployons pour permettre à de nombreuses personnes d'avoir une meilleure retraite et à un grand nombre d'entreprises d'avoir une croissance durable. Des forêts de la Gaspésie aux mines de l'Abitibi-Témiscamingue, en passant par l'agroalimentaire et l'aérospatiale, les sciences de la vie et les nouvelles technologies, l'audace et la persévérance des entrepreneurs nous inspirent », a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Investissements record de 665 M$ au cours du premier semestre

Au cours des six premiers mois de son exercice, le Fonds a engagé des investissements totaux de 665 millions de dollars. Il s'agit d'un montant record pour un premier semestre. Le Fonds a appuyé des entreprises de tous les secteurs économiques et dans toutes les régions du Québec.

En agroalimentaire, un investissement de 10 millions de dollars du Fonds a permis à Cook it de moderniser son usine située à Saint-Laurent en investissant dans des technologies opérationnelles et des équipements d'automatisation. L'entreprise a de plus complété l'acquisition des actifs de Locaal grâce à l'appui du Fonds.

Quant au secteur de l'aérospatiale, Abipa Canada s'est unie à la société française Groupe ARM pour former un nouveau chef de file international de l'usinage de précision en aérospatiale, ABIPA International. Partenaire de longue date de l'entreprise, le Fonds a investi un total de 15 millions de dollars avec EDC pour supporter la nouvelle société et la consolidation dans ce secteur clé de notre économie.

Du côté des produits forestiers, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine ont investi 4 millions de dollars dans la Scierie de Saint-Elzéar pour la modernisation de ses installations. Le Fonds et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides sont également devenus actionnaires minoritaires du Groupe Crête, une entreprise forestière familiale fondée en 1948.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

Les crédits d'impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. À ceci peuvent s'ajouter les déductions reliées au REER.

