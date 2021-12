/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - Bilan et perspectives de la CSN 2021-2022 - Conférence de presse avec la présidente et le 1er vice-président/





MONTRÉAL, le 29 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la présidente de la CSN Caroline Senneville et le premier vice-président François Enault feront le bilan de l'année 2021, mais présenteront également les enjeux auxquels s'attaquera la centrale syndicale en 2022.

Outre le fait qu'elle est grandement préoccupée par l'état des services publics et la catastrophe climatique qui affecte déjà des milliers travailleurs et leur milieu de vie, la CSN proposera des solutions aux temps durs vécus par des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois. La centrale considère que la pénurie de main-d'oeuvre est l'occasion de changer la façon dont on traite les travailleuses et travailleurs et que tout le discours sur le travail doit passer par un dialogue entre le gouvernement actuel et les centrales syndicales. Dialogue qui est, aujourd'hui, malheureusement absent.

