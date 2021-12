Considérant la sécurité comme étant primordiale, Velodyne Lidar ne participera pas en présentiel au salon CES 2022





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) ne participera pas en présentiel au salon CES 2022, en raison de l'augmentation des taux d'infection par le coronavirus (COVID-19). La santé et la sécurité des employés, des partenaires et du public sont les priorités numéro un de Velodyne, et ont joué un rôle prépondérant dans la prise de décision de l'entreprise.

Velodyne sera cependant présente numériquement au CES, et tiendra une conférence de presse virtuelle le 5 janvier à 11 h 45, heure du Pacifique (PST), qui pourra être visionnée en direct sur le Web. Le lien de la webdiffusion sera disponible sur la page Web « Événements et Présentations » de Velodyne, au moment de la conférence. Au cours de la conférence de presse, de 45 minutes, le Dr Ted Tewksbury, PDG de la Société, expliquera comment les capteurs lidar et les logiciels de l'entreprise façonnent les solutions autonomes sur de multiples marchés. De plus, il partagera sa vision de l'avenir du lidar et de ce que les clients peuvent attendre de Velodyne en 2022 et au-delà.

« Chez Velodyne, nous défendons notre vision : la science au service de la sécurité. Cela se retrouve dans toutes nos réalisations visant à protéger le monde en mouvement. Nous attendions certes avec impatience de nous retrouver en personne au salon CES 2022, mais pour rester fidèles à notre engagement envers la sécurité, nous avons déterminé que la voie la plus responsable pour le bien-être de nos employés, de nos partenaires et du public était de renoncer à assister à l'événement en présentiel. Nous n'assisterons donc pas physiquement au CES 2022, mais serons ravis de discuter avec nos clients et partenaires sur la façon dont notre technologie lidar alimente des solutions autonomes qui apportent des avantages en matière de sécurité, de durabilité, d'efficacité et de respect de la confidentialité », a indiqué le Dr Tewksbury.

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires.

