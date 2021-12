La Ville de Montréal continue d'accompagner les entreprises montréalaises face à la crise sanitaire





MONTRÉAL, le 23 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du dépôt du budget 2022 et du programme décennal d'immobilisations 2022-2031, la Ville de Montréal souhaite réitérer son soutien aux entrepreneurs, aux commerçants et aux entreprises de Montréal, qui font face à des défis importants liés à la situation pandémique. Ayant anticipé ce contexte, le budget 2022 de la Ville de Montréal prévoit plusieurs programmes de soutien afin d'aider le milieu économique et commercial à traverser cette période d'incertitude.

Ainsi, 24 M$ sont prévus pour accompagner et soutenir les entreprises via le réseau PME MTL. Une enveloppe de 11 M$ est destinée aux ressources d'accompagnement du Service de développement économique de la Ville de Montréal, incluant la ligne Affaires. Pour assurer l'abordabilité des locaux commerciaux, 5 M$ sont consacrés à mettre sur pied des outils d'acquisition collective, qui permettront de limiter la croissance des loyers. Le programme de piétonnisations estivales, qui a permis de maintenir le dynamisme de plusieurs artères, est également reconduit avec une enveloppe de 4 M$, tout comme le soutien aux sociétés de développement commercial, doté d'un budget de 4,5 M$.

Les entreprises visées par un ordre de fermeture à compter du 21 décembre 2021 peuvent déposer auprès de PME MTL une demande d'aide financière dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME). Par ailleurs, le moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières accordées dans le cadre du PAUPME sera prolongé jusqu'au 31 mars 2022.

« Nous allons continuer d'être présents pour soutenir les entreprises et les commerçants qui font face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire. Je lance un appel à la population montréalaise : il est plus important que jamais de soutenir nos commerçants et nos restaurateurs en achetant local. Celles et ceux qui embauchent de la main-d'oeuvre d'ici et qui contribuent directement au dynamisme économique de Montréal ont besoin de nous », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Dans un contexte d'incertitude économique, la poursuite du programme d'aide d'urgence aux PME est cruciale. Avec les nouvelles fermetures, nos entreprises ont besoin d'avoir accès rapidement à des liquidités pour assurer la survie de nombreuses entreprises et nous nous sommes donné les moyens de continuer de les soutenir », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif.

Programmes disponibles pour les entreprises montréalaises

Volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme

Le programme s'applique aux gîtes touristiques de quatre chambres ou plus (pour la partie commerciale) et aux agences de voyages. L'aide d'urgence est sous forme de prêts et peut atteindre un montant maximal de 50?000?$, à un taux d'intérêt de 3 %. Certaines conditions s'appliquent.





Le programme s'applique aux gîtes touristiques de quatre chambres ou plus (pour la partie commerciale) et aux agences de voyages. L'aide d'urgence est sous forme de prêts et peut atteindre un montant maximal de 50?000?$, à un taux d'intérêt de 3 %. Certaines conditions s'appliquent. Fonds Entrepreneuriat commercial volet consolidation des activités des commerces due à la COVID-19

La contribution aide l'entreprise commerciale ayant pignon sur rue à réaliser un projet d'affaires en lien avec la reprise de ses activités à la suite du changement dans son environnement externe provoqué par le contexte de la pandémie de la COVID-19.





La contribution aide l'entreprise commerciale ayant pignon sur rue à réaliser un projet d'affaires en lien avec la reprise de ses activités à la suite du changement dans son environnement externe provoqué par le contexte de la pandémie de la COVID-19. Soutien aux salaires et à l'embauche pour les entreprises touchées (PREPDT)

Une mise à jour des programmes qui s'adressent aux entreprises, aux organismes de bienfaisance ou aux organismes à but non lucratif au Canada ayant subi des pertes importantes en raison de la pandémie de COVID-19 a été réalisée.





Une mise à jour des programmes qui s'adressent aux entreprises, aux organismes de bienfaisance ou aux organismes à but non lucratif au ayant subi des pertes importantes en raison de la pandémie de COVID-19 a été réalisée. Programme de relance pour le tourisme et l'accueil (PRTA)

Ce programme s'adresse au secteur du tourisme et de l'accueil ainsi que d'autres organisations durement touchées par les restrictions liées à la COVID-19.

Ressources & information utiles pour les entreprises

Durant la période des Fêtes, Affaires Montréal assurera une veille et un accompagnement afin de répondre aux questions des entreprises montréalaises concernant les différents programmes d'aide disponibles.

L'ensemble des programmes disponibles aux entrepreneurs sont détaillés sur le site internet de la Ville de Montréal ;

Les entreprises peuvent consulter le site de PME MTL pour plus détails sur les différents programmes d'aide aux entreprises;

Formulaire de dépôt de demande d'Aide aux entreprises en régions en alerte maximale;

Les entreprises qui ont des questions sur les différents programmes d'aide peuvent contacter Affaires Montréal au (514) 394-1793 ou par courriel via Affaires Montréal - Demande d'information .

