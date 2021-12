Viva Wallet acquiert une part de 33,5% dans la société de développement de logiciels "N7 mobile"





La néobanque européenne investit dans "N7 mobile" dans le cadre de son ambitieuse stratégie de déploiement des pôles technologiques européens

WARSAW, Pologne, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Viva Wallet, une néobanque européenne présente dans 23 pays à travers des succursales, a acquis aujourd'hui 33,5 % du capital de la société polonaise N7 mobile, une société de développement de logiciels de niche.

N7 mobile opère en Pologne depuis plus de dix ans et a développé des centaines de projets logiciels dans des technologies natives, serveur, backend et hybrides pour des clients polonais et paneuropéens, parmi lesquels Microsoft, Orange, T-Mobile, Dolby, etc.

L'investissement de Viva Wallet est une nouvelle étape vers l'objectif de la société de faire croître son équipe de développement de logiciels spécialisés dans la création de Technology Hubs en Europe. Les Technology Hubs de Viva Wallet visent à attirer de nouveaux talents technologiques à travers l'Europe, en offrant des opportunités de croissance importantes ainsi qu'un fort potentiel de partenariat "intrapreneurial", via le plan d'options d'achat d'actions hautement gratifiant de Viva Wallet. Dans le même but, Viva Wallet a récemment élargi son plan d'options d'achat d'actions pour englober plus de 200 employés, qui partagent tous une partie de la valeur en forte croissance de la société.

La société a obtenu un financement supplémentaire de 80 millions de dollars au Q2 en 2021 auprès de plusieurs investisseurs en technologie et en services financiers, dont Tencent et Breyer Capital, en guise de précurseur de son cycle d'investissement de série D prévu au Q4 en 2022.

À propos de Viva Wallet

Viva Viva Wallet est la première néobanque européenne entièrement basée sur le cloud, avec des bureaux dans 23 pays européens. Créée pour changer la façon dont les entreprises paient et sont payées, Viva Wallet offre aux entreprises de toutes tailles l'acceptation - carte présente ou non présente - de 24 méthodes de paiement, ainsi que des comptes professionnels avec IBAN local et l'émission de cartes de débit.

À propos de N7 Mobile

N7 Mobile est une société de développement de logiciels basée à Varsovie dont la mission est de créer des produits numériques utilisés par des millions d'utilisateurs chaque jour. La société est spécialisée dans les solutions de finance, de télécommunication et de streaming vidéo pour les plateformes mobiles et fournit des logiciels dédiés à ses partenaires dans toute l'Europe. N7 Space est une filiale de N7 Mobile qui développe des logiciels de pointe pour le secteur aérospatial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1715824/Viva_Wallet_N7_mobile.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1715825/Viva_Wallet_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 décembre 2021 à 06:51 et diffusé par :