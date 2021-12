Avis - Plusieurs médicaments en poudre contre le rhume et la grippe pour adultes et enfants de 12 ans et plus visés par un rappel en raison de risques pour la santé





Résumé

Produit : Plusieurs médicaments génériques en poudre contre le rhume et la grippe de marque maison pour adultes et enfants de 12 ans et plus.

Plusieurs médicaments génériques en poudre contre le rhume et la grippe de marque maison pour adultes et enfants de 12 ans et plus. Problème : CellChem Pharmaceuticals Inc. procède au rappel de tous les lots de plusieurs produits en raison de risques pour la santé. L'entreprise n'a pas pu démontrer que les produits demeurent sûrs et de bonne qualité jusqu'à leur date d'expiration, et plusieurs lots contenaient des quantités variables d'ingrédients actifs.

CellChem Pharmaceuticals Inc. procède au rappel de tous les lots de plusieurs produits en raison de risques pour la santé. L'entreprise n'a pas pu démontrer que les produits demeurent sûrs et de bonne qualité jusqu'à leur date d'expiration, et plusieurs lots contenaient des quantités variables d'ingrédients actifs. Ce qu'il faut faire : Cesser d'utiliser les produits visés par le rappel. Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si vous ou votre enfant avez utilisé un produit visé par le rappel et que vous craigniez pour votre santé.

Problème

CellChem Pharmaceuticals inc. procède au rappel de tous les lots de médicaments contre le rhume et la grippe, vendus sous forme de poudre soluble en sachets, en raison de risques pour la santé. Les produits sont autorisés pour les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus. Ils sont disponibles en vente libre et vendus sous diverses marques génériques dans de nombreux détaillants au Canada.

Les produits font l'objet d'un rappel parce que l'entreprise n'a pas pu démontrer que les produits demeurent sûrs et de bonne qualité jusqu'à la date d'expiration. De plus, plusieurs lots contenaient des ingrédients actifs, comme de l'acétaminophène, en quantités autres que celles indiquées sur l'étiquette du produit.

Les produits qui contiennent moins d'ingrédients actifs que la quantité indiquée sur l'étiquette pourraient être moins efficaces. L'ingestion de produits qui contiennent une plus grande quantité d'ingrédients actifs que ce qui est indiqué sur l'étiquette peut entraîner la prise d'une dose excédentaire à la dose maximale quotidienne par inadvertance. Par exemple, les produits qui contiennent trop d'acétaminophène pourraient présenter de graves risques pour la santé, comme des dommages au foie. Nausées, vomissements, léthargie, transpiration, perte d'appétit et douleur dans la partie supérieure de l'abdomen ou de l'estomac sont des signes d'une consommation excessive d'acétaminophène. Les douleurs abdominales peuvent être le premier signe de lésion hépatique et ne pas se manifester avant 24 à 48 heures. Les risques de prendre une quantité trop importante d'un ingrédient actif peuvent être plus élevés chez les enfants et les adolescents.

Santé Canada a relevé ces problèmes au cours d'une inspection. Par conséquent, l'entreprise a procédé en septembre 2021 au rappel de certains médicaments en poudre contre le rhume et la grippe. Ce rappel est maintenant élargi, l'entreprise ayant déterminé que d'autres produits étaient touchés.

À la demande de Santé Canada, CellChem Pharmaceuticals Inc. a cessé de vendre les produits visés et procède à leur rappel. Santé Canada surveille le rappel de l'entreprise et la mise en oeuvre de toutes les mesures correctives et préventives nécessaires. Si d'autres problèmes d'innocuité sont décelés, Santé Canada prendra les mesures appropriées et en informera les Canadiens et les Canadiennes, au besoin.

Produits visés

Produit Marque maison générique DIN Extra Strength Total

Symptom Relief

Sugar-Free

[Soulagement complet

des symptômes - sans

sucre - extra fort] Biomedic

Equate

Pharmasave

Wellness by London Drugs 02420937 Hot Lemon Relief for

Symptoms of Cold and

Flu (Extra strength)

[Boisson chaude au

citron - Soulagement

des symptômes du

rhume et de la grippe

(extra fort)] Atoma

Biomedic

Life Brand

Option+

Personelle

Pharmasave

Rexall

Teva

Wellness by London Drugs

Western Family 02238890 Hot Lemon Relief for

Symptoms of Cold and

Flu (Extra strength)

[Boisson chaude au

citron - Soulagement

des symptômes du

rhume et de la grippe

(concentration

ordinaire)] Atoma

Life Brand

Personelle

Pharmasave

Rexall

Teva

Western Family 02047349 Hot Lemon Relief for

Symptoms of Cough,

Cold and Flu (Extra

strength) [Boisson

chaude au citron -

Soulagement de la

toux et des symptômes

du rhume et de la

grippe (extra fort)] Life Brand 02246848 Night Time Total Extra

Strength [Soulagement

complet - Extra fort -

Formule nuit] Life Brand 02344548 Total Flu

[Soulagement

complet - Grippe] Atoma

Biomedic

Option+

Personelle

Pharmasave

Rexall 02442787

Ce que vous devez faire

Cesser d'utiliser les produits visés par le rappel. Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si vous ou votre enfant avez utilisé un produit faisant l'objet du rappel et que vous craigniez pour votre santé.

Suivez les lignes directrices municipales ou régionales sur la façon d'éliminer les produits chimiques et autres déchets dangereux.

Retournez le produit à votre pharmacie locale qui l'éliminera correctement.



Communiquez avec CellChem Pharmaceuticals Inc. par téléphone au 1-844-481-8884 ou par courriel à info@cellchempharma.com si vous avez des questions au sujet du rappel.

Signalez les effets secondaires des produits de santé et transmettez vos plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada.

