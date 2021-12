Alibaba Group annonce son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030





Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA et HKEX : 9988, « Alibaba » ou « Alibaba Group ») a annoncé aujourd'hui son engagement à atteindre la neutralité carbone dans ses propres opérations d'ici 2030 et a introduit la cible Scope 3+, une initiative pionnière qui vise à faciliter une décarbonation supplémentaire de 1,5 gigatonnes au sein de l'écosystème d'affaires d'Alibaba d'ici 2035. Des détails sur ses objectifs, y compris des réflexions et la définition du concept de Scope 3+ nouvellement introduit, sont partagés dans le premier Rapport d'action sur la neutralité carbone d'Alibaba. Alibaba prévoit de fournir des mises à jour annuelles et de faire vérifier ses progrès par des auditeurs accrédités.

« Nous aspirons à être un moteur de changement positif et innovant pour la société. Notre stratégie ESG s'articule autour de notre mission qui d'être une bonne entreprise qui perdurera 102 ans, et elle constitue la base vitale du développement futur d'Alibaba », a déclaré Daniel Zhang, président et PDG d'Alibaba Group. « Nous allons tirer parti de notre influence unique en tant qu'opérateur de plateforme pour mobiliser des actions et des changements comportementaux de la part des consommateurs, des commerçants et des partenaires, en Chine et dans le reste du monde, avec notre nouvelle cible proposée Scope 3+ visant à réduire de 1,5 gigatonne nos émissions de carbone d'ici 2035. »

Feuille de route de neutralité carbone

Alibaba Group s'est engagé à atteindre la neutralité carbone pour les émissions de Scope 1 et 21 d'ici 2030, et s'est fixé un objectif de réduction de l'intensité carbone de 50 % pour les émissions de Scope 32 d'ici 2030 en utilisant les niveaux de 2020 comme référence. Alibaba Cloud assumera la responsabilité pour une cible plus élevée de Scope 3, le but étant d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 dans les trois types d'émissions.

Alibaba Group s'est engagé à rejoindre l'initiative Science Based Targets (SBTi) et a aligné ses mesures et sa stratégie de décarbonation sur l'engagement « Business Ambition for 1.5°C », une cible cruciale pour éviter les impacts catastrophiques du changement climatique énoncés par l'Accord de Paris 2015.

Alibaba va adopter une approche systématique et scientifique pour planifier et gérer ses initiatives de décarbonation. Cette approche comprend l'utilisation de technologies d'économie d'énergie et d'amélioration du rendement pour réduire les émissions ; la transformation active de la structure énergétique avec l'utilisation progressive des énergies renouvelables ; et l'exploration d'initiatives d'élimination du carbone. En règle générale, l'entreprise privilégie la réduction du carbone plutôt que l'élimination, et l'élimination plutôt que la compensation.

Pionnière de l'initiative Scope 3+

En tant que leader mondial des plateformes, Alibaba s'engage également à assumer une plus grande responsabilité dans la promotion du concept « Scope 3+», qui fait référence aux émissions générées par un plus large éventail de participants à l'écosystème de la plateforme, et qui sont actuellement en dehors des Scopes 1, 2 et 3. L'entreprise a initié le projet « 1.5 Gigatons for 1.5°C » (1,5 gigatonnes pour 1,5° C), s'engageant à faciliter une décarbonation à hauteur de 1,5 gigatonne dans son écosystème d'ici 2035.

« Nous pensons que l'utilisation des plateformes numériques peut jouer un rôle important dans la promotion d'un modèle économique circulaire à sobre en carbone permettant d'atteindre la cible de 1,5 degré de l'Accord de Paris. Le concept « Scope 3+ » est basé sur le potentiel de tirer parti de nos plateformes numériques pour influencer et préconiser des produits, des services et des comportements à faible émission de carbone parmi un groupe plus large de parties prenantes dans notre écosystème, et sur le partage de nos technologies écoénergétiques et de nos outils métier innovants avec nos clients et partenaires commerciaux afin de réduire ensemble l'empreinte carbone », a déclaré le Dr Chen Long, vice-président d'Alibaba Group et président du comité de pilotage du développement durable d'Alibaba.

Alibaba continuera d'améliorer ses mesures de réduction des émissions de carbone dans le cadre de l'initiative Scope 3+ en travaillant en partenariat avec des organisations d'experts de premier plan à travers le monde.

Instance de gouvernance ESG dédiée

Alibaba a également annoncé aujourd'hui un nouveau cadre de gouvernance ESG à trois niveaux pour superviser, habiliter et soutenir la réalisation de ses cibles de neutralité carbone et de ses objectifs ESG plus généraux. L'instance de gouvernance ESG dédiée comprend :

Un comité de durabilité fonctionnant au niveau du conseil d'administration, présidé par Jerry Yang, administrateur indépendant. Les autres membres du conseil d'administration sont Walter Teh Ming Kwauk, Joe Tsai et Maggie Wu Un comité de pilotage de la durabilité responsable de la planification stratégique, de la définition des objectifs et de la gestion Un groupe d'action transversal ESG composé de représentants de chaque unité commerciale au niveau opérationnel, en charge de la coordination et de l'exécution

Dans le même temps, Alibaba entend continuer d'améliorer la divulgation des informations et des données et le mécanisme de reporting. Dès 2022, Alibaba s'efforcera de publier chaque année son rapport ESG, dans lequel les progrès annuels concrets et spécifiques seront présentés. Tous les rapports respecteront les mesures les plus communément acceptées énoncées dans les normes nationales et internationales et seront vérifiés par des auditeurs accrédités.

À propos d'Alibaba Group

La mission d'Alibaba Group est de faciliter les affaires partout dans le monde. La société entend bâtir l'avenir de l'infrastructure du commerce. Sa vision est que les clients se rencontrent, travaillent et vivent chez Alibaba, et qu'Alibaba soit une bonne entreprise qui perdurera au moins 102 ans.

1Les émissions de Scope 1 sont les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) provenant de sources contrôlées ou détenues par une organisation (par exemple, les émissions liées à la combustion de combustibles dans les chaudières, les fours, les véhicules). Les émissions de Scope 2 sont les émissions de GES indirectes associées à l'achat d'électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid.

2Les émissions de Scope 3 sont le résultat d'activités d'actifs qui ne sont ni détenus ni contrôlés par l'organisation déclarante, mais sur lesquelles l'organisation a un impact indirect dans sa chaîne de valeur.

