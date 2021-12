Avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de certains Radiatores au pesto de marque Goodfood en raison de la présence non déclarée de noix de cajou





OTTAWA, ON, le 17 déc. 2021 /CNW/ -

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Goodfood Radiatores au pesto avec tomates et brocolis rôtis (S30) 922 g Aucun R362S30 Livré entre le 11 décembre 2021 et le 16 décembre 2021 Goodfood Radiatores au pesto avec tomates et brocolis rôtis (D30) 1.84 kg Aucun R362D30 Livré entre le 11 décembre 2021 et le 16 décembre 2021

Problème

Marché Goodfood procède au rappel de certains Radiatores au pesto de marque Goodfood parce que ces produits contiennent des noix de cajou qui n'ont pas été déclarés sur l'étiquette.

Les produits visés par le rappel ont été vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si vous avez les produits visés à la maison.

Si vous êtes allergique aux noix de cajou, ne consommez pas les produits visés puisqu'ils pourraient entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel découle des plaintes consommateurs.

Des réactions liées à la consommation des produits visés ont été signalées.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

