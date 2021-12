Le gouvernement du Canada annonce du financement à l'appui des personnes ayant survécu à la violence conjugale





Une nouvelle application pour soutenir en toute sécurité les personnes ayant subi de la violence conjugale et les personnes à risque

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2021 /CNW/ - La violence conjugale est un problème de santé publique qui a des effets importants et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui en ont subi, particulièrement pour les femmes et les enfants. En fait, une femme sur dix au Canada a déclaré être très préoccupée ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à la maison, et dans 79 % des cas de violence conjugale dénoncés à la police, la victime est une femme. Peu importe la forme qu'elle prend, la violence est inadmissible, et le gouvernement du Canada passe à l'action pour prévenir la violence familiale et venir en aide aux survivants et survivantes.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui que l'Agence de la santé publique du Canada verserait plus de 100?000 $ à l'Université Western pour lui permettre de mettre au point une application mobile gratuite, fondée sur des données objectives, grâce à laquelle les personnes ayant survécu à la violence conjugale et celles qui sont à risque pourront obtenir des informations en toute sécurité.

Cette application facilitera l'accès aux ressources locales, liées à la santé mentale et au bien-être, aux relations saines, aux finances et à l'emploi, ainsi qu'à d'autres aspects qui préoccupent de nombreuses personnes canadiennes et autochtones victimes de violence conjugale. En outre, ce projet contribuera à approfondir les connaissances sur les stratégies efficaces de prévention et de traitement de la violence conjugale.

Pour plus de renseignements sur les endroits où vous pouvez chercher des ressources et des services près de chez vous liés à la violence domestique, consultez ce lien : Violence domestique -- Ressources et services dans votre région.

Citations

«?La violence familiale et la violence conjugale sont souvent cachées, loin des regards, ce qui complique leur prévention, ou leur arrêt. La pandémie de COVID-19 a aggravé le risque, du fait de la combinaison d'un stress ajouté et d'un accès difficile aux services. Nous félicitons l'Université Western d'avoir créé cette application mobile gratuite qui permettra un accès sûr aux services locaux pour toute personne touchée par la violence familiale.?»

L'honorable Carolyn Bennett, C.P., députée

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?L'application mobile gratuite créée par l'Université Western offrira des renseignements et des ressources essentiels aux victimes de violence sexiste et aux gens qui leur viennent en aide. La violence conjugale est un problème sérieux qui a des conséquences à long terme. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les spécialistes du domaine et les responsables de l'action de sensibilisation afin de faire tomber les obstacles qui se dressent entre les survivantes et survivants et les services communautaires. Ensemble, bâtissons un Canada plus sûr pour les femmes et les personnes de genre non déterminé.?»

L'honorable Marci Ien, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Compte tenu de l'augmentation des taux de violence fondée sur le sexe pendant la pandémie de COVID-19, nous sommes très heureux d'avoir développé cette application canadienne pour aider les femmes et leurs enfants à se mettre en sécurité et à améliorer leur santé et leur mieux-être. L'application peut être utilisée par les femmes elles-mêmes lorsqu'elles réfléchissent aux options qui s'offrent à elles, ainsi que par les prestataires de services comme une forme de soutien supplémentaire. »

Marilyn Ford-Gilboe,

Chef de projet, Université Western

«?La violence conjugale est inacceptable et sous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Toutefois, cette application peut contribuer à mettre fin au cycle de violence et à apporter du soutien aux personnes plus susceptibles, notamment les femmes et les enfants. Nous sommes résolus à appuyer les Canadiens et Canadiennes les plus vulnérables. Ainsi, je félicite l'Université Western et l'équipe du projet, qui est dévouée à mettre fin au fléau de la violence conjugale.?»

Peter Fragiskatos

Député, London-Centre-Nord, Ontario et Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

Faits en bref

Le financement de ce projet est versé par l'Agence de la santé publique du Canada en tant qu'investissement dans le cadre du programme Prévenir et contrer la violence familiale (la perspective du milieu de la santé) .

en tant qu'investissement dans le cadre du programme . L'application MyPlan Canada, qui s'inspire de l'application MyPlan des États-Unis, a été développée par une équipe de chercheurs canadiens de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Université Western et de l'Université du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec des chercheurs américains de l'Université Johns Hopkins .

. L'Université Western recevra 101 929 $ pour financer le développement d'une plateforme canadienne destinée à l'application, qui sera hébergée sur un serveur canadien, de même que pour assurer le soutien et la maintenance pendant trois ans.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 13:30 et diffusé par :