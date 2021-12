Dar Al Arkan et Pagani Automobili dévoilent la tour résidentielle ultra-exclusive DaVinci à Dubaï





DUBAÏ, EAU, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan, leader de l'immobilier en Arabie Saoudite et dans le CCG, a dévoilé la tour résidentielle DaVinci à Dubaï en partenariat avec le fabricant italien d'hypercars Pagani Automobili, renommé pour sa production exclusive et artisanale de voitures en édition ultra-limitée.

Le lancement du prestigieux développement de 800 millions d'AED marque des étapes importantes pour les deux entreprises : l'expansion régionale continue de Dar Al Arkan en s'associant aux plus grandes marques de luxe au monde et le lancement des tout premiers espaces exclusifs inspirés de Pagani à travers le monde avec la gamme de meubles d'intérieur sur mesure.

La tour DaVinci est située au coeur de la ville directement sur le Canal de Dubaï, à proximité des principales attractions du centre-ville de Dubaï avec des vues imprenables sur le Canal de Dubaï, faisant du bâtiment un véritable paradis sculpté dans la ville animée.

Horacio Pagani, fondateur et concepteur en chef, Pagani Automobili S.p.A. a déclaré : « Nous sommes enchantés de travailler avec Dar Al Arkan sur ce projet, notre premier dans la région, et nous sommes ravis de concevoir l'intérieur de l'incroyable tour DaVinci. Les espaces de vie offriront des environnements exclusifs et sur mesure, reflétant les pierres angulaires de notre philosophie créative qui allie forme et fonction pour créer des objets uniques et faits à la main. C'est une philosophie qui nous a été transmise à travers l'oeuvre de Léonard de Vinci que nous essayons, à notre façon, d'honorer chaque jour et en l'honneur duquel nous avons décidé de nommer cette tour. Le secteur immobilier de Dubaï continue de croître énormément et nous sommes fiers de faire partie d'un plan de développement exclusif et vraiment unique en son genre. »

Ziad El Chaar, vice-président de Dar Al Arkan Properties, a déclaré : « Dar Al Arkan est fier de collaborer avec des partenaires exclusifs qui nous aident à créer les espaces ultimes qui éveillent les sens de différentes manières. Alors que nous accordons la plus grande attention à la création de beaux espaces de vie, avec les détails les plus fins et une qualité inégalée, nous livrons également les unités les plus spacieuses du marché de Dubaï avec deux chambres à partir de 195 m2 jusqu'à un appartement-terrasse de 650 m2. Un design unique et une expérience sensorielle ultime, la construction de la tour est actuellement en cours et devrait être terminée avant la mi-2023. Ce projet sera semblable à celui de One Hyde Park à Londres. »

La tour DaVinci est l'une des meilleures représentations de l'excellence du design italien contemporain dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711569/Dar_Al_Arkan_DaVinci_Tower.jpg

