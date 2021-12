VINFAST DÉVOILERA SA GAMME DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET SES TECHNOLOGIES AU CES 2022





LAS VEGAS, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- VinFast annonce sa participation au CES 2022, l'événement technologique le plus influent au monde, qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2022. VinFast présentera sa gamme complète de VE en entrant dans les segments A, B, C, D et E. Il s'agit de la prochaine étape du voyage de VinFast vers l'avenir de la mobilité, qui consiste à conduire le mouvement de la révolution mondiale des VE intelligents.

Au CES 2022, VinFast continuera à faire passer son message en faveur d'une mobilité propre pour l'avenir, avec le concept de « destination : futur ». Le message représente un voyage continu qui a commencé au salon de l'auto de LA 2021 en novembre.

Le point culminant de cette étape du voyage est le dévoilement de la gamme complète de VE de la société, composée de cinq modèles, dont trois véhicules inédits entrant dans les segments A, B et C au CES. Les deux autres modèles, le VF e35 et le VF e36, sont entrés dans les segments D et E, respectivement, et ont été présentés au salon de l'automobile de Los Angeles en novembre 2021.

Avec l'élégance des célèbres Pininfarina et Torino Design dans tous les modèles EV de VinFast au CES 2022, la gamme est sûre d'impressionner et de captiver le public. Pininfarina et Torino Design ont utilisé leurs langages de conception modernes pour optimiser l'aérodynamisme et créer des expériences de conduite confortables tout en maintenant une esthétique qui reflète les caractéristiques uniques de chaque segment.

Les VE intelligents de VinFast seront équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite, tels que l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte en cas de collision, la surveillance du conducteur, le stationnement entièrement automatisé, le véhicule Summon, etc. En outre, les voitures intègrent des services intelligents, notamment des fonctions de contrôle embarquées telles que l'assistant vocal, l'assistant virtuel et les services de commerce électronique, entre autres, pour une expérience de conduite passionnante à chaque trajet.

Avec le CES 2022, Vinfast présentera plusieurs fonctionnalités intelligentes développées par les ingénieurs de VinFast et les grandes marques du secteur de la technologie automobile. VinFast annoncera également des partenariats stratégiques avec des entreprises et des fournisseurs de premier plan possédant des technologies innovantes exceptionnelles. Ces collaborations s'inscrivent dans l'approche « Technologies pour la vie » de VinFast, qui consiste à offrir aux clients des expériences passionnantes et des services optimaux pour améliorer leur vie quotidienne.

En outre, Vingroup présentera des technologies avancées utilisant des plateformes d'intelligence artificielle (IA), de big data et d'apprentissage automatique développées par les sociétés membres du groupe, telles que VinAI, VinBigData, VinBrain et Vantix.

Selon Mme Thuy Le, vice-présidente de Vingroup, « VinFast apportera des conceptions de haut niveau, des technologies avancées et une large gamme de produits aux consommateurs du monde entier au CES 2022. Nous apportons nos meilleurs produits afin d'offrir des options plus pratiques et plus accessibles pour que le public puisse passer aux VE et créer un avenir plus durable pour notre planète. »

En accueillant chaleureusement la première et unique marque de VE du Vietnam, Mme Karen Chupka, vice-présidente du CES de la Consumer Technology Association (CTA), a déclaré : « La technologie n'a jamais été aussi importante dans nos vies et le CES est la scène mondiale où les marques peuvent montrer comment elles sont à l'origine de ce changement. La catégorie des technologies des transports et des véhicules, qui sera présentée dans le nouveau hall ouest du LVCC, devrait connaître une croissance record au CES 2022. Nous sommes ravis d'accueillir VinFast en tant que premier exposant pour aider à raconter cette histoire, alors qu'ils partagent leur vision audacieuse de la révolution du véhicule électrique. »

Auparavant, Vingroup a également annoncé officiellement le lancement de la construction de l'usine de fabrication de batteries VinES dans la zone économique de Vung Ang, dans la province de Ha Tinh, affirmant ainsi sa détermination dans la stratégie visant à faire de VinFast une marque mondiale de véhicules électriques intelligents.

VinFast continuera à partager d'autres nouvelles et mises à jour sur la marque mondiale de VE et sa stratégie pour réaliser l'avenir de la mobilité au CES 2022 à Las Vegas, Nevada, du 5 au 8 janvier 2022. Les participants pourront trouver VinFast au stand n° 6043 (West Hall). Le public est invité à rejoindre VinFast au CES 2022 et à en apprendre davantage sur l'événement en visitant le site suivant http://vinfastauto.com/CES2022./.

À propos de VinFast

VinFast, membre de Vingroup, est une marque qui conduit le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondé en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile à la pointe de la technologie à Hai Phong, au Vietnam, et est doté d'une évolutivité des plus importantes au monde, pouvant ainsi se vanter d'être automatisé jusqu'à 90 %.

VinFast a annoncé la sortie de trois modèles de voitures électriques, des politiques exceptionnelles en matière de location de batteries et des garanties de 10 ans à la pointe de l'industrie. En juillet 2021, VinFast a commencé à se développer sur les marchés nord-américain et européen. Deux de ses modèles de SUV électriques intelligents, VF e35 et VF e36, devraient être disponibles en précommande dans le monde entier au cours du premier semestre 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://vinfastauto.com.

À propos de Vingroup

Fondé en 1993, Vingroup est l'un des principaux conglomérats privés de la région, avec une capitalisation totale de 35 milliards de dollars provenant de trois sociétés cotées en bourse (au 4 novembre 2021). Vingroup se concentre actuellement sur trois domaines principaux : la technologie, l'industrie et les services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.vingroup.net/en.

