c-LEcta poursuit sa croissance en 2021 et se positionne parfaitement pour l'avenir avec la plateforme technologique ENESYZ





c-LEcta, une société mondiale de biotechnologie hautement spécialisée en ingénierie des enzymes et en développement de bioprocédés, poursuivra sa trajectoire de croissance en 2021. Les attentes élevées à l'égard de l'exercice ont été pleinement satisfaites et même largement dépassées. Par conséquent, la direction table sur un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 20 millions d'euros, ce qui correspond à un doublement par rapport à l'année précédente. Grâce à une équipe élargie, de nouveaux investissements dans la gamme de produits et la plateforme technologique ENESYZ, le rythme de croissance devrait se maintenir l'année prochaine.

La croissance continue confirme la stratégie de la société basée à Leipzig qui consiste à renforcer son développement grâce à une large gamme d'enzymes spécialisées destinées aux secteurs des industries pharmaceutiques et alimentaires. Avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 56 % entre 2018 et 2020 et une nouvelle croissance à environ 20 millions d'euros en 2021, la performance commerciale illustre la force et la résilience de cette stratégie et ceci indépendamment de la pandémie de la Covid-19.

« Nous sommes très fiers des résultats que nous avons obtenus ces dernières années. Nos produits assurent une bonne dynamique de croissance et, grâce à la large gamme d'applications, assurent également une grande résilience, qui nous a soutenus au cours des deux dernières années. Afin de maintenir cette croissance à long terme, nous avons cette année encore, élargi notre équipe et employons désormais 108 personnes. À l'avenir, notre but est de poursuivre le développement de nos équipes et l'investissement dans de nouveaux équipements », commente Thomas Pfaadt, directeur financier de c-LEcta GmbH.

c-LEcta a introduit son nouveau produit NuCLEANase en octobre 2021. NuCLEANase est une enzyme utilisée, notamment dans l'industrie alimentaire, pour éliminer les résidus d'ADN indésirables ainsi que pour dissoudre les dépôts sur les machines et les équipements de production. La forte demande des clients lors du lancement confirme le potentiel de marché élevé de ce produit.

« NuCLEANnase est un produit remarquablement polyvalent et prometteur. Son essor démontre également la polyvalence de notre plateforme technologique ENESYZ, qui permet des développements d'enzymes sur la base de différents systèmes de production pour un grand nombre d'applications. ENESYZ est en constant développement. Nous avons par exemple cette année eu la possibilité d'intégrer Bacillus, un hôte d'expression supplémentaire, à notre plateforme d'ingénierie des enzymes », explique le Dr Marc Struhalla, fondateur et PDG de c-LEcta.

La société a également significativement progressé dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle en 2021. « Nous avons obtenu récemment des résultats très prometteurs dans ce domaine innovant. Cet élément est essentiel aux futurs développements de produits et nous démontrons une motivation extrême pour étendre rapidement notre expertise dans ce domaine », ajoute le Dr Struhalla.

La société a acquis à nouveau de nombreux clients au cours de l'année 2021. La famille de produits DENARASE, qui s'adresse également au marché de la thérapie génique et cellulaire a engendré une forte demande. Au total, plus de 500 mailings ont été envoyés à plus de 200 clients dans près de 30 pays. Les États-Unis sont le marché le plus important. Le kit ELISA introduit en 2020 a également connu un franc succès et engendré une croissance très importante de la demande en 2021.

Les secteurs des industries alimentaires et pharmaceutiques, soumis à des réglementations strictes dans le monde entier, représentent deux des plus importants marchés pour c-LEcta. Les soumissions de dossiers d'enregistrement pour des enzymes alimentaires par c-LEcta facilite l'approbation de ses produits pour les clients de l'industrie agroalimentaire. En déposant un dossier auprès de la FDA,

c-LEcta accompagne ses clients en matière de conformité réglementaire tout en démontrant à la fois la qualité de ses procédés de fabrication et de ses produits.

Au mois d'octobre dernier, c-LEcta a réservé sur le site « Alte Messe » à Leipzig un espace de plus de 10 000 m2 pour ses bureaux dans le nouveau campus de biotechnologie d'une superficie totale de 27 000 m2 et dont la construction débutera à partir du deuxième trimestre 2022. « Nous avons la volonté de croître. Les nouveaux espaces formidables en cours de construction à l'Alte Messe, nous permettrons d'aménager des bureaux et des laboratoires à la pointe de la technologie pour notre équipe en constante progression. De cette façon, nous créons l'espace pour poursuivre notre croissance », conclut le Dr Struhalla.

A propos de c-LEcta

c-LEcta est une société de biotechnologie de premier plan au niveau mondial, axée sur l'ingénierie et l'application d'enzymes dans des marchés réglementés comme les industries alimentaire et pharmaceutique. La société est basée à Leipzig, en Allemagne, et s'est forgé une réputation d'acteur de premier plan en matière de réalisation de produits biotechnologiques de grande valeur, soit en développement interne, soit en étroite collaboration avec l'industrie. L'entreprise emploie actuellement plus de 100 personnes.

c-LEcta fournit des processus de production rentables et durables ouvrant de nouveaux horizons commerciaux et permettant une meilleure pénétration sur les marchés existants. La société se distingue par un développement rapide et efficace de solutions biotechnologiques de première qualité, et par une commercialisation rapide et réussie des produits obtenus. Ceci permet à c-LEcta d'exploiter le potentiel unique de ses technologies centrales. c-LEcta a déjà commercialisé avec succès plus de dix produits biotechnologiques industriels à haute valeur ajoutée.

