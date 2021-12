Découvrez le futur des solutions autonomes grâce à Velodyne Lidar au CES 2022





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) présentera son logicl et ses capteurs lidar révolutionnaires lors du CES 2022, au Las Vegas Convention Center, zone Tech East, hall ouest ? stand n°6005. Velodyne mettra en lumière la manière dont sa technologie lidar alimente des solutions autonomes offrant sécurité, durabilité, efficacité et avantages en termes de respect de la vie privée.

Velodyne tiendra une conférence de presse sur son stand, en présence de son PDG, le Dr Ted Tewksbury, le 5 janvier à 11h45, heure du Pacifique (PST). Velodyne démontrera pourquoi elle est aujourd'hui la seule société spécialisée dans le lidar, grâce à ses solutions matérielles et logicielles de pointe couvrant l'ensemble des aspects d'autonomie et de sécurité sur des marchés très divers, parmi lesquels l'automobile, l'industrie, les infrastructures et la robotique.

« Les visiteurs du CES pourront découvrir la vaste gamme de capteurs et de logiciels de Velodyne, ainsi que sa technologie lidar de haute performance. Nous démontrons en quoi notre technologie autonome basée sur le lidar façonne l'avenir des secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la robotique, et contribuent à la création d'infrastructures durables et efficaces. Forts de notre capacité à fabriquer à grande échelle, nous sommes en position idéale pour capitaliser sur la première vague de commercialisation de masse des solutions lidar », a déclaré le Dr Tewksbury.

Capteurs et logiciels lidar à la pointe de l'innovation

Dans le stand de Velodyne, les exposants, clients et partenaires du secteur auront l'occasion d'écouter les dirigeants et spécialistes techniques de Velodyne expliquer comment les capteurs et logiciels de la société démocratisent la sécurité et l'autonomie basées sur le lidar. Parmi les produits présentés par Velodyne figureront :

L'Alpha Prime, le capteur longue portée optimal pour la mobilité autonome. En combinant de manière unique au monde la portée, la clarté de l'image et le champ de vision, l'Alpha Prime détecte les objets présents sur la route avec fiabilité et précision. Ce capteur de pointe génère un nuage de points de haute qualité, dans de multiples conditions de luminosité, avec une réduction avancée des interférences de capteur à capteur, une efficacité énergétique, et une performance thermique.

Le Velarray H800 à semi-conducteurs de Velodyne est un capteur lidar dont l'architecture se destine aux performances de catégorie automobile. Ce capteur est conçu en utilisant l'architecture exclusive révolutionnaire MLA (micro-lidar array) de Velodyne. Combinant perception longue distance et large champ de vision, le Velarray H800 est conçu pour sécuriser la navigation et éviter les collisions dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (advanced driver assistance systems, ADAS) et les applications de mobilité autonome, afin d'assurer une aide à la conduite avancée.

Le Velarray M1600, conçu avec l'architecture MLA de Velodyne, fournit une excellente perception à distance rapprochée qui sécurise la navigation, permettant aux robots à mouvement sans contact et aux robots de livraison du dernier kilomètre de fonctionner de manière autonome et sécurisée sans intervention humaine. Ce capteur durable et compact peut être déployé dans divers environnements et conditions météorologiques, et utilisé par tous les temps au cours de l'année. Velodyne effectuera une démonstration en réalité étendue (XR) des capteurs Velarray M1600.

La Solution d'infrastructure intelligente (IIS) de Velodyne, qui crée une carte 3D des routes et des carrefours en temps réel, assure une analyse et un contrôle précis de la circulation qu'il n'est pas possible d'obtenir avec d'autres types de capteurs, tels que les caméras ou les radars. L'IIS recueille des données de manière fiable, dans toutes les conditions de luminosité et de météorologiques, permettant une exploitation pendant toute l'année, tout en préservant la vie privée des personnes. Cette solution peut prédire, diagnostiquer et résoudre les problèmes de sécurité routière, aidant ainsi les municipalités et autres clients à prendre des décisions éclairées pour adopter des mesures correctives.

Le Kit de développement Vella (VDK) simplifie la construction de solutions autonomes. Le VDK permet d'accéder au logiciel de perception Vella révolutionnaire de Velodyne, accompagné de ses capteurs lidar de classe mondiale. Cette boîte à outils logicielle permet aux clients de connecter le lidar avec une bibliothèque de fonctions prête à l'emploi. Le VDK facilite le développement de solutions et accélère les délais de commercialisation afin de conférer les capacités lidar aux véhicules autonomes, applications ADAS, appareils de livraison mobiles, robots industriels, drones, et bien plus encore.

Des solutions autonomes qui transforment les industries

Le stand proposera des produits et des présentations de clients et de partenaires qui utilisent la technologie lidar de Velodyne dans une gamme de multiples solutions innovantes, notamment en matière d'automobile, de logistique, de cartographie, de robotique, de surveillance de la circulation routière, de gestion de la végétation, ainsi que d'autres. Les démonstrations de solutions autonomes seront les suivantes :

Les solutions Bluecity facilitent l'amélioration de la sécurité routière et de la mobilité sur les réseaux routiers en fournissant des données et des analyses en temps réel en utilisant une technologie innovante. La société a développé un logiciel alimenté par l'IA, intégré aux capteurs lidar de Velodyne, pour surveiller les réseaux de circulation routière et pour générer des données et des analyses de la circulation routière en temps réel. Bluecity présentera sa technologie d'IA lors de la démonstration de la Solution d'infrastructure intelligente (IIS) de Velodyne dans le stand.

La technologie sans conducteur EasyMile est au coeur de solutions primées en matière de mobilité, d'intralogistique, et dans d'autres domaines. Le stand de Velodyne exposera également TractEasy, solution autonome de remorquage de la société, qui optimise les chaînes d'approvisionnement grâce à une gestion matérielle en intérieur/extérieur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les aéroports, les usines et les sites industriels.

Emesent est un leader dans le domaine de l'autonomie et de la cartographie par drone basées sur lidar, axé sur l'exploitation minière en sous-sol et sur l'inspection des actifs industriels. Le produit Hovermap de la société est un scanner lidar polyvalent et intelligent qui sécurise, facilite et accélère la cartographie de zones inaccessibles. Le produit Hovermap sera intégré à un robot Spot de Boston Dynamics dans le stand de Velodyne.

Exyn Technologies est pionnière dans le domaine des systèmes robotiques aériens autonomes destinés aux environnements complexes privés d'accès GPS. La solution complète de la société permet le déploiement flexible d'un ou de plusieurs robots capables de s'orienter intelligemment et de s'adapter de manière dynamique à des environnements complexes en temps réel. Exyn dévoilera un nouveau drone sans pilote conçu pour des vols autonomes dans des environnements à haut risque, et fera une démonstration de sa solution dans le stand de Velodyne.

MOBILTECH fournit un service d'informations spatiales 3D qui utilise des technologies de cartographie, de localisation, de perception et de fusion de capteurs. La société propose une gamme de scanners de cartographie 3D incluant les capteurs lidar de Velodyne, qui peuvent être déployés dans un véhicule, tenu à la main, et en mode véhicule aérien sans pilote (UAV). MOBILTECH fera une présentation dans le stand de Velodyne lors de la conférence.

Navya fera une démonstration d'Autonom Shuttle, sa solution révolutionnaire de déplacement sur le premier et le dernier kilomètres. Autonome, électrique et partagée, cette navette bénéficie aux municipalités et sites privés du monde entier en leur offrant une mobilité encore plus fluide. Sans volant ni pédales, la navette Autonom Shuttle s'inscrit à la pointe de la technologie multi-capteurs, y compris le lidar de Velodyne, qui lui permet d'interagir en temps réel avec son environnement.

Renu Robotics est un leader du secteur dans le domaine des systèmes autonomes de gestion de la végétation. La tondeuse 100 % électrique et entièrement autonome Renubot de la société permet aux installations solaires et énergétiques de réduire les coûts, les délais et les émissions de carbone, tout en entretenant les terrains pour assurer les performances maximales de l'installation. Une Renubot sera exposée dans le stand de Velodyne.

Roborace fera une démonstration de son DevBot 2.0, un véhicule autonome 100 % électrique qui intègre les capteurs lidar de Velodyne. Roborace est la première compétition mondiale entre équipes composées d'humains et de machines visant à tester le développement de leurs systèmes de conduite automatisée.

Le robot mobile Spot de Boston Dynamics est capable de se déplacer sur le terrain avec une mobilité sans précédent, permettant ainsi aux entreprises d'automatiser les tâches d'inspection de routine, ainsi que de recueillir des données de manière sécurisée, précise et fréquente. Lors du CES, Velodyne présentera un robot Spot intégré avec le capteur lidar Hovermap d'Emesent.

Twinny conçoit et fabrique des robots à conduite autonome en intérieur, alimentés par l'IA. La gamme de produits de Twinny inclut le NarGo, un robot de transport de marchandises entièrement autonome capable de porter des charges lourdes tout en suivant une personne dans un environnement d'entrepôt ou de site de vente au détail. Cette gamme inclut également le NarGo Follower, un robot de transport de marchandises qui suit le NarGo pour offrir une capacité supplémentaire de transport de marchandises. Twinny fera une présentation dans le stand de Velodyne lors de la conférence.

Comment les solutions lidar peuvent améliorer l'égalité en matière de transports

Lors de la conférence CES, Christina Aizcorbe, vice-présidente des affaires publiques chez Velodyne, s'exprimera dans le cadre d'un panel qui explorera comment les technologies de transports constituent un moteur clé d'amélioration de la sécurité, de l'accessibilité et de la mobilité pour toutes les personnes qui se déplacent. Mme Aizcorbe évoquera en quoi les solutions de transport basées sur le lidar peuvent améliorer les efforts d'accessibilité tout en soutenant la sécurité, la durabilité et l'efficience. Intitulée « Exploiter les technologies en faveur de l'égalité en matière de transports », cette session aura lieu le 6 janvier à 11h00, heure du Pacifique (PST), au LVCC, West Level 2, W213-215.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

