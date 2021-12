VINGROUP DÉMARRE LA CONSTRUCTION D'UNE USINE DE FABRICATION DE BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE DE VUNG ANG (HA TINH)





HANOÏ, Vietnam, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Comité populaire de la province de Ha Tinh et Vingroup ont officiellement démarré la construction de l'usine de fabrication de batteries VinES dans la zone économique de Vung Ang (Ha Tinh). L'installation est soutenue par 4 000 milliards de dongs (près de 173,7 millions de dollars) d'investissements et est en cours de développement sur 8 hectares dans sa phase initiale. La création de cette usine représente une étape importante dans la stratégie d'auto-production de VinFast et de fourniture de batteries répondant aux normes mondiales pour ses véhicules électriques.

L'usine de fabrication de batteries VinES fournira des batteries au lithium pour les voitures et les bus électriques de VinFast. Dans la première phase, l'usine s'étendra sur 8 hectares, financés par un investissement total de plus de 4 000 milliards de dongs. Toute l'infrastructure de l'usine, y compris un atelier de fonderie, un atelier de soudage et un atelier de conditionnement (batterie), est conçue pour produire 100 000 batteries par an. La deuxième phase de l'usine permettra d'élargir la production pour y inclure la fabrication de cellules de batteries et augmenter la capacité à 1 million de batteries par an.

Cette toute première usine de batteries au Vietnam, mais aussi la plus avancée, sera équipée de technologies standard européennes et américaines qui offrent un taux d'automatisation du flux de travail étonnant de 80 %. Vingroup travaille également avec des partenaires stratégiques, y compris des entreprises de premier plan dans les technologies pionnières pour la production de batteries de véhicules électriques.

Lors de la cérémonie d'inauguration des travaux, M. Nguyen Viet Quang, vice-président et PDG de Vingroup, a déclaré : « La recherche et la construction de cette usine de fabrication de batteries dans la zone économique de Vung Ang reflètent nos efforts pour établir un écosystème d'énergie propre qui contribue à la localisation de l'approvisionnement de VinFast. De plus, nous avons encouragé la collaboration avec de nombreux partenaires prestigieux à travers le monde, y compris des entreprises aux États-Unis, en Israël, à Taïwan, en Chine et autres, pour rechercher, développer et appliquer des technologies de batterie de pointe comme la charge ultra-rapide, les batteries 100 % solides et les matériaux de batterie très avancés. »

La construction de l'usine de fabrication de batteries VinES marque une étape importante dans la mise en oeuvre de la stratégie de batteries à « trois piliers » de Vingroup, notamment l'acquisition de batteries auprès des plus grands fabricants mondiaux, la collaboration avec des partenaires pour produire les meilleures batteries au monde, ainsi que la recherche et le développement internes pour la production de batteries.

Il s'agit d'une stratégie clé dans l'objectif de VinFast de devenir une entreprise mondiale de véhicules électriques intelligents. Grâce à cela, VinFast sera en mesure de fournir une large gamme de batteries adaptées à chacune de ses gammes de véhicules électriques, répondant ainsi à la demande croissante sur les marchés vietnamien et mondial. Cette usine de batteries dans le plan d'expansion mondial de VinFast est particulièrement importante compte tenu de l'introduction récente de deux modèles de voitures électriques, le VF e35 et le VF e36, au Salon de l'auto de Los Angeles en novembre dernier.

Selon Mme Thai Thi Thanh Hai, vice-présidente de Vingroup et vice-présidente du conseil d'administration de VinFast, « ceci est au centre de la stratégie d'approvisionnement de VinFast en matière de localisation. Cette stratégie nous permet de posséder notre chaîne d'approvisionnement en batteries et en pièces et de maintenir VinFast à la pointe de l'innovation technologique en termes de batteries. Ceci, à son tour, nous aide à fournir des produits de haute qualité à des prix raisonnables et à conduire le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. »

Une fois opérationnel, le projet devrait attirer des milliers de travailleurs nationaux et étrangers et contribuer à accélérer la production industrielle dans la province de Ha Tinh.

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a parlé de la nouvelle usine de batteries de Vingroup : S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine de fabrication de batteries VinES, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a félicité Vingroup et a partagé la nouvelle vision du conglomérat en apportant un changement opportun dans sa stratégie d'investissement de l'immobilier à l'industrie, au service et surtout à la technologie de pointe, avec le complexe de fabrication automobile VinFast, la production de smartphones et maintenant une nouvelle usine de batteries. « Il s'agit non seulement d'un développement très encourageant pour les grandes entreprises vietnamiennes, mais aussi d'un événement significatif qui encouragera les petites et moyennes entreprises à se connecter aux chaînes de valeur qui façonnent l'avenir », a souligné le président vietnamien. « Le changement de stratégie de Vingroup a montré son implication forte et directe dans la restructuration et la modernisation économiques du Vietnam pour entrer dans une nouvelle voie de croissance avec une productivité plus élevée, une technologie plus avancée et plus de valeurs ajoutées. » Le président Nguyen Xuan Phuc a également déclaré : « Grâce à sa proactivité dans l'acquisition et le développement de technologies pour produire des batteries, un élément clé des véhicules électriques, VinFast réalisera rapidement son objectif de devenir une entreprise mondiale de véhicules électriques intelligents. La capacité d'auto-production et d'approvisionnement de VinFast lui permettra de fournir un large éventail de batteries adaptées à chacune de ses gammes de véhicules électriques, de répondre aux demandes croissantes sur les marchés vietnamien et mondial et de contribuer à la révolution mondiale des véhicules électriques. Le succès de l'usine de fabrication de batteries VinES contribuera grandement au développement d'une économie moderne et durable. Vingroup a profité de son statut de successeur pour choisir la technologie la plus avancée. C'est un choix décisif, courageux et louable. Le succès de Vingroup à se transformer en un conglomérat industriel et technologique inspirera non seulement d'autres sociétés vietnamiennes, mais jouera également un rôle important dans la création d'un écosystème « Make-in-Vietnam » de production, de recyclage et de réutilisation de batteries d'énergie renouvelable. Je m'attends à ce que Vingroup devienne une société technologique leader qui investit dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, est pionnière de l'innovation et réussit sur le marché mondial. À cette occasion, je tiens à remercier Vingroup d'avoir fourni aux villes, aux provinces et aux organismes gouvernementaux des dons et un soutien d'une valeur de plus de 10 000 milliards de dongs, apportant ainsi une aide opportune à de nombreuses personnes en situation difficile. »

À propos de Vingroup

Fondé en 1993, Vingroup est l'un des principaux conglomérats privés de la région, avec une capitalisation totale de 35 milliards de dollars provenant de trois sociétés cotées en bourse (au 4 novembre 2021). Vingroup se concentre actuellement sur trois domaines principaux : la technologie, l'industrie et les services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.vingroup.net/en.

À propos de VinFast

VinFast, membre de Vingroup, est une marque qui conduit le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondé en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile à la pointe de la technologie à Hai Phong, au Vietnam, et est doté d'une évolutivité des plus importantes au monde, pouvant ainsi se vanter d'être automatisé jusqu'à 90 %.

VinFast a annoncé la sortie de trois modèles de voitures électriques, des politiques exceptionnelles en matière de location de batteries et des garanties de 10 ans à la pointe de l'industrie. En juillet 2021, VinFast a commencé à se développer sur les marchés nord-américain et européen. Deux de ses modèles de SUV électriques intelligents, VF e35 et VF e36, devraient être disponibles en précommande dans le monde entier au cours du premier semestre 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://vinfastauto.com.

À propos de VinES

VinES Energy Solutions se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de batteries pour véhicules électriques. En particulier, VinES dispose d'instituts de recherche pour la fabrication de cellules de batteries au lithium-ion destinées à la production de batteries de véhicules électriques. VinES coopère avec de nombreux fabricants mondiaux de cellules de batteries et investit dans un centre de test moderne pour évaluer la qualité des produits conformément aux normes européennes et américaines.

Coordonnées : media@vinfastauto.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1708063/pic_3_Delegates_start_construction.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1660661/VinFast_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 16:49 et diffusé par :