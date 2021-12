Mars Petcare Annonce le Lancement de Nouveaux Emballages Issus de Plastiques Recyclés, Compatibles au Contact de ses Produits Alimentaires





- Mars Petcare s'apprête à déployer des sachets d'aliments pour animaux de compagnie SHEBA® avec un emballage en plastique recyclé issu de nouvelles techniques de recyclage avancée.

- Le déploiement effectif sur le continent européen commencera en 2022.

- Avec cette décision, Mars Petcare devient le premier dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie à déployer du plastique recyclé sans danger pour les aliments dans le cadre de ses emballages humides pour animaux de compagnie.

- Cette initiative est le résultat d'un partenariat conjoint entre Mars Petcare, SABIC, et Huhtamaki, annoncé en novembre 2020.

BRUXELLES, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans le but d'offrir aux possesseurs d'animaux de compagnie des choix plus durables, Mars Petcare annonce le lancement de nouveaux emballages en plastiques recyclés spécifiquement conçus pour le contact avec les produits alimentaires. Une annonce qui s'inscrit dans le cadre de son engagement mondial pour augmenter la part de contenu recyclé dans ses emballages en plastique. La marque leader d'aliments pour chats SHEBA® sera la première à proposer les nouveaux formats d'emballage en Europe dès 2022.

Cet engagement, visant à développer et déployer des emballages vertueux issus de techniques de recyclage avancées (ou recyclage « chimique »), s'inscrit dans le cadre du partenariat établit entre Mars Petcare, SABIC et Huhtamaki. Il démontre par l'exemple en quoi cette technologie de recyclage permet aux industriels du secteur d'atteindre des niveaux élevés d'incorporation de matières recyclées dans leurs emballages tout en maintenant la sécurité alimentaire du produit.

Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer at Mars, Incorporated, déclare : « Ces résultats, fruits de notre collaboration avec SABIC et Huhtamaki, attestent des progrès réalisés dans l'éco-conception de nos emballages. Au cours de l'année, nous avons continuellement testé de nombreuses combinaisons et augmenté la teneur en plastique recyclé afin de proposer des emballages véritablement circulaires pour nos sachets fraicheurs de la marque Sheba®. Ce travail contribue à atteindre notre objectif de 30% de contenu recyclé en moyenne dans nos emballages plastiques et de réduire de 25% l'usage de plastique vierge, un engagement de longue date qui s'inscrit dans notre programme « Sustainable in a Generation » et qui vise à avoir un impact social positif au service des populations, de leurs animaux de compagnie et de la planète ».

Les emballages d'aliments pour animaux de compagnie sont principalement conditionnés dans des sachets fraîcheur en plastique. Afin d'assurer la qualité optimale des aliments, un traitement thermique est nécessaire, ce qui complexifie l'emploi de contenants recyclés compatibles et sûrs pour des produits alimentaires. Mars Petcare entend transformer la conception d'emballages de l'industrie du Petfood en s'appuyant sur les expertises de ses deux partenaires SABIC et Huhtamaki ainsi que l'emploi de matériaux recyclés certifiés ISCC Plus.

SABIC est un expert du recyclage avancé et des plastiques recyclés, grâce à son portefeuille de plastiques circulaires TRUCIRCLEtm, fabriqués à partir de matières premières dérivées d'emballages ménagers difficiles à recycler. SABIC parvient à transformer tout déchet d'emballage plastique souple en polypropylène. Huhtamaki de son côté, pionnier dans la production de films de polypropylène stérilisables et faciles à déchirer tels que le Terolen®, met à disposition son expertise technique afin de rendre compatibles les polymères TRUCIRCLEtm de SABIC au contact des sachets alimentaires de la marque Sheba®.

Ces innovations devraient permettre de développer de nouvelles solutions d'emballages recyclés compatibles au contact avec des denrées alimentaires pour avoir un impact considérable sur la gestion des emballages au sein de la filière.

Lada Kurele, General Manager PP, PET, PS, PVC, PU & Elastomers Businesses for Petrochemicals, chez SABIC, déclare : « Les efforts stratégiques menés avec Mars et Huhtamaki démontrent que c'est l'innovation qui permettra de rendre l'ensemble de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie davantage circulaire. Les efforts que nous avons réalisés sur l'ensemble de la chaîne de valeur finissent par payer et nous sommes très heureux de cette nouvelle étape ! »

Marco Hilty, Président Flexible Packaging business segment, Huhtamaki, ajoute : « Nous sommes pleinement engagés aux côtés de Mars et de SABIC, acteurs de premier plan dans leur domaine, pour favoriser la transition vers une économie circulaire. Parvenir à transformer à l'échelle industrielle des polymères recyclés en films plastiques de haute qualité, facilement déchirables, et au service d'emballages pour aliments humides est une étape importante dans la réalisation de notre ambition d'atteindre plus de 80% de nos matières premières renouvelables ou recyclées. C'est important pour les consommateurs et conforme à notre stratégie 2030. ».

Deri Watkins, Regional President, Mars Pet Nutrition Europe, déclare : « Chez Mars Petcare, chacune de nos actions est au service de notre mission « A better world for pets », pour un monde plus durable pour les animaux de compagnie, les populations et la planète. Le choix de Sheba® était évident car la marque porte historiquement les engagements environnementaux de l'entreprise. Avec nos nouveaux emballages nous cherchons à impulser un cercle vertueux autour de la suppression d'emballages non recyclables sur l'ensemble de l'industrie. Nos consommateurs l'attendent et nous montrons une fois de plus comment nos produits offrent aux animaux non seulement de délicieux repas provenant de sources durables mais aussi notre volonté affirmée d'avoir un impact positif sur l'environnement ».

Aujourd'hui, l'ensemble des barquettes en aluminium, des boîtes et des suremballages de la marque Sheba® sont recyclés sur les principaux marchés européens. Grâce au déploiement de ces nouveaux emballages pour aliments humides, Mars Petcare franchit une nouvelle étape dans la réalisation des objectifs globaux d'éco-conception de ses emballages.

Ce travail d'éco-conception fait partie de la mission du groupe Mars Incorporated visant à co-construire un monde où chacun peut s'épanouir et exprimer son plein potentiel ? une conviction au coeur du programme « Sustainable in a Generation », doté d'un milliard de dollars.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1709306/Mars_Petcare_SHEBA.jpg

