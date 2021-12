Traitement de l'insuffisance cardiaque sévère : FineHeart finalise le financement de sa série B pour un montant de 21 M euros





FineHeart S.A, société de dispositifs médicaux qui développe l'ICOMS FLOWMAKER®, un système implantable de restauration du débit cardiaque pour répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant d'insuffisance cardiaque sévère, annonce avoir levé 6 M d'euros, portant à 21 M sa série B qui lui assure un horizon de financement jusqu'à fin 2023.

Ce nouveau financement finalise l'opération de 15 M euros menée en juin 2021 avec les groupes industriels Lauak, et Doliam, la Holding des fondateurs de FineHeart qui regroupe des souscripteurs internationaux privés, majoritairement issus de la cardiologie, suivis par le fonds d'investissement européen Verve Ventures. Ils avaient rejoint les actionnaires historiques Irdi, Aquiti, Galia, Broadview Ventures, et M Capital.

"Je suis extrêmement heureux de l'intérêt que suscite notre projet auprès de nouveaux investisseurs qui rejoignent le consortium original et innovant que nous avons fédéré au cours des tours précédents. Cette confiance renouvelée nous permet d'envisager sereinement les prochaines étapes de développement de l'ICOMS FLOWMAKER® jusqu'à la première implantantion en 2022 chez l'Humain », déclare Arnaud Mascarell, CEO et Co-fondateur de FineHeart. Notre objectif est d'apporter le plus rapidement possible un traitement efficace aux milliers de patients souffrant d'insuffisance cardiaque sévère, grâce à notre dispositif disruptif totalement implantable, sans fil ni batteries extérieurs, qui va leur permettre de mener à nouveau une existence normale ».

Pour Sylvain Famier, Président de Med-INNOV, l'un des investisseurs de ce nouveau tour de table : « Nous sommes ravis d'intégrer FineHeart à notre portefeuille de sociétés françaises très innovantes qui inventent la santé de demain. La technologie de l'ICOMS FLOWMAKER est révolutionnaire et unique. Nous sommes convaincus qu'elle possède toutes les fonctionnalités pour traiter efficacement l'insuffisance cardiaque sévère ».

L'ICOMS FLOWMAKER®, première assistance cardiaque physiologique au monde, a franchi avec succès toutes les étapes critiques nécessaires à l'implantation chez l'Homme. Ces études in-vivo, saluées par la communauté médicale internationale en attente de solution efficace pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque sévère, valident le potentiel thérapeutique du dispositif.

Pour Jean-Luc Boulnois, Président du Conseil d'Administration de FineHeart : « Je souhaite souligner les avancées pre-cliniques remarquables et inédites accomplies qui font de l'ICOMS FLOWMAKER® un traitement potentiel first-in-class pour des milliers de patients atteints d'insuffisance cardiaque sévère ».

Avec ce nouveau financement, FineHeart a levé plus de 46 M d'euros depuis sa création en 2010.

La société compte 45 salariés, essentiellement dédiés à la recherche et au développement, experts qualité et affaires réglementaires, et dispose d'un comité scientifique international médical de premier plan.

À propos de l'ICOMS FLOWMAKER®

L'ICOMS FLOWMAKER® est le premier accélérateur de débit sans fil, entièrement intraventriculaire, qui fournit un soutien physiologique synchronisé avec les contractions naturelles du coeur. Il respecte le flux sanguin naturel et ne nécessite pas de pontage aortique. Il s'agit du premier dispositif miniaturisé ? à peine 10 cm - qui s'adapte aux besoins des patients comme un stimulateur cardiaque, ce qui permet un traitement selon la gravité et l'évolution de la maladie. Il n'a aucun fil d'alimentation extérieur car il est rechargé par un système de transfert d'énergie transcutané sans fil (TET). Le dispositif est implanté selon une procédure mini-invasive à coeur battant, couramment pratiquée par les chirurgiens cardiaques, d'une durée moyenne de 90 minutes.

FineHeart a démontré que le protocole d'implantation et de retrait de l'ICOMS FLOWMAKER® résout les complications sévères liées à l'implantation d'un dispositif d'assistance au ventricule gauche (LVAD), qui détériorent l'état cardiovasculaire fragile des patients traités. Aujourd'hui, dans les deux ans qui suivent l'implantation d'un LVAD classique, 80% des patients développent une complication sévère qui les rend dépendants de leur dispositif d'assistance.

À propos de FineHeart

FineHeart est une société de dispositifs médicaux dont le siège est basé à Bordeaux. Son produit innovant breveté ICOMS FLOWMAKER® pourrait traiter 200 000 patients atteints d'insuffisance cardiaque grave chaque année. FineHeart cible dans un premier temps les 50 000 patients les plus sévères, éligibles à une assistance cardiaque, mais non traités par les LVADs actuels. Ce premier marché potentiel est estimé à de plus de 5 milliards de dollars US.

FineHeart a été créé en 2010 par une équipe de chirurgiens cardiaques et d'électro-physiologistes de renommée internationale, dirigée par le Dr. Stéphane Garrigue, PhD, CSO ; le Dr. Philippe Ritter, MS, co- inventeur de la resynchronisation cardiaque (CRT) ; et Arnaud Mascarell, Directeur Général de FineHeart. La société détient un portefeuille de 18 familles de brevets et de 72 brevets.

FineHeart bénéficie du soutien d'importants VCs américains spécialisés dans le domaine cardiovasculaire, d'investisseurs français de premier plan, de l'Union Européenne, de BPI France, les Région Nouvelle Aquitaine et Région Centre. FineHeart figure sur la liste des Fierce 15 de FierceMedTech, regroupant les sociétés MedTech privées les plus prometteuses du secteur.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 10:35 et diffusé par :