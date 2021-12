La CDPQ et bp ventures annoncent une collaboration, et un investissement conjoint dans BTR Energy





La CDPQ et bp ventures co-investiront et partageront leur expertise dans le secteur de l'énergie durable

Les deux groupes cibleront les entreprises innovantes et en phase d'amorçage

BTR Energy, spécialisée dans les technologies d'énergie propre, a été choisie comme investissement fondateur dans le cadre d'une ronde de financement de série A de 45 M$ US

MONTRÉAL et LONDRES, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, et bp ventures ont annoncé aujourd'hui une nouvelle entente de collaboration et de co-investissement ciblant les entreprises du secteur de l'énergie durable. Leur premier investissement conjoint a été réalisé dans BTR Energy, une entreprise de technologies propres qui permet aux véhicules électriques d'interagir avec les marchés de l'électricité.

Dans le cadre de cette collaboration qui s'échelonnera sur trois ans, la CDPQ et bp ventures partageront des occasions d'investissement et leurs connaissances de l'industrie, en mettant l'accent sur les innovations susceptibles d'accélérer la transition énergétique. Parmi les domaines d'intérêt, citons l'électrification de la mobilité, le déploiement et l'adoption d'énergies renouvelables, les batteries et les biocarburants.

Ce premier co-investissement de la CDPQ et de bp ventures, auquel ont aussi participé Clean Energy Fuels, Innovatus Capital Partners et SineWave Ventures, aidera BTR Energy à développer sa plateforme «?Bridge?». Celle-ci vise à décarboner le secteur des transports au moyen de données, en permettant aux véhicules électriques d'interagir avec les marchés de l'électricité. La plateforme automatise la participation à des programmes de carburants sobres en carbone, comme la norme californienne sur les carburants sobres en carbone, en connectant les principaux fabricants de véhicules, les exploitants de parcs automobiles et les réseaux de bornes de recharge à des producteurs d'électricité renouvelable. BTR Energy utilisera le produit de cet investissement pour développer ses activités existantes et s'implanter dans de nouveaux marchés, notamment au Canada, au Royaume-Uni et en Europe.

«?Aujourd'hui plus que jamais, les investisseurs dirigent leurs capitaux vers des innovations qui permettront de lutter contre les changements climatiques et de nous y adapter. La CDPQ est ravie de s'associer à un acteur de classe mondiale comme bp ventures afin d'investir dans des technologies et des entreprises énergétiques qui accélèrent la transition vers une économie sobre en carbone?», a déclaré Geneviève Bouthillier, vice-présidente, Moyennes entreprises privées et Investissement durable à la CDPQ. «?Notre co-investissement dans BTR Energy est un bon exemple de ce que nous voulons accomplir dans le cadre de cette collaboration : investir dans des entreprises prometteuses ayant démontré leur capacité à avoir un impact concret, afin de propulser leur croissance.?»

«?BTR Energy est précisément le type d'entreprise d'impact dans lequel nous cherchons à investir chez bp ventures. Elle a identifié des défis liés à l'utilisation d'électricité propre pour la recharge de véhicules électriques, développé une solution innovante et l'a déployée avec succès?», a affirmé Nacho Gimenez, associé directeur chez bp ventures. «?Nous souhaitons la bienvenue à BTR Energy dans notre portefeuille et sommes impatients de travailler avec elle, en explorant des moyens de développer l'entreprise en dehors de sa base californienne. Il s'agit également de notre premier investissement avec la CDPQ, et de la première étape d'une collaboration qui nous permettra d'accélérer l'innovation dans l'ensemble du milieu de l'énergie, grâce au partage de connaissances et d'opportunités.?»

«?Notre partenariat avec bp ventures et la CDPQ nous permettra de renforcer nos capacités, d'étendre nos activités à de nouveaux marchés sobres en carbone en Amérique du Nord et en Europe, et de lancer de nouveaux produits afin de réduire davantage les émissions grâce aux conducteurs de véhicules électriques?», a déclaré Jack Barrow, président et chef de la direction de BTR Energy. «?Une douzaine de fabricants de VE participent à des programmes tels que la norme californienne sur les carburants sobres en carbone au moyen de la technologie de BTR Energy, car nous avons une compréhension unique de la réglementation et des exigences, et parce que nous fournissons un point d'accès unique et automatisé à plusieurs programmes. Grâce à cet investissement, nous continuerons à bien performer dans ces marchés, tout en affectant des ressources à de nouvelles initiatives d'électrification menées par nos clients.?»

Pour la CDPQ, cette collaboration avec bp ventures s'inscrit dans le cadre de la plateforme d'Innovation en investissement durable (IID), créée en 2020 pour saisir les occasions liées à la transition vers une économie sobre en carbone et pour renforcer l'expertise dans les domaines liés à l'économie durable. La plateforme IID comprend déjà des partenariats avec S2G Ventures et Energize Ventures, et est cohérente avec la nouvelle stratégie climatique de la CDPQ et son engagement à réduire de 60 % l'intensité carbone de son portefeuille d'ici 2030.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE BP VENTURES

bp ventures a été créée il y a plus de 10 ans pour trouver des entreprises privées à forte croissance spécialisées dans les technologies et y investir, en vue d'accélérer l'innovation dans l'ensemble du secteur de l'énergie. Depuis lors, bp a investi plus de 800 M$ dans des entreprises spécialisées dans les technologies, répartis entre plus de 40 investissements actifs avec plus de 250 coinvestisseurs. Les activités de bp ventures sont axées sur la connexion et la croissance des nouvelles entreprises énergétiques. Elle prend des participations stratégiques dans un portefeuille d'entreprises technologiques pertinentes, notamment dans les domaines de la mobilité avancée, des faibles émissions de carbone et du numérique.

À PROPOS DE BTR ENERGY

Bridge to Renewables, Inc. (BTR Energy) construit l'infrastructure logicielle qui permet aux véhicules électriques d'interagir avec les marchés de l'électricité. L'entreprise fournit une plateforme de pointe qui permet aux fabricants de véhicules électriques, aux exploitants de parcs automobiles, aux réseaux de bornes de recharge et aux producteurs d'électricité renouvelable de travailler ensemble pour réduire les émissions et participer à des programmes de carburants de transport à faible teneur en carbone, comme la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone. Grâce à ces partenariats récents et innovants, BTR Energy aide ses clients à électrifier et à décarboner le secteur des transports. Pour plus de renseignements, visitez le site www.btr.energy.

