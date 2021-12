Tetra Pharm Technologies obtient un financement de lancement de 2 millions d'euros pour développer ses opérations et initier des essais cliniques





COPENHAGUE, Danemark, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Tetra Pharm Technologies, une société danoise de biotechnologie, a obtenu 2 millions d'euros dans sa première ronde de financement dirigée par Leafy Tunnel, un fonds européen de capital-risque spécialisé dans le cannabis et le psychédélisme et d'autres investisseurs notables, dont Enexis, une société d'investissement de cannabis basée à Stockholm.

Avec des installations de production à Copenhague, Tetra Pharm Technologies développe et commercialise des médicaments à base de cannabinoïdes pour le traitement de la douleur.

« Nous existons pour améliorer la vie des patients et de leurs familles, en mettant au point des médicaments efficaces, avec un faible profil d'effets secondaires, à un prix équitable », explique le cofondateur et PDG Martin Rose.

Avec cet investissement, la société a déclaré qu'elle espérait débuter des essais cliniques avec un nouveau médicament candidat tout en élargissant ses opérations en Europe.

« Nous avons la ferme conviction que Tetra Pharm est un joyau caché dans le secteur européen du cannabis, situé dans la Medicon Valley, l'un des principaux pôles des sciences de la vie en Europe. Les fondateurs ont une expertise pharmaceutique inégalée pour concrétiser leur vision et bâtir un leader en biotechnologie dans les formulations de cannabinoïdes. L'équipe de Leafy Tunnel est alignée sur la vision des fondateurs, et nous avons hâte de voir l'entreprise se développer dans les années à venir », soulignent Nikolay Tretiyakov et Bek Muslimov, partenaires fondateurs de Leafy Tunnel.

Tetra Pharm Technologies a déjà conclu plusieurs contrats de distribution sur ses principaux marchés en Europe, et beaucoup d'autres devraient suivre, s'enthousiasme M. Rose. C'est le moment opportun pour que l'entreprise se développe avec Prohibition Partners, étant donné que le marché européen du traitement à base de cannabinoïdes devrait atteindre 3,2 milliards d'euros d'ici 2025, avec une croissance exponentielle dans les années à venir d'après un rapport récent.

« La mise au point et la mise sur le marché de thérapies pour soutenir la demande croissante de médicaments à base de cannabinoïdes est non seulement une opportunité pour notre croissance, mais aussi une opportunité pour les millions de patients qui espèrent recevoir de meilleurs médicaments à moindre coût à l'avenir, » souligne Jesper Breum, cofondateur de Tetra Pharm Technologies.

L'entreprise devrait terminer un projet d'expansion en 2022, permettant une augmentation de sa production de 1000 %. « Ce sera une année passionnante, avec de nouvelles installations, des essais cliniques et de nouveaux produits sur le marché. Nous sommes donc très heureux et reconnaissants du soutien de Leafy Tunnel et d'Enexis », ajoute Martin Rose.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1708310/Tetra_Pharm_Technologies_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1708311/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpg

Contact : Martin Caspersen, cap@tetrapharm.eu , +45 61224241

Communiqué envoyé le 15 décembre 2021 à 07:57 et diffusé par :