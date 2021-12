Citigroup annonce le remboursement à hauteur de 1,0 milliard d'euros de ses obligations à taux fixe de 0,500 % exigibles en 2022





Citigroup Inc. annonce le remboursement intégral de ses obligations à taux fixe de 0,500 % exigibles en 2022 (les « obligations ») à hauteur de 1 000 000 000 EUR (ISIN : XS1939355753).

La date de remboursement des obligations est fixée au 29 décembre 2021 (la « date de remboursement »). À cette date, le montant du remboursement en espèces des obligations équivaudra à leur valeur nominale plus tout intérêt couru et impayé.

Le remboursement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion du passif de Citigroup et reflète ses efforts actuels visant à renforcer l'efficacité de sa structure de capital et de financement. Citigroup continuera à examiner les possibilités de remboursement ou de rachat de titres en fonction de plusieurs facteurs, dont, mais sans s'y limiter, la valeur économique, les changements d'ordre réglementaire, l'effet potentiel sur la marge d'intérêt nette et les coûts d'emprunt de Citigroup, la teneur globale restante du portefeuille de créances de Citigroup, l'impact sur son capital, ainsi que les conditions générales du marché.

À compter de la date de remboursement, les obligations ne seront plus en circulation et plus aucun intérêt ne s'accumulera sur celles-ci.

Citibank, N.A. et la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, font office d'agents payeurs dans le cadre du remboursement de ces obligations. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les modalités définitives de la transaction sur le site web suivant : https://www.citigroup.com/citi/fixedincome/data/docs/200129a.pdf

Première banque mondiale, Citi compte près de 200 millions de comptes client et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi fournit aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et de services financiers, notamment des services bancaires et de crédit à la consommation, des services bancaires aux entreprises et des services d'investissement, des services de courtage en valeurs mobilières, ainsi que des services de transaction et de gestion de patrimoine.

