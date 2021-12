Le Groupe Finvasia fait l'acquisition de ZuluTrade, le plus important réseau social de trading au monde





Le Groupe Finvasia a annoncé ce jour l'acquisition du Groupe ZuluTrade, le plus grand et le plus ancien réseau social de trading et d'investissement au monde. Sa suprématie en tant que plus importante plateforme sociale de trading « agnostique pour les courtiers » reste incontestée même après 14 ans d'existence. ZuluTrade a accompagné plus d'un million d'investisseurs dans plus de 100 pays, ce qui représente des transactions d'un montant supérieur à 2 trillions d'USD.

En plus de ZuluTrade, l'accord inclut aussi AAAFx, qui renferme une licence de gestion de portefeuille de HCMC.

Cette acquisition cimente de leadership de Finvasia sur le marché mondial des services financiers et de la fintech. Finvasia étend sa présence en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient via diverses expansions organiques et inorganiques afin de créer un écosystème complet qui répond aux besoins des investisseurs institutionnels comme privés. Aujourd'hui, Finvasia possède plus d'une douzaine de marques dans l'industrie des services financiers et de la fintech, et touche des millions d'investisseurs dans le monde entier. Elle est physiquement présente dans plus de 5 pays, au service de clients dans plus de 150 pays, et est régulée par plus d'une douzaine de régulateurs à l'international.

Avec un siège en Grèce, ZuluTrade a été la première plateforme sociale de trading au monde à tirer partir des atouts de la communauté de trading et du classement algorithmique des rendements pour mettre en relation traders et investisseurs. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie multi-phase de Finvasia visant à créer un écosystème intégré pour les investisseurs du monde entier.

Selon Sarvjeet Singh Virk, cofondateur et directeur général du Groupe Finvasia, « depuis l'expansion de Finvasia en Europe, nous continuons de renforcer notre présence sur le marché substantiel à croissance rapide des services financiers et de la fintech. Nous sommes ravis de faire l'acquisition de ZuluTrade, qui vient enrichir notre offre et élargir notre clientèle en Europe comme dans le reste du monde. »

Cette acquisition permet au Groupe Finvasia de se concentrer sur la verticalisation de ses services financiers à mesure qu'il avance à grands pas et gagne en parts de marché dans l'innovation produit et le leadership.

« Chez Finvasia, nous valorisons la créativité et l'innovation. Notre objectif est de créer un écosystème qui répond aux besoins financiers de l'utilisateur en matière d'investissement, d'épargne, de dépense et d'emprunt. Ajouter ZuluTrade à notre portefeuille est une nouvelle étape franchie vers la création d'un écosystème complet qui étendra notre offre technologique aux investisseurs particuliers ou institutionnels », conclut M. Tajinder Singh, cofondateur et PDG du Groupe Finvasia.

À propos de FINVASIA

FINVASIA est une société internationale qui possède de multiples marques dans les secteurs des services financiers, de la fintech, de la blockchain, de l'immobilier, de la santé et de la technologie. Le groupe investit dans des entreprises et des produits axés sur la technologie et s'engage à encourager le développement durable et à générer un impact positif par le biais de ses activités. FINVASIA, ses filiales et ses entreprises soeurs sont enregistrées auprès de plusieurs organismes réglementaires à travers le monde.

À propos de ZULUTRADE

ZuluTrade est la plus importante plateforme sociale en trading au monde. « Agnostique pour les courtiers », elle offre la plus grande base de données de signaux et de stratégies actuellement disponible sur le marché, alimentant les investisseurs débutants comme expérimentés, avec plus de vingt-six langues proposées et applications mobiles de pointe prises en charge.

