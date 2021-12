XNRGY CLIMATE SYSTEMS ANNONCE L'AGRANDISSEMENT DE SON USINE DE FABRICATION





LA DEMANDE ACCRUE EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE CLIMATISATION

DOUBLE LA SURFACE DES INSTALLATIONS NORD-AMÉRICAINES



MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - XNRGY Climate Systems, chef de file mondial dans la distribution de technologies de climatisation de pointe, est ravi d'annoncer l'agrandissement de son usine de fabrication ultramoderne à Montréal. L'entreprise se distingue particulièrement en tant qu'expert mondial de premier plan dans la conception, la fabrication et l'application de technologies utilisant des séries de ventilateurs. La haute direction souligne ses contributions majeures aux brevets de technologie de ventilateurs.

Les 100 000 pi2 d'espace supplémentaire pour la recherche, la conception et la production révolutionnaires agrandiront les installations de Montréal pour atteindre un total de 250 000 pi2. Ceci permettra à XNRGY Climate Systems de s'adapter à la croissance rapide de la demande en matière de solutions de climatisation intelligentes et hautement performantes. La mise en oeuvre de l'intégration verticale accélérera considérablement la distribution des produits en éliminant les retards dans la chaîne d'approvisionnement.

L'usine agrandie, axée sur la recherche et le développe-ment, sera consacrée à des ventilateurs, des moteurs, des plénums, des grilles de plafond, des appareils de traitement de l'air, d'aération et de recirculation, des salles blanches modulaires et des systèmes modulaires haute performance. Les plans des nouvelles installations de recherche et de développement comprennent un laboratoire doté de la certification AMCA et entièrement équipé pour réaliser des mesures du son, de l'air et de la puissance, de même que des études thermiques, qui comprennent de rigoureux essais d'endurance réalisés dans des conditions extrêmes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Conçu pour offrir l'environnement optimal pour la conception et la fabrication de nouveaux systèmes novateurs, ce laboratoire d'essai agrandi confirmera le rôle de XNRGY Climate Systems en tant que chef de file des technologies de climatisation ultramodernes. Les travaux commenceront en mars 2022, avec l'objectif d'être achevés en octobre 2022.

« C'est gratifiant d'avoir une réaction aussi positive du marché. Nous sommes extrêmement heureux de doubler l'ampleur de notre usine après un aussi court laps de temps en raison de la popularité de nos technologies de climatisation supérieures. Et je suis ravi d'annoncer que grâce à l'intégration verticale, nous serons en mesure d'offrir un service à la clientèle amélioré.»



Wais Jalali

Président, Cerebrus, LLC

« Nous sommes déterminés à offrir des produits et des services de première qualité qui répondent aux besoins de nos clients et surpassent leurs attentes. La demande pour nos technologies de climatisation témoigne de notre engagement à fournir des solutions personnalisées.»



Sham S. Ahmed

Président et chef de la direction XNRGY Climate Systems

XNRGY Climate Systems est une société privée qui conçoit, développe et fabrique des solutions innovantes, sophistiquées et durables, axées sur la réduction de l'empreinte carbone et de la consommation d'énergie. Les principaux produits comprennent de grandes unités de traitement d'air réfrigérées et à eau glacée, des unités verticales et horizontales pour centres de données allant jusqu'à 600 kW, des systèmes d'air extérieur dédiés et des systèmes de récupération d'énergie. Les systèmes conçus et fabriqués sur mesure par XNRGY ciblent cinq principaux segments de clientèle, à savoir les centres de données à très grande échelle et modulaires, les installations de soins de santé, les salles blanches, les installations de culture et les installations de sciences de la vie.

CEREBRUS, LLC : est une société de capital-investissement internationale qui investit dans des solutions durables dans les domaines de l'énergie, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de l'économie numérique. L'intérêt principal de la société est de créer des solutions innovantes pour les centres de données à très grande échelle afin de tirer parti de la croissance significative du marché mondial des centres de données.



SOURCE Systèmes Climatiques XNRGY

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 12:17 et diffusé par :