Unifor lance une semaine de lobbying fédéral pour bâtir un meilleur régime d'assurance-emploi





OTTAWA, ON, le 14 déc. 2021 /CNW/ - Unifor donne le coup d'envoi à une semaine de lobbying fédéral pour faire connaître les réformes urgentes à apporter au régime d'assurance-emploi (AE) défaillant du Canada.

« Il n'y a pas de temps à perdre lorsqu'il s'agit de trouver des solutions pour l'AE. Les travailleuses et travailleurs de tout le pays sont à court de prestations et se heurtent à des obstacles avec un programme qui semble plus déterminé à les punir qu'à les aider », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

« La réponse incroyable que nous avons obtenue de la part des députés de tous les partis en vue de l'organisation de la semaine de lobbying prouve que ce message est déjà entendu, a déclaré Lana Payne, secrétaire-trésorière nationale d'Unifor. Nous savons tous qu'il est temps de réformer l'assurance-emploi, et les membres d'Unifor sont prêts à montrer aux élus du pays comment cela devrait être fait. »

Des membres du syndicat rencontreront plus de 100 députés et membres du personnel ministériel dans le cadre de cet effort, la plupart des rencontres ayant lieu entre le lundi 13 décembre et le vendredi 17 décembre 2021.

« La reconstruction du filet de sécurité sociale doit être un élément clé de notre effort de relance, a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Le système doit changer. Il faut mieux soutenir les personnes qui en ont besoin, des travailleuses et travailleurs saisonniers aux nouveaux parents, en passant par les membres qui ont été mis à pied pour la première fois pendant la COVID et bien sûr, les milliers de personnes qui ne sont pas encore complètement de retour au travail. »

En marge de cette initiative, des membres du syndicat ont participé à une nouvelle vidéo qui souligne certains des défis du régime actuel et présente des pistes de solutions qui permettraient d'améliorer l'assurance-emploi. Regardez la vidéo sur unifor.org.

Les membres d'Unifor participent également à des tables rondes sur l'assurance-emploi organisées par la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et organisent des campagnes de sensibilisation auprès de leurs députés afin de rétablir la Prestation canadienne de la relance économique et de réformer l'assurance-emploi.

La campagne du syndicat pour améliorer l'AE et le rapport correspondant ciblent des améliorations dans trois domaines clés :

Critères d'admissibilité à l'assurance-emploi,

Prestations d'assurance-emploi, et

Administration du régime d'assurance-emploi.

Lisez un résumé des recommandations ainsi qu'une copie téléchargeable du rapport complet, Instaurer un régime d'assurance-emploi inclusif, équitable et résilient pour les travailleuses et travailleurs au Canada.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à créer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

