Le Palais des congrès de Montréal accueille TKNL comme nouveau fournisseur de services





MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal est heureux d'annoncer la sélection de l'entreprise québécoise TKNL, Créateurs d'expériences à titre de fournisseur officiel en audiovisuel et en interprétation simultanée, à la suite d'un processus d'appel d'offres rigoureux. Ce partenariat se mettra au service des clientèles du Palais dès le 1er janvier 2022 pour les cinq prochaines années.

Aligné à la vision d'avenir du Palais, TKNL introduira une vaste gamme de nouveaux services alliant un esprit créatif à une expertise de pointe en matière d'événement hybrides et virtuels. L'arrivée de TKNL promet d'insuffler une vision renouvelée de l'offre du Palais à sa clientèle.

Fondée en 1989, TKNL s'est taillé une solide réputation sur la scène événementielle locale, nationale et internationale, réalisant des événements corporatifs et associatifs plus grands que nature. L'entreprise, originalement connue sous le nom Techni-Logique, a mis l'emphase sur le développement de sa force créative et de son expertise de production, évoluant notamment sous la marque Chaos création et faisant l'acquisition des firmes Équinoxe Production et Idées au Cube. TKNL s'est également démarquée par une offre virtuelle et hybride unique en son genre, réalisant des productions de calibre télévisuel pour l'univers corporatif au sein de ses studios.

Avec plus de 14 000 événements, 750 installations permanentes et des dizaines d'expériences immersives à son actif, TKNL est reconnu à travers le monde pour son équipe de professionnels aguerris, son accompagnement stratégique, ses forces créatives en conception d'événement, son agilité technique et son expertise en matière de solutions numériques. De concert avec l'équipe du Palais, TKNL développera une offre adaptée aux nouveaux besoins des clientèles locales, nationales et internationales, ainsi qu'une connexion unique avec l'écosystème créatif québécois.

Ce partenaire chevronné arrive au Palais comme un joueur d'équipe exemplaire qui fera la différence. À titre de producteur du Gala Ambassadeurs du Palais depuis 1994, TKNL possède déjà une expertise pour l'organisation d'activités d'envergure dans nos espaces. Ce virage inscrira le Palais comme centre d'exception pour vivre des expériences inspirantes, à l'avant-garde de la transformation événementielle.

Citations

« Suite à un appel d'offre préétabli respectant les normes gouvernementales, c'est avec fierté que nous ajoutons TKNL à l'offre du Palais. Résolument tourné vers l'innovation et l'expérience évènementielle, ce partenaire contribuera à positionner Montréal et le Palais comme incontournable auprès des clientèles de congrès, d'expositions et de réunions d'affaires. La vision d'avenir et l'éventail de l'offre de TKNL s'inscrivent parfaitement avec celle du Palais, et c'est avec grand enthousiasme que nous les accueillons parmi nos équipes. J'aimerais également prendre un moment pour remercier et saluer nos collègues de l'entreprise Encore, avec qui nous avons collaboré avec succès durant de très nombreuses années. »

Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal

« C'est un moment marquant pour toute notre équipe. Devenir le partenaire officiel du Palais des congrès est un rêve que je chéris depuis mes débuts dans l'industrie et qui devient aujourd'hui réalité. C'est en quelque sorte notre coupe Stanley ! Nous sommes impatients d'amorcer cette aventure et de donner vie à de nouvelles idées avec l'équipe du Palais. Après tout ce que notre industrie a traversé au cours des derniers mois, il est grand temps de se tourner vers l'avenir et d'innover. Et comme dirait Buzz L'Éclair du film Histoire de jouets : 'Vers l'infini et au-delà !' »

Marc L'Heureux, PDG de TKNL

À propos du Palais des congrès

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com.

À Propos de TKNL

Nous sommes spécialisés en création d'expériences événementielles, immersives et muséales. Depuis plus de 30 ans, nous avons réalisé au-delà de 14 000 événements et plus de 750 installations permanentes au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Avec une équipe de plus de 120 producteurs, créatifs, designers, directeurs techniques, techniciens, et programmeurs, TKNL a su se tailler une solide réputation, non seulement pour la qualité de ses réalisations, mais aussi pour l'excellence technique et logistique de son équipe. À l'interne, nous sommes engagés, libres et rigoureux. Nous cultivons le sens de l'humour et de l'autodérision nécessaires à une créativité originale et débordante. Chez nos clients, nous sommes... exactement pareils ! TKNL | Nous sommes créateurs d'expériences

