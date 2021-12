Le groupe Moody's ESG Solutions désigne Julia Haake pour diriger sa stratégie de marché





Moody's a annoncé aujourd'hui la désignation de Julia Haake au poste de directrice générale de la stratégie de marché du groupe Moody's ESG Solutions. À ce poste nouvellement créé, Mme Haake sera chargée de façonner et d'articuler la durabilité commerciale et la stratégie ESG de Moody's, tout en favorisant l'alignement des équipes pour maximiser l'impact sur le marché. Mme Haake agira sous la supervision d'Andrea Blackman, qui dirige Moody's ESG Solutions à l'international.

« Notre gamme complète de solutions aide les organisations à parvenir à une croissance durable en fournissant des données et perspectives ESG fiables permettant une planification stratégique, des décisions d'investissement et une analyse des risques mieux informées », a déclaré Mme Blackman. « L'expérience de Julia dans le domaine de la durabilité et de l'ESG en fait la personne idéale pour renforcer notre offre et communiquer de manière enthousiasmante à propos de la profondeur et de l'ampleur des outils et de l'expertise sectorielle de Moody's. »

La mission de Mme Haake consistera entre autres à orienter les recherches et la communication de Moody's ESG Solutions pour renforcer davantage sa position d'expert reconnu dans le domaine de l'ESG, ainsi qu'à superviser l'équipe de méthodologie du groupe dans ses efforts d'adaptation aux besoins en constante évolution des clients et des décideurs dans un souci de promotion de la clarté et de la transparence.

Mme Haake arrive chez Moody's en provenance d'ISS, où elle faisait partie de l'équipe de direction de l'unité axée sur l'ESG. Elle travaille dans le domaine des critères ESG et de la durabilité depuis 1993 : d'abord comme chercheuse à l'institut de Wuppertal en Allemagne et à l'université de Versailles en France, où elle a obtenu un doctorat en économie environnementale. Mme Haake a ensuite occupé divers postes chez O2 France comme consultante, au sein du groupe La Poste comme responsable RSE, et à l'institut allemand de recherche en ESG Oekom.

À PROPOS DE MOODY'S ESG SOLUTIONS

Le groupe Moody's ESG Solutions est une unité opérationnelle de Moody's Corporation créée pour répondre à la demande mondiale croissante de perspectives sur le climat et d'informations sur les critères ESG. Le groupe fait appel aux données et à l'expertise de Moody's en matière de critères ESG, de risques climatiques et de finance durable et aligne son travail sur celui de Moody's Investors Service et de Moody's Analytics pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG et axées sur les risques climatiques, notamment des scores ESG, des analyses, des notations de durabilité, ainsi que des services de certification/d'évaluation de finance durable.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur la plateforme ESG de Moody's à l'adresse www.moodys.com/esg.

