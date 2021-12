Bonitasoft positionné en tant que ?leader' au sein du classement ?SPARK Matrix 2021'





Bonitasoft, leader de l'automatisation des processus numériques open source, annonce qu'il vient d'être reconnu en tant que ?leader' et classé pour la première fois au sein du Quadrant Knowledge Solutions. Sa plate-forme à low code a en effet reçu une note élevée pour ses paramètres d'excellence technologique et sa capacité à délivrer de la valeur aux clients.

L'étude SPARK Matrixtm de Quadrant Knowledge Solutions comprend une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial, des principales tendances, du paysage des fournisseurs et du positionnement concurrentiel. L'étude repose sur une analyse concurrentielle et un classement des principaux fournisseurs d'iBPMS sous la forme de sa SPARK Matrix, qui fournit des informations stratégiques permettant aux utilisateurs d'évaluer les différentes capacités des fournisseurs, leurs atouts, ainsi que leur positionnement sur le marché.

Le marché des iBPMS est en train d'évoluer d'une phase d'adoption précoce à une phase de croissance rapide. La demande pour les iBPMS existe depuis plusieurs années en raison de la traction croissante du marché pour des solutions métier dédiées à des industries verticales et orientées vers des périmètres géographiques définis. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'adoption des moyens numériques a connu un essor considérable dans tous les secteurs d'activité, ainsi que de nouvelles avancées grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à l'automatisation des processus robotiques (RPA). Les entreprises du monde entier se tournent vers les iBPMS, car ils permettent d'automatiser et d'orchestrer efficacement leurs processus métier. Cette fonction est assurée par les efforts de collaboration des personnes, des données et des systèmes.

La crise sanitaire a eu un impact négatif sur l'économie mondiale et a également impacté le marché de la transformation numérique et des logiciels d'entreprise, tout comme celui des iBPMS. Toutefois, ce dernier connaît une croissance et une évolution de la demande car les processus automatisés ont permis aux entreprises de réduire les interventions manuelles et ont amélioré l'efficacité des processus en augmentant leur visibilité à chaque étape du cycle des processus commerciaux. Cette croissance provient de la demande de tous types d'organisations, de taille moyenne à grande, et de leur réseau de partenaires.

Les plateformes iBPMS présentent des propositions de valeur, telles que la visibilité tout au long du cycle de vie des processus, l'automatisation des processus redondants, l'orchestration des personnes, des données et des systèmes, ainsi que la gestion des documents. La demande mondiale pour ce type de solutions ne cesse de croître en raison de leur capacité à fournir de façon transparente une expérience utilisateur automatisée et optimisée, ainsi qu'une plate-forme facile à utiliser, sans ou avec peu de code. En outre, les fournisseurs proposent des applications mobiles conviviales pour mettre à jour, accéder et modifier les processus en cours d'exécution. Les tâches peuvent être mises à jour en mode hors ligne. Les tâches sont alors automatiquement mises à jour et synchronisées avec le système lorsque la plateforme est de nouveau en ligne.

« Avec sa technologie complète, Bonitasoft propose une plateforme à low-code qui permet de réduire la charge des équipes de développement, d'équiper les fusion teams (équipes multidisciplinaires) et de se concentrer sur les indicateurs de performance clés. Cette plateforme a reçu une notation élevée pour ses paramètres d'excellence technologique et de valeur apportée aux clients. En outre, elle a été positionnée parmi les leaders technologiques dans la matrice SPARK 2021 du marché des suites de gestion des processus d'affaires intelligents (iBPMS) », déclare Pallavi Bothra, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions. « La plateforme Bonita, dotée d'outils de programmation visuelle et d'une capacité de codage permettant d'externaliser le développement d'extensions de produits, de gestion de cas, d'outils de digitalisation et de capacités d'intégration RPA, aide à gérer intelligemment les processus de bout en bout. Grâce à la performance technologique de sa plateforme et à la complétude de ses capacités fonctionnelles, ainsi qu'à sa stratégie et à sa roadmap produits, Bonitasoft est aujourd'hui bien placé pour accroître sa part de marché au sein du marché mondial. »

« Nous sommes fiers d'être reconnus parmi les leaders du marché de la gestion intelligente des processus d'affaires (iBPMS) », conclut Miguel Valdés-Faura, PDG et cofondateur de Bonitasoft. « C'est une reconnaissance pour l'ensemble de l'écosystème Bonita, y compris nos collaborateurs, partenaires, clients et membres de notre communauté open-source. »

À propos de Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions est une société internationale de conseil et de consultation dont l'objectif est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs de transformation de l'entreprise grâce à des services de conseil en stratégie et en croissance. Chez Quadrant Knowledge Solutions, notre vision est de devenir une partie intégrante de l'activité de nos clients en tant que partenaire de connaissances stratégiques. Nos produits de recherche et de conseil sont conçus pour fournir des informations complètes et des idées stratégiques pour aider les clients à formuler des stratégies de croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante évolution. Pour plus de recherches disponibles, veuillez consulter le site https://quadrant-solutions.com/market-research/.

A propos de Bonitasoft

Avec Bonita, une plateforme ?open-source' et extensible d'automatisation et d'optimisation des processus métiers, Bonitasoft répond aux besoins de digitalisation des opérations et de modernisation des systèmes d'information. La plateforme Bonita permet d'accélérer les phases de développement et de mise en production grâce à une séparation claire entre les capacités de paramétrage et de développement. Bonita facilite l'intégration au système d'information existant, permet l'orchestration de systèmes hétérogènes et fournit une visibilité transverse sur l'ensemble des processus des organisations. L'édition open source de la communauté Bonita comprend toutes les fonctionnalités requises pour développer et déployer des projets d'automatisation de processus, à télécharger ici.

