Quartile rachète Sidecar pour devenir la plus grande plateforme publicitaire intercanaux du e-commerce





Quartile, la plateforme leader d'optimisation des annonces pour les meilleurs vendeurs du marché du e-commerce, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sidecar, un fournisseur de technologie de marketing à la performance pour les commerçants de détail et les marques de e-commerce qui fonctionne sur l'ensemble des plus grandes plateformes publicitaires, notamment Google, Microsoft Bing, Facebook, Instagram, et Amazon.

Les deux entreprises se regrouperont sous le nom de Quartile, plaçant ainsi la marque au rang de la plus grande plateforme publicitaire multicanal de e-commerce au monde. Les deux plateformes utilisent l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour fournir aux spécialistes du marketing des marques des stratégies basées sur les données et les meilleures pratiques, tout en offrant le meilleur reporting et la meilleure gestion publicitaire.

Quartile prévoit que cette acquisition multiplie par deux son montant d'investissements publicitaires sous gestion sur toutes les plateformes et atteigne 2 milliards de dollars en 2021. Unilever, Burt's Bees et Thrasio font partie des 5 000 marques et quelque qui utilisent actuellement les plateformes sur des canaux de e-commerce comme Amazon, Google, Instacart, Walmart, Facebook et Shopify. Ce regroupement d'entreprises permettra d'avoir des clients dans 26 pays.

« En combinant la meilleure solution et l'expertise de Sidecar en matière de gestion de campagnes pour les e-commerçants de vente directe au consommateur avec notre plateforme exclusive d'analyse et d'optimisation à intelligence artificielle, nous allons créer la suite e-commerce la plus complète et la plus puissante », a déclaré Daniel Knijnik, cofondateur et CEO de Quartile. « Les activités, produits et relations complémentaires des deux entreprises offriront des avantages incomparables à nos clients et à nos employés regroupés et aux autres parties prenantes sur un ensemble diversifié de marchés ».

« Les marketeurs du commerce de détail et les petites entreprises se heurtent à de grandes difficultés lorsqu'il s'agit d'être vus sur les places de marché en ligne. Seuls 0,1 % des produits représentent environ 80 % des ventes sur les places de marché de e-commerce. Les marques s'accordent donc à reconnaître qu'elles ont besoin d'une solution globale pour leur permettre d'être compétitives sur toutes les places de marché et l'ensemble des sites Web de vente directe aux consommateurs », a ajouté M. Knijnik.

Quartile et Sidecar ont toutes deux connu une croissance exponentielle ces dernières années car la concurrence devenue plus féroce entre les commerçants en ligne a entraîné une augmentation des dépenses publicitaires. On prévoit qu'Amazon fera passer ses recettes publicitaires à 24,47 milliards de dollars d'ici fin 2021, soit une augmentation de 55,5 % d'une année à l'autre, ce qui lui permettra de se hisser au rang de troisième réseau publicitaire mondial après Google et Facebook (dont les recettes publicitaires ont augmenté de 34 % et 43 %, respectivement). Les plateformes offrent aux spécialistes du marketing en ligne un atout décisif dans ce secteur en pleine expansion.

« Avec l'équipe de Quartile, nous partageons la même passion pour aider les petites entreprises et les gros détaillants à augmenter leur visibilité, leur audience d'achat et leurs marques sur tous les canaux », a déclaré Andre Golsorkhi, fondateur et CEO de Sidecar. « Cette acquisition est l'exemple ultime de notre manière de continuer à investiguer pour nos clients car leurs défis deviennent plus complexes. En combinant les compétences et les technologies de Sidecar et de Quartile, nous continuons à assurer l'excellence du marketing de performance pour lequel les commerçants de détail nous font confiance ».

Les conditions de l'acquisition n'ont pas été divulguées. Les entreprises regroupées comprendront une équipe de plus de 300 personnes. Rockbridge Growth Equity, une société de capital-investissement basée à Détroit qui a initialement investi une participation minoritaire dans Quartile en septembre 2020, demeurera le principal investisseur institutionnel dans la transaction. Les actionnaires actuels de Sidecar détiendront également une part importante de l'entité Quartile après l'acquisition. La banque d'investissement Canaccord Genuity a agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de Quartile et de Rockbridge dans le cadre de cette transaction.

« Nous sommes très heureux de nous associer à l'équipe de Sidecar », a déclaré Kevin Prokop, fondateur et associé directeur de Rockbridge. « L'équipe de Sidecar a monté une entreprise exceptionnelle. Nous pensons que la combinaison de Quartile et de Sidecar crée une entreprise particulière qui est positionnée de manière unique pour saisir les excitantes opportunités dans le secteur du marketing e-commerce ».

À propos de Quartile :

Fondée en 2016, Quartile est une plateforme d'optimisation publicitaire alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour les principaux vendeurs sur les marchés de e-commerce comme Amazon, Walmart.com et Instacart. La technologie publicitaire de Quartile utilise une technologie exclusive et six algorithmes brevetés pour prendre des décisions en temps réel, basées sur des données précises, afin d'obtenir de meilleures performances et booster la croissance. La plateforme Quartile est un tableau de bord facile à utiliser qui fournit aux vendeurs les outils nécessaires pour gérer leurs médias de vente au détail sur tous les marchés, leur permettant ainsi d'optimiser les campagnes produits afin de maximiser leurs ventes, réduire le coût de vente publicitaire (ACoS) et améliorer leurs marges. Pour de plus amples informations, visitez le site : www.quartile.com.

À propos de Sidecar :

Sidecar offre l'excellence du marketing de performance aux commerçants de détail et aux marques. La technologie avancée et les données exclusives de Sidecar, combinées à des années d'expertise en marketing à la performance, aident ses clients à libérer tout le potentiel des canaux de recherche, d'achats, sociaux et de marchés les plus puissants d'aujourd'hui. Pour de plus amples informations, visitez le site : getsidecar.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2021 à 03:45 et diffusé par :