Le ministre LeBlanc réaffirme son engagement à améliorer le commerce intérieur au Canada

MONCTON, NB, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement à améliorer le commerce intérieur lors de la réunion du Comité du commerce intérieur. Des représentants de toutes les provinces et de tous les territoires étaient présents.

Au cours de la réunion, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a réitéré l'engagement du gouvernement fédéral à accélérer les efforts visant à réduire les obstacles au commerce intérieur afin de soutenir la relance économique et de renforcer la croissance et la compétitivité du Canada.

Le ministre LeBlanc s'est joint à l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, pour appuyer son dialogue sur la mobilité de la main-d'oeuvre. Ensemble, ils ont souligné l'importance cruciale de faciliter et de prioriser les efforts collectifs pour la mobilité de la main-d'oeuvre et la reconnaissance des titres de compétences, en particulier pour le secteur canadien des soins de santé.

Par ailleurs, le ministre LeBlanc a accueilli favorablement la participation de son collègue l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Les deux ministres ont demandé à leurs homologues de faire preuve d'ambition à l'avenir dans leurs efforts visant éliminer les obstacles restants au commerce, à l'investissement et à la mobilité de la main-d'oeuvre au Canada.

Pour sa part, le gouvernement a récemment annoncé la suppression et le resserrement de plusieurs exceptions fédérales à l'Accord de libre-échange canadien, et il s'est engagé à consacrer 21 millions de dollars dans le cadre du budget de 2021 pour réduire les obstacles au commerce au Canada et aider à bâtir une économie plus prospère. Cela comprend l'engagement de rendre ouvertes et accessibles les données sur le commerce intérieur pancanadien.

En 2019, le gouvernement a agi de manière décisive lorsqu'il a retiré le seul obstacle fédéral restant au transport interprovincial de boissons alcoolisées. Le ministre LeBlanc a applaudi le leadership du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et les mesures prises par les provinces et les territoires en ce qui concerne les ventes directes aux consommateurs. Le ministre LeBlanc a également demandé à ses homologues d'adopter des mesures similaires pour éliminer les obstacles de longue date au commerce dans ce secteur. Il a salué l'annonce faite aujourd'hui par le ministre québécois Pierre Fitzgibbon concernant l'intention du Québec d'éliminer les limites quantitatives de boissons alcoolisées qu'une personne peut apporter dans la province.

Il a ensuite réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec les provinces et les territoires pour accélérer les mesures relatives au transport interprovincial de boissons alcoolisées.

De plus, le ministre LeBlanc a souligné l'importance de poursuivre le dialogue avec l'industrie et les intervenants afin de cerner et d'éliminer les obstacles commerciaux et réglementaires et de renforcer l'économie nationale.

Il a aussi réitéré son engagement à poursuivre la collaboration avec les provinces et les territoires pour éliminer les obstacles au commerce.

« Partout au pays, les entrepreneurs sont impatients de mettre leurs produits entre les mains d'un plus grand nombre de consommateurs canadiens, mais les obstacles au commerce intérieur constituent encore un empêchement majeur pour eux. Notre gouvernement a fait preuve de leadership en éliminant les obstacles et les exceptions à l'échelle fédérale et en affectant 21 millions de dollars dans le cadre du budget de 2021 pour soutenir la création de données pancanadiennes ouvertes et accessibles sur le commerce intérieur afin de cerner les obstacles. Nous continuerons d'encourager nos partenaires provinciaux et territoriaux à prendre des mesures audacieuses dans leurs domaines de compétence pour que les échanges commerciaux intérieurs soient plus libres dans tout le pays. Nous devons démontrer aux Canadiens que nous tirons tous parti de nos capacités pour accélérer nos efforts en vue de favoriser une solide reprise économique. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mobilité de la main-d'oeuvre est plus essentielle que jamais pour soutenir les Canadiens dans un contexte économique en évolution. En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernent est déterminé à améliorer la mobilité de la main-d'oeuvre et à accélérer le processus visant à transférer les travailleurs qualifiés aux régions où les besoins sont les plus criants. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Dans le contexte de la relance postpandémie, nous devons continuer d'oeuvrer ensemble à renforcer le marché canadien et à harmoniser nos approches réglementaires pour la circulation des biens, des services et des capitaux à l'intérieur du pays. J'ai hâte de collaborer avec nos collègues provinciaux et territoriaux pour transformer nos plus grands défis en débouchés qui profiteront à tous les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Selon le Fonds monétaire international, l'élimination des obstacles au commerce intérieur pourrait accroître de près de 4 % le produit intérieur brut du Canada.

Le gouvernement fédéral a publié quatre feuilles de route réglementaires en juin 2019, présentant un plan de réduction des obstacles et des goulots d'étranglement dans des secteurs ciblés à forte croissance.

Dans le cadre de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu d'un plan de travail renouvelé pour concilier les réglementations et coopérer en la matière au cours des prochaines années.

