Le Yili Group présente en Indonésie sa plus grande installation de production de crème glacée de l'Asie du Sud-Est





Cette première usine du Yili Group construite indépendamment en Asie du Sud-Est est mise en service et vient constituer un « pôle double », conjointement avec son installation en Thaïlande

Le Yili Group renforce sa présence sur les marchés de l'Asie du Sud-Est avec l'établissement de cette première usine construite indépendamment.

Faisant appel à des technologies de pointe, exploité selon des principes verts et planifié en s'engageant auprès des collectivités locales, le projet vise à accélérer la production de produits laitiers et l'innovation, afin de mieux servir les consommateurs indonésiens.

BEKASI (Indonésie), 13 décembre 2021 /CNW/ - Le principal producteur laitier d'Asie, le Yili Group, a célébré le lancement officiel de la première phase du projet d'usine de production de la Yili Indonesia Dairy. Au terme de la deuxième phase, l'installation deviendra la plus grande usine de crème glacée du pays, avec une capacité de production quotidienne de quatre millions de produits de crème glacée.

Le projet à la fine pointe de la technologie a été créé en raison de la popularité croissante de la crème glacée Joyday. Depuis son entrée sur le marché en 2018, cette marque a rapidement pris de l'expansion, et est maintenant distribuée dans 260 villes locales et 26 provinces, couvrant presque toute l'Indonésie.

« La préférence et la confiance des consommateurs locaux pour nos produits ont renforcé notre confiance à l'égard de notre investissement et de notre développement à long terme en Indonésie. Yili est toujours déterminée à respecter les normes les plus élevées - pour favoriser un développement durable et de qualité à long terme - et à établir des infrastructures localisées qui profitent aux collectivités où nous exerçons nos activités. Cela nous permet de mieux servir les consommateurs locaux et d'apporter une contribution importante au développement socioéconomique dans toute la région », a déclaré Pan Gang, président du Yili Group, dans un discours virtuel prononcé lors de la cérémonie.

Répondant aux besoins locaux tout en tirant parti des ressources globales rassemblées par le Yili Group, ce centre basé en Indonésie vise à accélérer les efforts de production, de R et D et de marketing de Joyday, tout en intégrant de nouveaux produits afin d'offrir aux clients locaux des services et des expériences de consommation toujours plus remarquables.

Une usine innovante, verte et ouverte

Pour sa première usine construite de façon autonome en Asie du Sud-Est, Yili Indonesia Dairy a adopté des technologies et de l'équipement de pointe - incluant l'Internet des objets et l'analyse de mégadonnées - pour concevoir un établissement novateur et intelligent. L'installation intègre des technologies numériques avancées dans l'entièreté de sa chaîne de production. Des solutions robotisées sont introduites pour automatiser les opérations d'emballage, de palettisation et d'entreposage.

La construction des infrastructures et des bâtiments a été entreprise dans le strict respect des normes mondiales de gestion de la qualité du Yili Group. À ce jour, l'usine a déjà obtenu les certifications ISO22000, HALAL et BPOM, en plus d'être classée A par la LPPOM MUI, la plus grande agence de certification des aliments et des médicaments en Indonésie.

Dans le cadre de ses efforts pour établir une installation de production durable et respectueuse de l'environnement, la Yili Indonesia Dairy a mis en place un système de traitement des eaux usées d'une capacité quotidienne de 2 800 tonnes. L'eau récupérée est ensuite utilisée pour l'irrigation des plantes dans l'usine.

Afin d'assurer un haut niveau de visibilité et de transparence, le site sera ouvert au public lorsque l'usine sera pleinement opérationnelle. Les consommateurs pourront ainsi observer le déroulement du processus de production.

Prêt à croître avec des partenaires locaux

Tout en renforçant sa présence sur les marchés mondiaux, Yili suit le principe du « penser globalement, agir localement », en mettant l'accent sur la construction d'usines très localisées au profit des collectivités environnantes.

Aujourd'hui, la Yili Indonesia Dairy compte au total 383 employés, dont 95 % sont des locaux. Le projet devrait créer plus de 5 000 nouveaux emplois directs et indirects pour les collectivités locales.

La Yili Indonesia Dairy cherche aussi activement d'autres occasions de coopération avec des partenaires locaux. À ce jour, l'entreprise a déjà établi des relations de coopération avec plus de 90 fournisseurs en Indonésie. En dans le futur, ses partenariats s'étendront aux distributeurs locaux, pour un total de 200 000 points de vente. Yili se consacre également à la promotion de saveurs typiquement indonésiennes auprès des consommateurs du monde entier, par le biais de ses canaux de marketing mondiaux.

Création d'un « pôle double » en Asie du Sud-Est

L'achèvement de l'usine de la Yili Indonesia Dairy constitue un autre pilier clé du développement de Yili sur le marché indonésien et celui de l'Asie du Sud-Est. Conjointement avec le centre de production de crème glacée de Yili en Thaïlande, ce « pôle double » et un « centre d'innovation » pour l'Asie du Sud-Est ont pris forme et devraient accélérer la production et la R et D de produits dans la région.

En tant que plateforme conçue pour faciliter la coopération en matière d'innovation avec les universités et les institutions de R et D de la région, le Yili Southeast Asia Innovation Center travaillera également en étroite collaboration avec les autres centres d'innovation de Yili - établis en Chine, au Japon, en Europe et en Océanie - dans le but de déployer des solutions d'innovation plus localisées et soigneusement adaptées aux besoins des consommateurs.

Dans la poursuite de la création d'un « écosystème de santé mondiale », le Yili Group s'est engagé à atteindre les marchés où la demande des consommateurs pour des produits laitiers de qualité n'a pas encore été satisfaite. En tant que base importante facilitant l'engagement de Yili sur les marchés mondiaux, la Yili Indonesia Dairy coordonnera et partagera ses ressources avec d'autres filiales du Yili Group, pour fournir aux consommateurs des produits de première qualité et partager son succès commercial avec ses partenaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1707448/image.jpg

SOURCE Yili Group

Communiqué envoyé le 13 décembre 2021 à 10:49 et diffusé par :