GeNeuro obtient de la part du gouvernement suisse un financement de 6,7 millions de francs suisses (6,4 millions d'euros) pour le développement du temelimab contre le COVID long





GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO) (Paris:GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, et dont les derniers résultats de Phase II dans la sclérose en plaques sont attendus pour mars 2022, annonce aujourd'hui que son développement contre le COVID- long compte parmi les quatre projets sélectionnés par l'Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) suisse et bénéficiera ainsi de l'octroi d'une subvention de 6,7 millions de francs suisses (6,4 millions d'euros) destinée à cofinancer un essai clinique de Phase 2 pour traiter des patients atteints de COVID-long qui présentent des symptômes neurologiques et psychiatriques (« neuropsychiatriques ») sévères.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ce financement, octroyé par l'OFSP, qui va permettre de tester le traitement de GeNeuro contre les formes neuropsychiatriques du COVID-long », déclare Jesús Martin-Garcia, Président Directeur Général de GeNeuro. « Les efforts conduits avec nos partenaires académiques ont montré la présence de la protéine pathogène HERV-W ENV (« W-ENV ») chez les patients atteints de COVID-long, ce qui pourrait expliquer les syndromes neuropsychiatriques qui les affectent. Notre approche est l'une des premières pistes concrètes pour expliquer ces problèmes, et aussi potentiellement pour les traiter grâce à temelimab, l'anticorps anti-W-ENV de GeNeuro ».

Les études académiques à grande échelle indiquent que plus de 10% des personnes infectées par le SARS-CoV-2 ne se rétablissent pas complètement et/ou développent de nouveaux symptômes, avec une forte proportion d'affections neurologiques et/ou psychiatriques. Avec plus de 265 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, dont plus de 100 millions aux Etats-Unis et en Europe, ce problème est désormais reconnu comme une urgence de santé publique majeure, car il touche des millions de personnes.

Une première publication dans le Lancet EBioMedicine en avril 2021 montrait la présence systématique de la protéine pathogène W-ENV chez des patients atteints de COVID-19 hospitalisés, et son association à la gravité de la maladie. Depuis, GeNeuro participe à de nombreux efforts académiques visant à comprendre le rôle de cette protéine W-ENV, dont on connait l'effet pro-inflammatoire et la pathogénicité sur les cellules du système nerveux, dans les syndromes dont souffrent des patients COVID-19, des mois après que la phase infectieuse soit terminée.

Aujourd'hui, GeNeuro est en mesure de tester la présence de W-ENV dans le sang de patients souffrant de COVID-long, et développe le temelimab, un anticorps spécifique anti-W-ENV, déjà testé contre la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques. L'essai clinique soutenu par l'OFSP sera une étude clinique en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo sur des patients atteints de COVID-long présentant des symptômes neuropsychiatriques les empêchant de poursuivre leurs activités de vie quotidienne et professionnelle. Cette étude démarrera dès le printemps de l'année prochaine.

À propos de W-ENV et la COVID-19

Il a été montré que le SARS-CoV-2 déclenche l'expression de W-ENV dans les globules blancs d'environ 20% des donneurs sains, ce qui suggère une susceptibilité génétique et/ou épigénétique à la production de cette protéine pathogène lors d'une exposition au virus.

L'expression de W-ENV a été détectée dans les lymphocytes de patients hospitalisés atteints de COVID-19, pas chez les sujets sains, et le niveau de W-ENV a été corrélé avec la sévérité de l'évolution de la maladie.

Des études post-mortem de patients atteints de COVID-19 ont maintenant montré que l'expression de W-ENV peut être déclenchée dans le cerveau, en particulier sur les cellules microgliales ainsi que dans les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins du cerveau. Jusqu'à présent, l'expression de W-ENV dans le cerveau n'avait été observée que chez des patients décédés de maladies telles que la sclérose en plaques, ce qui laisse supposer un rôle dans l'alimentation de la neurodégénérescence à long terme. W-ENV ne se retrouve pas dans le cerveau de témoins neurologiques tels que chez les malades atteints des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson.

Les analyses des échantillons des premières cohortes pilotes de patients atteints de symptômes dépressifs et cognitifs post-COVID ont montré que la protéine W-ENV est présente à des niveaux toujours détectables et parfois élevés dans le sang. Cela pourrait permettre d'identifier et de traiter rapidement les patients qui pourraient bénéficier d'un traitement anti-W-ENV par temelimab.

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d'un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.geneuro.com

