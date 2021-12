L'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm renforce ses capacités réseaux privilégiant l'expérience aux côtés de Juniper Networks





L'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm est ravie d'annoncer un nouveau partenariat avec Juniper Networks, qui devient le fournisseur officiel d'équipements réseaux de l'écurie.

Juniper Networks, leader dans le domaine des réseaux sécurisés basés sur l'IA, délivre une innovation simplifiée et révolutionnaire en matière de réseau à plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, d'opérateurs cloud et de fournisseurs de télécommunications stratégiques à travers le monde. Dans le cadre du partenariat, Juniper fournira une plateforme de réseau agile et hautement automatisée sur le nouveau campus technologique de l'écurie qui, pour l'heure, devrait être achevé en début d'année 2023.

Pour l'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm, la décision de s'associer avec Juniper s'est imposée : accordant une importance accrue aux réseaux sécurisés pour soutenir toutes les activités modernes, l'organisation tenait à collaborer avec un fournisseur capable de comprendre les avantages des solutions filaires et sans fil sécurisées et basées dans le cloud, afin de satisfaire aux exigences sophistiquées et intensives en données d'une écurie de Formule 1 qui opère sur de nombreux continents.

La marque Juniper Networks apparaîtra pour la première fois ce week-end sur l'AMR21, sur le halo du véhicule, à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Jefferson Slack, directeur général des ventes et du marketing pour l'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm a déclaré :

« Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau partenariat avec Juniper Networks. Les besoins en réseau sécurisé d'une écurie de Formule 1 sont considérables : il nous faut ce qu'il se fait de mieux en matière de performance, de flexibilité et d'intelligence ? le tout délivré sans compromis. Ceci s'applique également à nos opérations sur les circuits de course, qui exigent une réponse immédiate et sans faille, tout comme à nos exigences en matière de réseau d'usines, qui doit être à la fois robuste et entièrement extensible. Les solutions adaptatives et automatisées de Juniper constituent l'ajout idéal pour la construction de notre nouvelle usine intelligente. »

Mike Marcellin, vice-président principal et directeur du marketing chez Juniper Networks, a déclaré :

« Nous sommes enchantés de rejoindre ce partenariat aux côtés de l'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm. Les valeurs qui sous-tendent nos deux organisations sont véritablement compatibles, et je me réjouis des opportunités à venir ? par exemple, en travaillant ensemble dans le cadre d'un éventail de projets de durabilité qui sont tout aussi pertinents dans leur secteur que dans le nôtre. Comme la quasi-totalité des organisations aujourd'hui, l'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm s'appuie sur son réseau et souhaite par conséquent bénéficier d'une expérience utilisateur constamment supérieure pour tous les employés, notamment les ingénieurs, les pilotes, les techniciens, les responsables de la stratégie de course et les administrateurs. Juniper est impatiente de délivrer un portefeuille de réseaux leaders du secteur à l'écurie, à l'heure où celle-ci poursuit son programme ambitieux d'expansion et de développement. »

À propos de Juniper Networks

Juniper Networks se consacre à simplifier considérablement les opérations réseau et à offrir des expériences supérieures aux utilisateurs finaux. Nos solutions offrent des informations, une automatisation, une sécurité et une IA de pointe pour générer de réels résultats commerciaux. Nous pensons qu'alimenter les connexions nous rapprochera tous, et nous permettra de résoudre les plus grands défis mondiaux en matière de bien-être, de durabilité et d'égalité. Pour des informations supplémentaires, consultez le site de Juniper Networks (www.juniper.net) ou connectez-vous avec Juniper sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Juniper Networks, le logo Juniper Networks, Juniper, Junos et les autres marques mentionnées ici sont des marques déposées de Juniper Networks, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

À propos de l'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm

Après plus de 60 ans d'absence de la Formula Onetm, Aston Martin revient aux courses du Grand Prix en 2021. Avec ses garages arborant l'un des emblèmes les plus réputés au monde, et une équipe de près de 500 hommes et femmes passionnés en son coeur, dont la force réside à la fois dans un héritage riche et une perspective innovante, elle apporte une nouvelle énergie au sport, et est déterminée à bousculer l'ordre établi, pour rivaliser en première ligne.

Notre mission consiste à utiliser la plateforme mondiale du sport automobile pour susciter une nouvelle vague de fans, mettant en valeur la technologie et l'innovation qui sont au centre de notre vie, tout en représentant les valeurs qui résonnent avec le monde en mutation dans lequel nous vivons.

La nouvelle ère de l'écurie Aston Martin Cognizant Formula Onetm commence ici.

category-corporate

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 23:00 et diffusé par :