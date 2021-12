Les ministres de l'Agriculture du Canada et de la Colombie-Britannique rencontrent les producteurs agricoles touchés par les inondations et les glissements de terrain dévastateurs





ABBOTSFORD, BC, le 10 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, s'est rendue en Colombie-Britannique pour rencontrer les producteurs et les productrices agricoles de la province et constater l'impact des récentes inondations extrêmes et des glissements de terrain sur les exploitations agricoles, les familles et leur gagne-pain.

Accompagnée de la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la province, Lana Popham, la ministre Bibeau a fait une tournée des régions de la vallée du Fraser de la Colombie-Britannique qui ont été frappées par les inondations. Mesdames Bibeau et Popham ont visité des exploitations touchées par les événements, dont des fermes laitières et avicoles, ainsi qu'un vignoble. Elles étaient aux premières loges pour observer les conséquences des inondations extrêmes et des glissements de terrain sur le secteur agricole.

La ministre Bibeau s'est aussi entretenue avec les producteurs locaux. Elle a ainsi pu mesurer l'ampleur de ces événements dévastateurs pour plusieurs exploitations de la province, mais aussi entendre les histoires pleines de courage et de résilience des familles agricoles qui ont uni leurs forces devant l'adversité.

Les gouvernements continuent de collaborer et de mobiliser le secteur et les dirigeants autochtones, afin de prendre la pleine mesure des répercussions des inondations et des glissements de terrain dans le but d'offrir l'aide nécessaire à la reprise des activités et de planifier l'avenir.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continueront de soutenir les producteurs agricoles et les communautés qui subissent les effets des conditions météorologiques extrêmes. La semaine dernière, les gouvernements fédéral et provincial ont organisé une table ronde de l'industrie où se sont rassemblés des représentants du secteur agricole de la Colombie-Britannique pour discuter des mesures d'aide immédiates et à long terme destinées au secteur agricole et agroalimentaire; il a notamment été question de la récente demande de la province de mener une évaluation conjointe au titre d'Agri-relance.

Les gouvernements fédéral et provincial s'emploient, dans la plus haute urgence, à achever l'évaluation conjointe et à aider les producteurs à assumer les coûts exceptionnels. Des activités de mobilisation ont déjà cours auprès de certains groupes de producteurs spécialisés de la province en vue de déterminer les coûts. Une initiative d'Agri-relance sera lancée aussitôt que les étapes d'évaluation et de conception de l'initiative seront terminées.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, ont récemment annoncé la mise sur pied d'un comité de ministres fédéraux et provinciaux qui travailleront ensemble et avec les dirigeants autochtones afin d'encadrer l'apport d'un soutien immédiat et constant aux familles, aux entreprises, aux producteurs agricoles et aux communautés de la Colombie-Britannique qui sont touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes.

La ministre Bibeau a également souligné le travail des membres des Forces armées canadiennes, qui sont sur le terrain depuis la mi-novembre pour aider les producteurs à sauver leurs troupeaux, apporter de la nourriture aux communautés isolées, réparer les infrastructures essentielles et contribuer à la reprise des activités de la chaîne d'approvisionnement.

«?Le fait de constater de visu les effets dévastateurs des inondations et des glissements de terrain amène à réaliser toute la fragilité de notre environnement, mais aussi toute la résilience et tout le courage des communautés et des gens qui font face à l'adversité. Dans les prochaines semaines, notre gouvernement continuera de collaborer étroitement avec la province afin d'offrir du soutien pour aider les producteurs à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés en ce moment, à mieux s'adapter et à se préparer à de futurs événements liés aux changements climatiques.?»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour soutenir les producteurs qui se relèvent des récentes inondations extrêmes en Colombie-Britannique. Ensemble, nous aiderons le secteur de l'agriculture à se replacer, et le gouvernement fédéral ne s'arrêtera pas tant que la tâche ne sera pas accomplie. De plus, nous aidons afin de nous préparer à d'autres événements liés aux changements climatiques. »

- L'honorable Bill Blair, Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile.

«?Les conversations que nous avons eues avec les producteurs ayant subi des pertes à cause des inondations éclairent nos gouvernements dans l'élaboration d'une initiative Agri-relance exhaustive qui aidera les agriculteurs à relancer la production. J'ai bon espoir de voir ces mesures d'aide offertes sous peu, et je tiens à remercier les producteurs agricoles de la Colombie-Britannique des commentaires qu'ils nous ont fournis ainsi que de l'ardeur au travail, de l'inspiration et de la résilience dont ils font preuve en ces temps difficiles.?»

- L'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique

Au cours d'une crise comme celle-ci, la santé mentale des producteurs qui font face à un stress et à une incertitude quant à leur capacité de subvenir aux besoins de leur famille peut se détériorer. Le gouvernement du Canada est déterminé à accroître l'accès à des services de santé mentale de grande qualité pour l'ensemble de la population canadienne. Plusieurs ressources proposent des services d'aide, notamment :

est déterminé à accroître l'accès à des services de santé mentale de grande qualité pour l'ensemble de la population canadienne. Plusieurs ressources proposent des services d'aide, notamment : L'initiative Cultiver la résilience, de Financement agricole Canada , vise à faire connaître les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale ainsi que les ressources disponibles.

, vise à faire connaître les signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale ainsi que les ressources disponibles.

La fondation Do More Agriculture est un organisme à but non lucratif pancanadien axé sur la santé mentale en agriculture (en anglais seulement).

est un organisme à but non lucratif pancanadien axé sur la santé mentale en agriculture (en anglais seulement).

Espace mieux-être Canada est un portail de soutien en ligne sur la santé mentale et la toxicomanie qui offre un accès à des ressources et à des outils fiables et gratuits.

est un portail de soutien en ligne sur la santé mentale et la toxicomanie qui offre un accès à des ressources et à des outils fiables et gratuits. Les producteurs ont accès à un ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour les aider à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole et qu'ils ne sont pas en mesure de gérer.

Agri-relance est un cadre fédéral-provincial-territorial d'aide en cas de catastrophe qui, combiné aux programmes de base de GRE, est destiné à aider les producteurs agricoles à se remettre des catastrophes naturelles et à éponger les coûts exceptionnels associés à la reprise de leurs activités à la suite de catastrophes.

