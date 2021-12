Avis aux médias - La ministre Ng fera une annonce concernant le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires





OTTAWA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, fera une annonce concernant le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Elle sera accompagnée de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien; du député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi; et le secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus.

Date : Le lundi 13 décembre 2021



Heure : 16 h (heure de l'Est)



Lieu : Sprott School of Business

Université Carleton

Atrium de l'édifice Nicol

1125, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario)

